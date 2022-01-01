Что форма стопы расскажет о характере



«Греческий тип»



Самая редкая и, по признаниям художников и скульпторов всего мира, самая красивая ступня — «греческая». Этот тип был систематизирован последним, так как всего 20% населения планеты сохранило генетический код, ответственный за подобное строение стопы. Искусствоведы в свое время обратили внимание на то, что все без исключения греческие скульптуры изображают стопы именно такими: с удлиненным вторым пальцем. Проведя исследование, ученые выяснили, что в натурщики для скульптур брали только людей с аристократическими чертами, одной из которых и являлась «греческая» стопа.



«Грекам» свойственна тяга к интеллектуальному труду, развитое чувство прекрасного, любовь к искусству и созерцанию. Эти мечтатели, философы, люди с потрясающей интуицией и воображением, как правило, успешны в творческих профессиях.



