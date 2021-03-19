Сцены из фильмов, которые сложно забыть: смешные и не очень

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В этом мире снято немало кино. Какое-то мы смотрим и забываем, а какое-то четко врезается в память. Особенно некоторые сцены.
Некоторые фильмы могут даже запомниться одной-единственной сценой, которая становится просто культовой. За нее одну съемочная группа может получить кинонаграды и признание зрителей и критиков.
"Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза": битва Дарта Мола, Квай-Гон Джинна и Оби-Вана Кеноби
Одна из самых эпичных и сильных боевых сцен из всех "Звездных войн". Гибель мастера, двухконечный световой меч и посвящение Энакина в джедаи.
"Белый Бим Черное ухо": сцена на железной дороге
Из этических соображений видео с этой сценой публиковаться не будет (есть в этом мире хоть кто-нибудь, кто посмотрел это еще раз?).
Сейчас сложно поверить, что на этот фильм водили чуть ли не в обязательном порядке. "Белый Бим", конечно, весь как одна сплошная рваная рана, однако эпизод, когда собаке зажимает лапу железнодорожной стрелкой, один раз увидев, забыть невозможно.
Сейчас сложно поверить, что на этот фильм водили чуть ли не в обязательном порядке. "Белый Бим", конечно, весь как одна сплошная рваная рана, однако эпизод, когда собаке зажимает лапу железнодорожной стрелкой, один раз увидев, забыть невозможно.
"Пункт назначения": авария на шоссе
Сцена, ставшая уже просто печальным мемом. Она в равной степени страшная, как и другие, но почему-то именно ее приводят, когда описывают эту серию фильмов.
"Пираты Карибского моря: сундук мертвеца": битва за ключ
Все мы знаем, что хороший сиквел - это редкость. А уж удачные сцены из сиквелов вообще в музей можно отдавать. Опасный и смешной эпизод борьбы за ключ от сундука - это как раз та самая сцена, после которой думаешь "ну ладно, не зря посмотрел".
"Остин Пауэрс": голливудский Остин
К третьей части этой безумной серии пародий на британские фильмы о шпионах, создатели решили пройтись и по американскому варианту этого жанра. В роли Мини-мы - Денни ДеВито, а за рулем - Стивен Спилберг. Ну шикарно же.
"Молчание ягнят": печень с бобами и хорошим кьянти
Тот самый момент начинается с 5 минуты, однако вся эта сцена первого разговора Клариссы и Ганнибала Лектера достойна того, чтобы ее пересмотреть. Классика мирового кинематографа и гениальная работа сэра Энтони Хопкинса.
"Иди и смотри": гора трупов
Фильм определенно полон мощных и выразительных образов. Но сцена где герои бегут через пустую деревню, разоренную нацистскими войсками, камера следует за ними. Однако, на секунду она оборачивается и мы видим гору трупов жителей деревни, после чего продолжает следовать за героями. Но и этой секунды хватает... Ножом по сердцу.
"Люди Икс: Начало. Росомаха": битвы Логана и Виктора
Сделать титры интересными - это надо уметь. А когда в титры включили столетнюю историю жизни колючего персонажа, не украв при этом время у повествования - это просто высший класс.
"Криминальное чтиво": танец Умы Турман и Джона Траволты
Слышим "Криминальное чтиво" и сразу же в голове та самая песня и тот самый танец. Эта сцена настолько незабываема, что если даже кто-то давно смотрел этот фильм, может забыть все остальное, но эту странную пляску двух персонажей - никогда.
"Сияние": "А вот и Джонни!"
Эту жуть невозможно забыть, по-моему лучшей импровизации у Николсона так и не случилось. Кульминационная сцена безумия главного героя, выносящего дверь топором - это то, что вы вряд ли забудете, даже если весь остальной фильм не произвел на вас впечатления (ну может же такое случиться, правда?)
Бонус: финал "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Эта сцена заслуживает отдельного комментария. Мы запомним ее не только из-за гениальной работы всех актеров, но и из-за невероятно пронзительного музыкального сопровождения, которое тут же вошло в список лучших саундтреков к фильмам.
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