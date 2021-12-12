20 фотографий, показывающих байкерскую субкультуру во времена СССР

Есть только ты, твой байк и дорога. Даже собственные мысли перекрываются рыком мотора и свистом ветра. Те, кто хоть раз в своей жизни сидели на двухколесном стальном коне, долго помнят те ощущения, которые он дает. В России тема байкеров стала особенно популярна со времен СССР, когда на фоне дороговизны и недоступности легковых автомобилей люди приобретали мотоциклы, и они захватили всю страну, от крупных городов до сел и деревень.