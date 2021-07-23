Почему греческие гвардейцы носят юбки и туфли?

Разнообразие национальных костюмов среди народов, населяющих земной шар, поражает воображение.
Цвета и фасоны часто носят символический характер, красочно повествуя об истории и особенностях нации. У некоторых народностей традиция носить своеобразные этнические костюмы сохранилась даже среди людей, несущих военную службу.
Один из самых известных примеров — это красные мундиры британских гвардейцев, а также их высоченные меховые шапки, которые являются яркой отличительной чертой. Другим явным примером может послужить форма элитной греческой гвардии — их наряд с первого взгляда даже сложно причислить к военному, столь причудливыми кажутся белые юбки и туфли с меховым помпоном на носке.
Несмотря на это, гвардейцы гордятся своей формой и носят ее с особым достоинством вот уже более 100 лет.
Служба и форма гвардейцев-эвзонов
Вероятно, любому туристу, хоть раз побывавшему в Афинах, доводилось наблюдать на площади Синтагма смену караула греческих гвардейцев. Несение почетного караула в Национальном саду является прямой обязанностью эвзонов. Также в их обязанности входит охрана Президентского дворца.
Однако костюм эвзонов, с точки зрения большинства туристов, выглядит замысловато и крайне необычно для военных. Особого внимания удостаивается так называемая юбка-фустанелла — пышная и белая, в одеянии серьезных гвардейцев она выглядит с первого взгляда довольно комично. Другими неотъемлемыми деталями гардероба эвзонов служат белые шерстяные чулки, которые плотно облегают ноги воинов.
Ну и, конечно же, какой эвзон без шерстяных помпонов, украшающих носы кожаных ботинок, под названием царухи? Подобный наряд кажется революционным в мире военной формы. Но он не является нововведением, напротив, вот уже почти полтора века эвзоны в своей необычной форме служат национальным символом Греции.
Если рассмотреть некоторые исторические факты, с самого начала эвзонами становились горцы и те, кто выступал за независимость страны. Спустя время, они официально превратились в легкую пехоту. Их отличал военный профессионализм, который гвардейцы проявляли, сражаясь в Балканских войнах, в Первой Мировой, греко-итальянской войне.
Сегодня элитные гвардейцы официально являются частью греческой армии. Солдаты, желающие вступить в ряды эвзонов, проходят особо тщательный отбор. Кандидатами становятся сильные и рослые мужчины, обладающие ростом не менее 1,87 метра.
Они проходят шесть недель серьезных испытаний, в ходе которых выявляется способность каждого справляться с трудными задачами. В конце концов, элитными гвардейцами становится лишь треть кандидатов.
Независимо от погодных условий, гвардейцы должны почетно нести свой караул, во время которого они не имеют права к производным телодвижениям и даже взглядам. А в случае угрозы, эвзоны должны проявить смелость и исполнить военный долг. На фоне вышесказанного, причудливая форма гвардейцев перестает казаться несерьезной.
Значение формы греческих гвардейцев
Основой костюма является традиционная юбка-фустанелла. Согласно одной легенде, 400 складок этой юбки символизируют 400 лет османского ига, под которым некогда находилась Греция. Но современные фустанеллы могут иметь больше или меньше складок.
Юбка составляется из двух частей. Они скрепляются на поясе солдата при помощи кожаного ремня. Спереди надевается синяя или голубая бахрома, которая вместе с белой фустанеллой являются символом флага страны.
Вообще фустанелла была основной частью греческого гардероба еще в период раннего средневековья. Ее предшественницей считается римская тога. Военная же форма греков обогатилась фустанеллой благодаря влиянию албанской культуры.
Белый цвет рубашки с широкими рукавами символизируют чистые намерения борцов за свободу Греции. Красная шапочка, выполненная из сукна, называется «фареон». Спереди эти головные уборы отмечены эмблемой-кокардой и у офицеров можно увидеть звезды, указывающие на звание солдата.
Справа к шапочке прикрепляют длинную черную кисть, которая также носит символический характер. Она напоминает о слезах распятого Христа.
Причудливым выглядит также жилет эвзонов — фермели. Он украшен традиционными греческими узорами. Принято считать, что именно такой жилет носил Теодорос Колокотронис — греческий революционер, борец за свободу.
Кожаные ботинки «царухи» в прошлом носили крестьяне. Их изготавливали из красной кожи, а сверху закрепляли помпон. Носить такие ботинки — дело не из легких.
Ведь каждый царух весит около 1,5 кг. 60 гвоздей, которыми подбивают подошву, помогают чеканить каждый шаг и не дают обуви скользить.
Считается, что помпоны имели практическое применение у борцов за свободу. Турецкие завоеватели не разрешали грекам иметь при себе оружие. В связи с этим горцы маскировали заточенные лезвия внутри пучков шерсти.
Источник:
- Удивительная история Милунки Савич
- Кто сломал нос Большому Сфинксу?
- Почему у канистры три ручки
- Почему в Средневековье замки захватывали, а не обходили?
- За что на самом деле страну назвали Гондурасом
Понравилось11
Я понимаю, что нужно отдать дань и всё такое, но это как-никак военные, а не клоуны для развлечения туристов.
Ладно юбки. Но тапки с помпонами - это чересчур.