Почему граждане СССР покупали вещи «НА ВЕКА»?

Сегодня Дмитрий женат на другой женщине, у него есть дети, а папина машина все так же стоит в гараже — в рабочем состоянии.

По его словам, а также по мнению многих других россиян, выросших и живших в СССР, почти все вещи, произведенные в Советском Союзе служили долго — для нескольких поколений.

Дефицит и бедность

Важную роль при выборе товаров играл тотальный дефицит. Люди, особенно в регионах, знали, что достать качественную мебельную стенку и телевизор сложно. Они делали это в основном через знакомых и родственников, которые работали на торговых предприятиях и имели к дефицитным товарам прямой доступ. Купив тот же телевизор, никто не знал, когда сможет заменить его или купить второй. Плюс низкие зарплаты стимулировали к покупке качественных вещей, которые могут служить «веками».

72-летняя Елена Краснова в советское время жила в Таганроге. В регионе, по ее словам, было невозможно купить мебель или бытовую технику из-за дефицита, да и ее небольшая зарплата не позволила бы. За телевизором и магнитофоном она ездила в Москву, за кофемолкой — в Ригу, а за посудой и хрустальной люстрой — в соседнюю еще социалистическую Чехословакию.