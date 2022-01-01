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Почему гвардейцы кардинала не ссорились с мушкетёрами, хотя были соперниками?

Почему гвардейцы кардинала не ссорились с мушкетёрами, хотя были соперниками? (5 фото)

Автор:
01 января 2022 10:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: гвардейцы   интересно   мушкетёры   соперники   факты   фото   
1124
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Читая произведения Дюма или просматривая легендарный советский фильм о Д'Артаньяне и его друзьях, складывается впечатление, что добрым и хорошим мушкетерам постоянно вредят злые и наглые гвардейцы кардинала.

Дюма, безусловно, брал частично за основу исторические реалии, но сильно приукрашивал и менял их ради того, чтобы создать легкое и увлекательное чтение.

Поэтому описываемые события все же далеки от исторической правды.

А кем в действительности были мушкетеры и гвардейцы?

Для чего были созданы эти подразделения?

Правда ли, что они постоянно дрались между собой?


Ох, рано встает охрана!

Во времена, описываемые Дюма, сохранялись феодальные пережитки. Каждый вельможа содержал свою мини-гвардию, хотя действующая французская уже была регулярной.

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Не отставал и король. Еще Генрих IV сформировал роту личных телохранителей. Служить там могли только дворяне. И преимущественно с юга — Гасконь и Наварра. Людовик унаследовал этот отряд телохранителей и перевооружил их: на смену гладкоствольным карабинам пришли нарезные мушкеты.

Скорее это была вооруженная конница, а не собственно мушкетеры-пехотинцы как в армии. Официально они назывались garde du dehors du Louvre, то есть они тоже были гвардейцами. Рота охраны состояла на королевской службе вместе с жандармами, шеволежерами и гренадерами. Одеваться и покупать снаряжение мушкетеры должны были за свой счет. Но им платили жалование, то есть рота была наемниками, «солдатами удачи».

Главной задачей мушкетеров было сопровождение короля и членов семьи.

В реальных боях они участвовали только тогда, когда в зону боевых действий выезжал сам Людовик.


Красный плащ, белый крест

Кардинал Ришелье был не только церковнослужителем, но и министром Людовика. После раскрытия заговора против себя, Ришелье попросил у короля права создать роту своих личных телохранителей. Людовик передал ему 50 лучших мушкетеров. Затем Ришелье сам пополнял их ряды.

Высокопреосвященство платил телохранителям из своего кармана, то есть они служили лично ему, а не Франции. Причем платил хорошо и регулярно, в отличие от короля. Ришелье первым придумал и единую форму гвардейцев — распашную четырехугольную красную накидку с белым крестом на груди.

В роту гвардейцев кардинала отбор был гораздо жестче, чем в мушкетеры. Конечно, гвардейцы были только дворяне. Но Ришелье набирал людей лично преданных, по рекомендации, в основном с севера Франции. Чтобы стать гвардейцем дворянин уже должен был отслужить несколько лет в действующей армии. То есть отряд кардинала был гораздо более опытным в боевом отношении. Вооружены они были тоже мушкетами. В среде дворян рота Ришелье считалась более престижной, так как в ней служили опытные военные. Так как сам Ришелье принимал участие во множестве сражений, то его гвардейцы шли в бой вместе с ним, проявляя себя очень хорошо.

А вот среди простого народа большими симпатиями пользовались мушкетеры, так как они были на службе Франции.


На совести Дюма

Конечно, между двумя элитными отрядами существовали и ревность, и соперничество. Королевская охрана завидовала лучшему жалованию и обмундированию телохранителей кардинала. Гвардейцы, более опытные и подготовленные, считали мушкетеров недисциплинированным отрядом выскочек.

На мелкие стычки и взаимные подколки гвардейцев и мушкетеров кардинал и король не обращали внимания.

Но вот драки, описанные Дюма, вряд ли имели место быть. Гвардейцам было запрещено драться с мушкетерами. Отряд кардинала отличался жесткой дисциплиной. Им было приказано обходить мушкетеров стороной, не реагируя на провокации. За нарушениями следил сам Ришелье и сурово наказывал. А лишиться весьма престижной и денежной службы гвардейцам не хотелось.


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Метки: гвардейцы   интересно   мушкетёры   соперники   факты   фото   
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65k
Доктор Джонс 43 минуты назад
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−49
kibo 16 минут назад
Ручное нарезное оружие появилось в начале 16 века.
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3k
Egoro 40 минут назад
А вот это реально улыбнуло: "на смену гладкоствольным карабинам пришли нарезные мушкеты".
В 17 веке... нарезные мушкеты... хахаха
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19k
Luc72 42 минуты назад
Дюма, Дюма... Вся прелесть его произведений - полностью заслуга режиссеров, советских, французских (помните Четверо против кардинала
).
Признаюсь честно, ни одной книги не читал до этого года, а мне уже за 50
, знал Дюма только по фильмам
. Летом прочитал Королеву Марго...
Сказать, что я был разочарован... Да, сильно, столько фильмов снято по его романам, столько пафоса...
Повествование на уровне способного в литературе подростка, изложение 10-и классника советской школы

А сюжет (я не сталкивался с "Марго" ни в каком виде)...
Я охреневаю... Два молодых абсолютных идиота ходят творят какие то дела...
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81
Элик Горский Luc72 Полчаса назад
От качества перевода много зависит. Возможно вы и правы, что переводил студент первокурсник.
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14
Falke Luc72 37 секунд назад
Ну тут наверное всему свой возраст:) В 12 лет я оторваться не мог от книжек Дюма- прищёл домой сделал тяп-ляп уроки и читать до тех пор, пока мама спать не угнала. И так было со всеми, что мог достать сам или родители. В 18 лет мне попался Виконт де Бражелон и кое как его осилил. А купив пару книг в 21-22 не смог осилить и пятую часть от первой и все их подарил десятилетней сестре.
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15k
Поручик Час назад
Во времена, которые описывал Дюма, "королевских мушкетёров" было две роты, общей численностью 220 человек, примерно.
А "гвардия кардинала Ришелье" в те времена вообще была "курсами по обучению французских морских офицеров", и было их меньше тридцати. 28, если я правильно помню книгу "Мушкетёры и гвардейцы".
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8k
Тудаблин Час назад
"добрым и хорошим мушкетерам постоянно вредят злые и наглые гвардейцы кардинала."

Скорее разгильдяев пытаются загнать в какие-то рамки. Вспомнить хоть вояж Боярского за подвесками. Ты кому служишь, пёс, королю или королеве сомнительного поведения?
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