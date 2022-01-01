Ливийское стекло - необычный минерал пустыни

Ливийская пустыня - безграничные пески, c возвышающимися кое-где каменистыми образованиями, среди которых можно найти ливийское стекло - минерал, появившийся, возможно, в результате вмешательства космических сил...
Почему возможно? Потому что среди ученых нет единого мнения, однозначно объясняющего причину появления в пустыне ливийского стекла.
Это природное стекло встречается только в одном месте в мире - в опасном и негостеприимном Великом песчаном море Ливийской (или Западной) пустыни, которая является частью Сахары. Для того, чтобы найти камень для амулета Тутанхамона древние египтяне должны были пройти в одну сторону порядка 800 км от древних Фив (нынешнего Луксора). Истинная природа материала была обнаружена только в 1999 году итальянскими учеными Джанкарло Негро и Винченцо Микеле, которые провели экспертизу камня.
Ливийское стекло с древности находят в Ливийской пустыне, которая расположена к западу от Нила - с той же стороны, с которой находятся Фиванские холмы и Город мертвых. Название и пустыня, и стекло получили по имени "леву" (или "либо") - древнего народа, заселявшего эти земли 5-6 тысяч лет назад. Камни буквально разбросаны по пустыне на большой площади вдоль египетско-ливийской границы, а на юге - вдоль границы с Суданом. Эти прозрачные или полупрозрачные камни от белого до желтого или зеленого цветов под ярким солнцем пустыни сверкают как драгоценности. Размеры их - от совсем маленьких кусочков - до крупных в несколько килограмм. Древним египтянам оно было хорошо известно - здесь же найдены орудия труда, наконечники для копий и стрел с острыми лезвиями эпохи палеолита, возраст самых древних из которых ученые определяют в 100 тысяч лет.
Большинство специалистов полагают, что примерно 28 миллионов лет назад на территорию нынешней Ливийской пустыни упал большой метеорит, в результате чего прогремел огромный взрыв, вызвавший резкое повышение температуры. Песок расплавился, а затем быстро остыл (до момента кристаллизации), и образовался минерал, на 98% состоящий из диоксида кремния, остальные 2% - космическая пыль. Это и было ливийское стекло - самое чистое стекло в мире (с самым высоким процентом содержания диоксида кремния).
Оговоримся, что миллионы лет назад пустыни Сахары еще не было, а значит, не было и песка - главного «ингредиента» при производстве природного стекла. Но, по мнению специалистов, в то время поверхностный слой земли в этих местах состоял из породы, подходящей для получения стекла.
Ливийское стекло - самое чистое природное стекло на планете, на 98% является оксидом кремния (SiO2). Оно имеет во многих случаях метеоритные включения, подтверждающие теорию взрыва, произошедшего от столкновения с кометой, а концентрация иридия в нем превышает земную. Более того, сейчас говорят о редчайших находках небольших алмазов, которые происходят из самого ядра кометы - такой материал не был найден на земле еще ни разу.
Поборником идеи образования лиийского стекла под действием космического катаклизма был ученый Марк Бослоу (Нью Мексико). Долгое время для окончательного подтверждения версии не хватало кратера, который вскоре обнаружил ученый из Бостонского университета - Фарук эль-Баз, который до этого не разделял теорий Бослоу. Кратер был обнаружен при исследованиии снимков из космоса в районе Сахары. Кратер был очень большим и засыпан песком, поэтому на земле его раньше не могли выявить. Его назвали Кебиру. Кстати, похожие явления в глубокой древности произошли также на территории Шотландии и Индии.
С этой теорией происхождения ливийского стекла некоторые специалисты не согласны, поскольку при столкновении крупного космического тела с Землей должен был образоваться кратер. Такой кратер в Ливийской пустыне есть, но он расположен вне зоны нахождения минералов. Как такое может быть?
Еще один вопрос: ливийское стекло находят на очень большой территории. Какой же силы должен быть удар от столкновения нашей планеты с космическим телом, чтобы «продукты их встречи» разлетелись во все стороны на сотни километров? Опять же, на месте «встречи» должна быть впечатляющая воронка.
Такое может быть лишь в одном случае – если летящее космическое тело взорвалось вблизи Земли, а не на ее поверхности. Тогда можно объяснить и отсутствие кратера, и большой разброс минералов.
По мнению еще одних ученых, в образовании ливийского стекла приняли участие молнии - они били в землю, и в итоге образовались эти минералы. То есть все было точно так же, как и в истории с фульгуритом. Лично меня эта теория смущает, поскольку трудно представить, сколько за достаточно короткий промежуток времени (возраст находимого ливийского стекла одинаков) должно было в этих местах ударить молний, чтобы образовалось столько минералов.
Ливийское стекло - полупрозрачный желто-зеленый минерал. Люди использовали его в быту еще много-много тысячелетий назад. Из него делали ножи, наконечники для копья и даже украшения. Согласно раскопкам археологов, возраст найденных изделий превышает сто тысяч лет.
В гробнице Тутанхамона было обнаружено ювелирное украшение фараона - нагрудное ожерелье с жуком скарабеем, изготовленным из ливийского стекла. Экспертиза показала, что минерал, из которого выполнен скарабей, идентичен по своему составу ливийскому стеклу.
На пекторали Тутанхамона символически изображен довольно сложный сюжет о том, как солнце проходит по небосклону, а скарабей (навозный жук) - символизировал возрождение и само солнце, которое каждый день умирало и возрождалось снова. Интересно, знали ли древнеегипетские жрецы и ювелиры о столь необычном происхождении ливийского стекла?
Размеры находимых людьми в Ливийской пустыне минералов невелики, хотя иной раз попадаются и достаточно крупные камни. Ливийское стекло - недорогой минерал. Камень размером 2 см на 2 см стоит порядка двух тысяч рублей.
Интересный факт. Хотя речи об «истощении» запасов ливийского стекла пока не идет, но правительство Египта запретило вывоз минералов из страны.
Источник:
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