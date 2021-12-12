20 фотографий, показывающих байкерскую субкультуру во времена СССР

Есть что-то такое в мотоциклах, что привлекает людей. Что-то дикое, опасное и затягивающее. Некая свобода, скорость и адреналин.
Есть только ты, твой байк и дорога. Даже собственные мысли перекрываются рыком мотора и свистом ветра. Те, кто хоть раз в своей жизни сидели на двухколесном стальном коне, долго помнят те ощущения, которые он дает. В России тема байкеров стала особенно популярна со времен СССР, когда на фоне дороговизны и недоступности легковых автомобилей люди приобретали мотоциклы, и они захватили всю страну, от крупных городов до сел и деревень.
История мототехники началась с 1900-х годов, когда российский инженер Александр Лейтнер решил поставить на обычный велосипед двигатель и разогнать его до 20 км/ч. Эта идея понравилась автопроизводителям, и уже к концу 1920-х на рынке появился «Иж». Он довольно неплохо разгонялся и чувствовал себя уверенно на дорогах. Параллельно за рубежом стали появляться свои мотоциклы и компании по их созданию.
Мотоциклы отвечали различным требованиям людей — от поездок на дальние расстояния, до перевозки грузов и использования в деревнях, для поездок по проселочным дорогам и полям. Особенно мотоциклы пригодились в военные годы, когда каждый транспорт был на счету.
Но самый пик байкерской культуры СССР пришелся на 70-80-е годы, когда авторынки заполонили не только отечественные модели, но и зарубежные, например Jawa, Pannonia и CZ Cross 250. В основном люди покупали мотоциклы для рабочих целей: перевезти небольшой груз, доехать до центра из деревни.
По мере того как подрастало молодое поколение, освоившее байкерские премудрости с «пеленок», мотоциклы стали покупать и для развлечений: кататься по ночному городу, привлекать девчонок, соревноваться между собой на скорость и мастерство.
Людей привлекала не только относительно низкая стоимость, но и легкость в обслуживании, универсальность, надежность и высокая мощность.
По всему СССР к началу 90-х насчитывалось более миллиона чехословацких мотоциклов «Ява» и несколько миллионов отечественных «Ижей» и «Восходов».
Однако байкеры, что в советские времена, что сейчас, не пользовались уважением у населения и ГАИ: гоняя на высоких скоростях, собираясь огромными шумными компаниями, пренебрегая правилами движения и такими элементарными нормами безопасности, как ношение шлема, они полностью отличались от той идеалистической картины Советского Союза, которой следовало основное общество. Кожаные куртки, пугающие нашивки на джинсах и неизменные банданы — у байкеров всегда был свой стиль.
Тем не менее байкеры — это особый пласт населения, который не лишен дерзости и романтики, берущий начало много лет назад. Это особая субкультура, не лишенная популярности до сих пор, которую ждет увлекательное будущее с новыми технологиями в мотоциклостроении. Но это уже иная история.
Источник:
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Было такое! Только у нас это называлось мотобанда.. конец 60-х начало 70х! А в 74м, в пятером, летом поездка из Владивостока до Твери, Москвы - Иж-Юпитер2 чуток самим переделанный,бензобак и боковины никелерованные, крылья передние и задние подрезаны, глушители установил от "Панонии", карбюраторы на каждый цилиндр от "CZ", и самое главное самодельный спортивный руль!
А потом поменял четыре "Явы"...
с ног до головы одеты в импортный шмот, импортные байки, а тем временем ...