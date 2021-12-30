Самые скандальные выходки Сергея Есенина

Жизнь Сергея Есенина была яркой, насыщенной разнообразными событиями и очень скандальной. Истории о скандалах, связанных с русским поэтом, расходились, как горячие пирожки. Он сам быстро «просек фишку» и учинял драки буквально на ровном месте. В наше время это бы назвали «пиаром». А из-за чего все-таки скандалил поэт, ведь были же причины?
Скандальные истории с Зиной Райх
Первой женой Сергея стала Зинаида Райх. Она работала машинисткой в газете эсеров и встречалась с другим поэтом, Алексеем Ганиным. Но вышла за Есенина, а Ганин стал свидетелем на свадьбе. Жизнь молодоженов началась со скандала.
И скандалом закончилась. Супруги постоянно ссорились, даже дрались, однажды даже выкинули в окно свадебные кольца, правда, потом нашли. Слава Есенина росла, добавив ему поклонников и собутыльников. Кроме того, проблем добавляло и общение поэта с Анатолием Мариенгофом, ненавидевшим Зинаиду и старавшемся увести Есенина из дома.
После рождения дочери Тани жизнь стала еще тяжелее. Зинаида стала работать в Наркомроде, уехала в Москву, а Есенин все так же пил и кутил в Петербурге. Пара разошлась в 1920 году, тогда Зинаида была беременной, но не сказала бывшему мужу. В Москве она родила сына, мальчик был с темными волосами, поэтому Есенин ребенка не признал, сказав, что в его семье все русые.
Зинаида встретила нового мужа, Мейерхольда, когда поступила на учебу в высшие женские курсы. Разница в возрасте составила 20 лет, но он был влюблен без памяти. И ради Зины оставил прежнюю семью, основал театр, в котором Зинаида стала примой. А Есенин, пережив кучу связей, пытался снова сблизиться с Зинаидой, но после нескольких тайных встреч она его отвергла…
Выходки Есенина в театре
Богема того времени – это театр. Все крутилось вокруг него и в нем. Есенин часто бывал за кулисами, дружил с известными актерами и актрисами. Более того, Зинаида Райх ведь стала актрисой, и еще одна пассия – Августа Миклашевская… Айседора Дункан также часто выступала на театральных подмостках.
Рассказывают истории о том, как Есенин распивал спиртное в «святилище музы». Например, однажды он проник за кулисы Малого театра, зашел в гримерку со Всеволодом Ивановым, и они стали пить вино. Когда кончился спектакль, одна из актрис обнаружила у себя в гримерке вусмерть пьяных сочинителей. Попытки выпроводить пьяниц ни к чему не привели, пришлось вызвать милицию.
Есенин немного отрезвел, узрев перед собой милиционера и попытался убежать. По пути оказывал сопротивление преследователям, но в итоге его скрутили и доставили в кабинет директора театра. Там милиционер составил протокол и вывел скандалистов, запретив им впредь показываться в театре в непристойном виде.
Проблемы с милицией
А вообще поэт никогда не дружил с представителями правоохранительных органов, более того, боялся их. Как только видел милиционеров, сразу старался сбежать. В этом он не раз признавался своим друзьям. В столице приметы Есенина знал любой сотрудник органов, жизнь поэта была под особым контролем. В заведениях, где особенно часто появлялся Есенин, постоянно находились милиционеры в штатском.
Скандальные выходки пьяного поэта обычно заканчивались очередным приводом в ближайшее отделение. Большинство отделов уже были знакомы скандалисту, однако до судебных дел пьяные заварушки обычно не доходили. Есенина выручали его слава и полезные связи в нужных кругах.
Есенин и конкуренты
Другие известные поэты того времени, конечно, были конкурентами Есенина в популярности. Особенная неприязнь у Сергея была к Борису Пастернаку. Он старался высмеивать стихи последнего, что не раз перерастало в драку, если поэты вместе находились на одном мероприятии.
Об одной из таких драк можно прочесть в воспоминаниях Катаева, где Есенин зовется королевичем, а Пастернак – интеллигентным мулатом: «Королевич по-деревенски одной рукой держал мулата за грудки, а другой пытался дать ему в ухо. А мулат в развевающемся пиджаке с оторванными пуговицами ловчился ткнуть королевича кулаком в скулу».
Необыкновенно острая борьба разразилась также между Есениным и Маяковским. Оба чем-то похожи между собой, и поэтому они трезво оценивали возможности друг друга.
Маяковский писал, что ценит Есенина, как талантливого имажиниста. А тот, в свою очередь, выделял Маяковского, как наиболее удачливого ЛЕФовца, завидуя его политической хватке. Они постоянно находились в полемике. Это была борьба равных – и скандалили они наравне друг с другом.
Ненависть к евреям, или только к Троцкому
Одной из самых нелицеприятных проблем в биографии Есенина можно назвать его отношение к еврейскому народу. Ему много раз вменяли в вину антисемитизм – даже завели 13 уголовных дел по этому поводу. Были дебоши, драки и нелицеприятные высказывания в сторону евреев.
Над Есениным, Клычковым, Орешиным и Ганиным однажды состоялся «товарищеский суд по еврейскому вопросу». Их обвинили в том, что, сидя в пивнушке и разговаривая об издании журнала, они задели честь постороннего человека, назвав его «жидовская морда».
Дело закончилось порицанием в обществе, хотя Есенин не признал свою ненависть по отношению к евреям. Он даже говорил: «Да что они заладили, не антисемит я. У меня даже дети – евреи!». Оказалось, что Есенин просто не знал, что его противники – евреи, когда начиналась драка. Ему было все равно, но потом дело обставляли так, будто Есенин начинал обзываться и проявлять свой антисемитизм.
Позже все было подано так, будто травля Есенина началась в подачи Троцкого. Последнему не понравилось, что непредсказуемый и несговорчивый поэт сделал его героем своей пьесы «Страна негодяев» под фамилией Чекистов. Якобы Троцкий понимал, что Есенин становится опасным и вот таким образом, обвиняя поэта в антисемитизме, решил от него избавиться. Кто знает, так ли это?
Скандалы в Америке
Есенин поехал в США вместе с Айседорой Дункан, которая ввела его в местное богемное сообщество. На литературной вечеринке, которую устроил Мани Лейб, поэт прочитал свою «Страну негодяев», и вместо слова «еврей», произнес «жид». Это возмутило кошерную публику.
Айседора попыталась замять скандал, но все равно вечер закончился массовой дракой и обвинением Есенина в ненависти к евреям. Но никто тогда не понял, что такое обращение поэт применил не к еврейскому народу вообще, а только по отношению к Троцкому. Говорят, именно так оправдывался потом Есенин, извинялся, но у людей остался неприятный осадок после эго вечера.
Даже в наше время скандалы, связанные с именем Сергея Есенина, все еще случаются. Например, это было после того, как в 2005 году сняли многосерийный фильм «Есенин» с Сергеем Безруковым в главной роли. Там поэт был представлен в истинном лице: смутьян, забияка и пьяница. И было совершенно непонятно, когда же он успевает писать стихи и поэмы, если все время находится под алкогольными парами. Это факт возмутил широкую общественность, а фильм быстренько набрал популярность.
Источник:
- 35 интересных фактов о Лермонтове
- 50 интересных фактов из жизни русского поэта и писателя Н.А. Некрасова
- 10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева – талантливого российского поэта
- 30 интересных фактов из жизни Есенина
- Интересные факты о книгах
Понравилось20