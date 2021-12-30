Самые скандальные выходки Сергея Есенина

Ненависть к евреям, или только к Троцкому

Одной из самых нелицеприятных проблем в биографии Есенина можно назвать его отношение к еврейскому народу. Ему много раз вменяли в вину антисемитизм – даже завели 13 уголовных дел по этому поводу. Были дебоши, драки и нелицеприятные высказывания в сторону евреев.

Над Есениным, Клычковым, Орешиным и Ганиным однажды состоялся «товарищеский суд по еврейскому вопросу». Их обвинили в том, что, сидя в пивнушке и разговаривая об издании журнала, они задели честь постороннего человека, назвав его «жидовская морда».

Дело закончилось порицанием в обществе, хотя Есенин не признал свою ненависть по отношению к евреям. Он даже говорил: «Да что они заладили, не антисемит я. У меня даже дети – евреи!». Оказалось, что Есенин просто не знал, что его противники – евреи, когда начиналась драка. Ему было все равно, но потом дело обставляли так, будто Есенин начинал обзываться и проявлять свой антисемитизм.

Позже все было подано так, будто травля Есенина началась в подачи Троцкого. Последнему не понравилось, что непредсказуемый и несговорчивый поэт сделал его героем своей пьесы «Страна негодяев» под фамилией Чекистов. Якобы Троцкий понимал, что Есенин становится опасным и вот таким образом, обвиняя поэта в антисемитизме, решил от него избавиться. Кто знает, так ли это?