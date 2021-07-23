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Почему греческие гвардейцы носят юбки и туфли?

Почему греческие гвардейцы носят юбки и туфли? (3 фото)

Автор:
23 июля 2021 09:03
Метки: гвардейцы   интересно   познавательно   факты   фото   юбка   
391
3

Разнообразие национальных костюмов среди народов, населяющих земной шар, поражает воображение.

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Метки: гвардейцы   интересно   познавательно   факты   фото   юбка   
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738
олег 20 минут назад
Не хуже современных ряженных казаков .
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447
liveevil 36 минут назад
Как для военных, этот костюм смотрится очень нелепо и не серьезно.
Я понимаю, что нужно отдать дань и всё такое, но это как-никак военные, а не клоуны для развлечения туристов.
Ладно юбки. Но тапки с помпонами - это чересчур.
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2k
maloy 55 минут назад
Кто то жёстко в свое время прикололся над ними, объявив это чудо национальным костюмом. Их даже не смущает что национальному костюму около 100 лет.
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