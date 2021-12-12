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20 фотографий, показывающих байкерскую субкультуру во времена СССР

20 фотографий, показывающих байкерскую субкультуру во времена СССР (21 фото)

Автор:
12 декабря 2021 09:09
Сообщество : Мото
Метки: Жизнь   СССР   байк   люди   мото   субкультур   фото   
334
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Есть что-то такое в мотоциклах, что привлекает людей. Что-то дикое, опасное и затягивающее. Некая свобода, скорость и адреналин.

Есть только ты, твой байк и дорога. Даже собственные мысли перекрываются рыком мотора и свистом ветра. Те, кто хоть раз в своей жизни сидели на двухколесном стальном коне, долго помнят те ощущения, которые он дает. В России тема байкеров стала особенно популярна со времен СССР, когда на фоне дороговизны и недоступности легковых автомобилей люди приобретали мотоциклы, и они захватили всю страну, от крупных городов до сел и деревень.

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История мототехники началась с 1900-х годов, когда российский инженер Александр Лейтнер решил поставить на обычный велосипед двигатель и разогнать его до 20 км/ч. Эта идея понравилась автопроизводителям, и уже к концу 1920-х на рынке появился «Иж». Он довольно неплохо разгонялся и чувствовал себя уверенно на дорогах. Параллельно за рубежом стали появляться свои мотоциклы и компании по их созданию.

Мотоциклы отвечали различным требованиям людей — от поездок на дальние расстояния, до перевозки грузов и использования в деревнях, для поездок по проселочным дорогам и полям. Особенно мотоциклы пригодились в военные годы, когда каждый транспорт был на счету.

Но самый пик байкерской культуры СССР пришелся на 70-80-е годы, когда авторынки заполонили не только отечественные модели, но и зарубежные, например Jawa, Pannonia и CZ Cross 250. В основном люди покупали мотоциклы для рабочих целей: перевезти небольшой груз, доехать до центра из деревни.

По мере того как подрастало молодое поколение, освоившее байкерские премудрости с «пеленок», мотоциклы стали покупать и для развлечений: кататься по ночному городу, привлекать девчонок, соревноваться между собой на скорость и мастерство.

Людей привлекала не только относительно низкая стоимость, но и легкость в обслуживании, универсальность, надежность и высокая мощность.

По всему СССР к началу 90-х насчитывалось более миллиона чехословацких мотоциклов «Ява» и несколько миллионов отечественных «Ижей» и «Восходов».

Однако байкеры, что в советские времена, что сейчас, не пользовались уважением у населения и ГАИ: гоняя на высоких скоростях, собираясь огромными шумными компаниями, пренебрегая правилами движения и такими элементарными нормами безопасности, как ношение шлема, они полностью отличались от той идеалистической картины Советского Союза, которой следовало основное общество. Кожаные куртки, пугающие нашивки на джинсах и неизменные банданы — у байкеров всегда был свой стиль.

Тем не менее байкеры — это особый пласт населения, который не лишен дерзости и романтики, берущий начало много лет назад. Это особая субкультура, не лишенная популярности до сих пор, которую ждет увлекательное будущее с новыми технологиями в мотоциклостроении. Но это уже иная история.

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Метки: Жизнь   СССР   байк   люди   мото   субкультур   фото   
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851
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
Пост пропитан запахом масла и бензина.
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14k
Ser 6 минут назад
Вах! молодость!
Было такое! Только у нас это называлось мотобанда.. конец 60-х начало 70х! А в 74м, в пятером, летом поездка из Владивостока до Твери, Москвы - Иж-Юпитер2 чуток самим переделанный,бензобак и боковины никелерованные, крылья передние и задние подрезаны, глушители установил от "Панонии", карбюраторы на каждый цилиндр от "CZ", и самое главное самодельный спортивный руль!
А потом поменял четыре "Явы"...
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990
poбт Полчаса назад
вот ни на одной фотке нет ничего советского, кроме улиц...

с ног до головы одеты в импортный шмот, импортные байки, а тем временем ...
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2k
Frank Borman 37 минут назад
Кульные советские байкеры. Только почему то многие ездили без хелметов. Наверное, поэтому в святые 90е было столько дебилов - слишком часто стукались хэдом об асфальт.
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