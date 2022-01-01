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Что форма стопы расскажет о характере

Что форма стопы расскажет о характере (7 фото)

Автор:
01 января 2022 09:51
Сообщество : Факты
Метки: интересно   люди   стопа   факты   фото   характер   
1204
7

Во всем мире встречается всего 3 вида стопы: «Египетская», «Римская» и «Греческая». Какая у вас?


Говорят, что этот признак может кое что сказать и о характере человека:


«Египетский тип»

Самой распространенной в мире формой стопы считается египетская: по различным данным, такие стопы у 50−70% населения нашей планеты. Считается, что людям с этим типом стопы свойственна целеустремленность, прагматичный подход к жизни, ориентированность на семью в широком понимании этого слова (жизнь «кланом», традиции, ценности, передаваемые из поколения в поколение).

Обладатели «египетской» стопы трудолюбивы, уверены в себе, обладают крепким здоровьем, а врачи-ортопеды и вовсе считают, что это единственный здоровый принцип строения стопы с точки зрения анатомии. Распространенность этого типа подтверждает: эволюционно именно его природа посчитала оптимальным

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«Римский тип»

На втором месте по распространенности — «Римская» стопа, этот тип встречается приблизительно у 30% населения. «Римляне» амбициозны, открыты всему новому, очень активны и не выносят рутины. Им никогда не сидится на месте, они «генерят» идеи, загораются от одной мысли о новых возможностях и всегда с оптимизмом смотрят в будущее. При этом они очень упорны: если «римлянин» принял решение, он пойдет до конца, терпеливо преодолевая трудности, справляясь с временными неудачами и подбадривая окружающих.



«Греческий тип»

Самая редкая и, по признаниям художников и скульпторов всего мира, самая красивая ступня — «греческая». Этот тип был систематизирован последним, так как всего 20% населения планеты сохранило генетический код, ответственный за подобное строение стопы. Искусствоведы в свое время обратили внимание на то, что все без исключения греческие скульптуры изображают стопы именно такими: с удлиненным вторым пальцем. Проведя исследование, ученые выяснили, что в натурщики для скульптур брали только людей с аристократическими чертами, одной из которых и являлась «греческая» стопа.

«Грекам» свойственна тяга к интеллектуальному труду, развитое чувство прекрасного, любовь к искусству и созерцанию. Эти мечтатели, философы, люди с потрясающей интуицией и воображением, как правило, успешны в творческих профессиях.




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Метки: интересно   люди   стопа   факты   фото   характер   
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9  комментариев
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25k
Лис 58 минут назад
Скинул тапочки и посмотрел. Правая - римская, а вот левая кажись греческая. Так бывает?
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19k
Luc72 7 минут назад
Медики и антропологи некоего неназванного движения тоже с ТАКОГО ЖЕ начинали, только мерили они черепа
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35k
Aleksandr 20 минут назад
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15k
Поручик 47 минут назад
Нашли как-то Пётр и Павел использованный презерватив. И начали спорить: "обувка это или одёжка?!" Пришёл Христос, минут десять послушал срач апостолов, и изрёк: "Не ссорьтесь, парни! Это - херомантия!"
Мораль: Какую только хрень не напридумывают всякие "хероманты", "ногоманты" и прочие "исследователи скрытых тайн человеческих тушек"...
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455
Чудак 49 минут назад
вот здесь пять вариантов стоп https://milalink.ru/zdorov/543-kakaya-u-vas-stupnya-grecheskaya-rimskaya-aristokraticheskaya-ili-krestyanskaya.htmlhttps://milalink.ru/zdorov/543-kakaya-u-vas-stupnya-grecheskaya-rimskaya-aristokraticheskaya-ili-krestyanskaya.html, а встречал и поболее.
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5k
Виктор 50 минут назад
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973
max Час назад
Мутант я... линия излома на третьем пальце
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