Что форма стопы расскажет о характере

Во всем мире встречается всего 3 вида стопы: «Египетская», «Римская» и «Греческая». Какая у вас?
Говорят, что этот признак может кое что сказать и о характере человека:
«Египетский тип»
Самой распространенной в мире формой стопы считается египетская: по различным данным, такие стопы у 50−70% населения нашей планеты. Считается, что людям с этим типом стопы свойственна целеустремленность, прагматичный подход к жизни, ориентированность на семью в широком понимании этого слова (жизнь «кланом», традиции, ценности, передаваемые из поколения в поколение).
Обладатели «египетской» стопы трудолюбивы, уверены в себе, обладают крепким здоровьем, а врачи-ортопеды и вовсе считают, что это единственный здоровый принцип строения стопы с точки зрения анатомии. Распространенность этого типа подтверждает: эволюционно именно его природа посчитала оптимальным
«Римский тип»
На втором месте по распространенности — «Римская» стопа, этот тип встречается приблизительно у 30% населения. «Римляне» амбициозны, открыты всему новому, очень активны и не выносят рутины. Им никогда не сидится на месте, они «генерят» идеи, загораются от одной мысли о новых возможностях и всегда с оптимизмом смотрят в будущее. При этом они очень упорны: если «римлянин» принял решение, он пойдет до конца, терпеливо преодолевая трудности, справляясь с временными неудачами и подбадривая окружающих.
«Греческий тип»
Самая редкая и, по признаниям художников и скульпторов всего мира, самая красивая ступня — «греческая». Этот тип был систематизирован последним, так как всего 20% населения планеты сохранило генетический код, ответственный за подобное строение стопы. Искусствоведы в свое время обратили внимание на то, что все без исключения греческие скульптуры изображают стопы именно такими: с удлиненным вторым пальцем. Проведя исследование, ученые выяснили, что в натурщики для скульптур брали только людей с аристократическими чертами, одной из которых и являлась «греческая» стопа.
«Грекам» свойственна тяга к интеллектуальному труду, развитое чувство прекрасного, любовь к искусству и созерцанию. Эти мечтатели, философы, люди с потрясающей интуицией и воображением, как правило, успешны в творческих профессиях.
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