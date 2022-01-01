Почему гвардейцы кардинала не ссорились с мушкетёрами, хотя были соперниками?

Дюма, безусловно, брал частично за основу исторические реалии, но сильно приукрашивал и менял их ради того, чтобы создать легкое и увлекательное чтение.

Поэтому описываемые события все же далеки от исторической правды.

А кем в действительности были мушкетеры и гвардейцы?

Для чего были созданы эти подразделения?

Правда ли, что они постоянно дрались между собой?

Ох, рано встает охрана!

Во времена, описываемые Дюма, сохранялись феодальные пережитки. Каждый вельможа содержал свою мини-гвардию, хотя действующая французская уже была регулярной.