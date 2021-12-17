Советский электровибратор на службе женской красоты

Конечно же, не каждая работница косметического кабинета обладала нужной квалификацией, но и сами женщины почему-то тоже не так уж и часто посещали сеансы массажа. Может быть, все дело было в цене - массаж делали по "зонам": только лицо и шея, шея и область декольте, руки или все вместе - от выбранных "зон" и зависела стоимость. Может быть, просто было жалко времени - косметический массаж обладает накопительным эффектом, и нужно пройти как минимум, целый курс, чтобы внешность как-то отозвалась на эту кропотливую работу.

Видимо, для тех женщин, которые хотели сэкономить и время, и деньги, советская промышленность выпускала массажные приборы для домашнего пользования. Назывались эти приборы забавным термином "электрический вибратор", и позволяли делать массаж не только лица, но и всего тела.