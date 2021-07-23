Почему греческие гвардейцы носят юбки и туфли?

Цвета и фасоны часто носят символический характер, красочно повествуя об истории и особенностях нации. У некоторых народностей традиция носить своеобразные этнические костюмы сохранилась даже среди людей, несущих военную службу.

Один из самых известных примеров — это красные мундиры британских гвардейцев, а также их высоченные меховые шапки, которые являются яркой отличительной чертой. Другим явным примером может послужить форма элитной греческой гвардии — их наряд с первого взгляда даже сложно причислить к военному, столь причудливыми кажутся белые юбки и туфли с меховым помпоном на носке.

Несмотря на это, гвардейцы гордятся своей формой и носят ее с особым достоинством вот уже более 100 лет.

Служба и форма гвардейцев-эвзонов

Вероятно, любому туристу, хоть раз побывавшему в Афинах, доводилось наблюдать на площади Синтагма смену караула греческих гвардейцев. Несение почетного караула в Национальном саду является прямой обязанностью эвзонов. Также в их обязанности входит охрана Президентского дворца.

Однако костюм эвзонов, с точки зрения большинства туристов, выглядит замысловато и крайне необычно для военных. Особого внимания удостаивается так называемая юбка-фустанелла — пышная и белая, в одеянии серьезных гвардейцев она выглядит с первого взгляда довольно комично. Другими неотъемлемыми деталями гардероба эвзонов служат белые шерстяные чулки, которые плотно облегают ноги воинов.