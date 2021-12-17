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Советский электровибратор на службе женской красоты

Советский электровибратор на службе женской красоты (9 фото)

Автор:
17 декабря 2021 09:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   красота   массаж   устройство   фото   электровибратор   
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О том, что косметический массаж идет на пользу внешности, убирает некоторые возрастные изменения с лица, рук и шеи, и вообще способствует продлению молодости, советские женские журналы упоминали довольно часто.

В этих публикациях рассказывалось о направлении массажных линий и правильном способе нанесения ухаживающих кремов, упоминалось о необходимости беречь кожу от излишнего растягивания во время массажа, но, несмотря на все эти рекомендации, по-настоящему хороший эффект давали только профессиональные сеансы косметического массажа.

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В советское время многие парикмахерские имели наряду с мужским и женским залом небольшой косметический кабинет, где можно было покрасить брови и ресницы, сделать маникюр, пройти сеанс чистки лица на специальном паровом аппарате и заодно "законсервировать красоту" путем массажных манипуляций.

Конечно же, не каждая работница косметического кабинета обладала нужной квалификацией, но и сами женщины почему-то тоже не так уж и часто посещали сеансы массажа. Может быть, все дело было в цене - массаж делали по "зонам": только лицо и шея, шея и область декольте, руки или все вместе - от выбранных "зон" и зависела стоимость. Может быть, просто было жалко времени - косметический массаж обладает накопительным эффектом, и нужно пройти как минимум, целый курс, чтобы внешность как-то отозвалась на эту кропотливую работу.

Видимо, для тех женщин, которые хотели сэкономить и время, и деньги, советская промышленность выпускала массажные приборы для домашнего пользования. Назывались эти приборы забавным термином "электрический вибратор", и позволяли делать массаж не только лица, но и всего тела.

Производители подобной техники совершенно серьезно уверяли потенциальных покупателей в том, что при ручном массаже нажим на определенные участки лица/тела задерживает циркуляцию крови, а вот вибрации массажного прибора, наоборот, усиливают прилив крови и тем самым увеличивают косметический эффект.

Приборы, которые массово начали выпускаться во второй половине 50-х гг., состояли из пластмассового корпуса с ручкой, на которой располагался выключатель. На наружной части корпуса было крепление для пяти сменных насадок, которые, собственно, и были основной рабочей частью этого прибора, обеспечивающие массажный эффект.

Первая насадка, чечевицеобразная, сделанная из пластика, была рассчитана на те мышцы и суставы, которым требуется глубокое воздействие. Вторая - резиновая и похожая на гребенку, предназначалась для массажа шеи, лба, подбородка и затылка. Третья насадка, крайне похожая на губку, обеспечивала общий массаж лица, а заодно могла использоваться и для нанесения крема.

Самая любимая у женщин была четвертая насадка - шарообразная. Ей предписывалось избавление от морщинок в уголках глаз, носогубных и межбровных складок - т.е. всего того, что доставляет женщине больше всего неприятностей. Пятая насадка была выполнена в виде колокола и предназначалась для массажа зоны декольте, а заодно - и для профилактики застоя молока у кормящих матерей.

Прибор мог работать как от 127 В, так и от 220 В - специальная кнопочка переключения напряжения предусматривала такие нюансы. Внутри корпуса располагался электромагнит, концы якоря которого немного выступали наружу - на одном из них крепилась нужная насадка, второй задавал частоту колебаний (можно было регулировать). Удобным было и то, что прибор комплектовался довольно длинным шнуром - 2 м, поэтому не возникало никаких проблем, например, и с самомассажем спины.

Более поздние версии таких массажных приборов уже не назывались столь странным термином, а именовались просто "электро-массажным прибором", имели более современный дизайн и большее количество насадок.

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Метки: СССР   красота   массаж   устройство   фото   электровибратор   
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6k
newegg 18 минут назад
Особой популярностью у женщин пользовался польский массажер, для шеи.

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29k
LEPA 5 минут назад
С насадками производитель явно поскупился.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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