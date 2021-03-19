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Сцены из фильмов, которые сложно забыть: смешные и не очень

Сцены из фильмов, которые сложно забыть: смешные и не очень (3 фото + 9 видео)

Автор:
19 марта 2021 17:17
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   культовые сцены   режиссеры   советское кино   съёмки   фильмы   
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В этом мире снято немало кино. Какое-то мы смотрим и забываем, а какое-то четко врезается в память. Особенно некоторые сцены.

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Метки: актеры   кино   культовые сцены   режиссеры   советское кино   съёмки   фильмы   
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34k
kalinser 2 часа назад
"Иди и смотри" не для этой подборки...
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17k
Luc72 9 минут назад
Ну да, танцы такими клюшками точно не забудешь
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4k
Konstantin Klipikov 17 минут назад
"Рок-н-рольщик" Гая Ричи. Второй наезд на русских и погоня. Это одна из самых смешных вещей, которые я видел в кино.
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4k
Konstantin Klipikov 23 минуты назад
Как в этот порожняк попали "Белый Бим..." и "Или и смотри"!?
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26k
Игорь Полчаса назад
Можно я свой вариант бонуса выложу?! По моему скромному мнению - этот финал и по работе актёров, и по смыслу, и по пронзительности музыкального сопровождения посильнее будет...

Ссылка www.youtube.com
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8k
Alexander 41 минуту назад
Смешались в кучу кони, люди...
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482
tuka 45 минут назад
Белый Бим... по моему фильма более драматичного не существует.
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8k
Мегапихель 48 минут назад
Из необычного, что запомнилось, первое что на ум пришло - этот момент из Матрицы. "Вот это поворот" - сказал я себе тогда в 2000 году. Тогда этот фильм очень поразил невиданными спецэффектами и такой закруткой сюжета.
Ссылка www.youtube.com
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1k
satra 54 минуты назад
Когда по дороге едет лесовоз, водители вокруг делятся на тех, кто смотрел "Пункт назначения 2" и тех, кто не смотрел.

Ссылка coub.com
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338
Youtube's Best Channel 2 часа назад
А как на счёт этой?
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7k
Cornho Youtube's Best Channel 2 часа назад
*насчёт
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3k
brotherirk Youtube's Best Channel 58 минут назад
счет 1:0 не в пользу машины(
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