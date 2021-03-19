Сцены из фильмов, которые сложно забыть: смешные и не очень

Из этических соображений видео с этой сценой публиковаться не будет (есть в этом мире хоть кто-нибудь, кто посмотрел это еще раз?).

Сейчас сложно поверить, что на этот фильм водили чуть ли не в обязательном порядке. "Белый Бим", конечно, весь как одна сплошная рваная рана, однако эпизод, когда собаке зажимает лапу железнодорожной стрелкой, один раз увидев, забыть невозможно.