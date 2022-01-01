Ливийское стекло - необычный минерал пустыни







С этой теорией происхождения ливийского стекла некоторые специалисты не согласны, поскольку при столкновении крупного космического тела с Землей должен был образоваться кратер. Такой кратер в Ливийской пустыне есть, но он расположен вне зоны нахождения минералов. Как такое может быть?

Еще один вопрос: ливийское стекло находят на очень большой территории. Какой же силы должен быть удар от столкновения нашей планеты с космическим телом, чтобы «продукты их встречи» разлетелись во все стороны на сотни километров? Опять же, на месте «встречи» должна быть впечатляющая воронка.

Такое может быть лишь в одном случае – если летящее космическое тело взорвалось вблизи Земли, а не на ее поверхности. Тогда можно объяснить и отсутствие кратера, и большой разброс минералов.

По мнению еще одних ученых, в образовании ливийского стекла приняли участие молнии - они били в землю, и в итоге образовались эти минералы. То есть все было точно так же, как и в истории с фульгуритом. Лично меня эта теория смущает, поскольку трудно представить, сколько за достаточно короткий промежуток времени (возраст находимого ливийского стекла одинаков) должно было в этих местах ударить молний, чтобы образовалось столько минералов.





