Почему граждане СССР покупали вещи «НА ВЕКА»?

Средний срок службы советской мебельной стенки составлял 30 лет, машины — 50 лет, ковра — бесконечность. И дело не только в бережливости.
В 1999 году Дмитрий Найм из Первоуральска впервые позвал девушку на свидание. Ему только-только исполнилось 14 лет. Дмитрий очень хотел впечатлить избранницу, поэтому решил покатать ее на машине своего отца — ВАЗ-2106 1972 года выпуска. В СССР об иномарке никто и не мечтал, зарплаты были крошечными, да и продукцию отечественного автопрома достать было невероятно сложно из-за тотального дефицита. Пока отец спал, Дмитрий украл ключи, сел за руль и поехал на встречу к возлюбленной.
«С девушкой накатались. Поцелуи при луне. Был июль. Я тогда ей сережки подарил и водить учил. Потом люлей от родителей получил конечно, но оно того стоило!», — вспоминает Найм.
Сегодня Дмитрий женат на другой женщине, у него есть дети, а папина машина все так же стоит в гараже — в рабочем состоянии.
По его словам, а также по мнению многих других россиян, выросших и живших в СССР, почти все вещи, произведенные в Советском Союзе служили долго — для нескольких поколений.
Дефицит и бедность
Важную роль при выборе товаров играл тотальный дефицит. Люди, особенно в регионах, знали, что достать качественную мебельную стенку и телевизор сложно. Они делали это в основном через знакомых и родственников, которые работали на торговых предприятиях и имели к дефицитным товарам прямой доступ. Купив тот же телевизор, никто не знал, когда сможет заменить его или купить второй. Плюс низкие зарплаты стимулировали к покупке качественных вещей, которые могут служить «веками».
72-летняя Елена Краснова в советское время жила в Таганроге. В регионе, по ее словам, было невозможно купить мебель или бытовую технику из-за дефицита, да и ее небольшая зарплата не позволила бы. За телевизором и магнитофоном она ездила в Москву, за кофемолкой — в Ригу, а за посудой и хрустальной люстрой — в соседнюю еще социалистическую Чехословакию.
«В Чехословакии меняли 300 рублей на местные кроны в валютном магазине, покупали чешскую посуду и люстры. Можно было еще дубленку, но это уже 600 рублей, дорого. Зарплата средняя составляла 120 рублей», — вспоминает она.
42-летняя Ольга Пастушкова из Самары в детстве по просьбе родителей сама стояла в очередях за маслом, колбасой или котлетами. А в квартире ее мамы по-прежнему стоит советский сервант с хрустальными вазами, за которыми ее семья также выстаивала в очередях.
«Мамы не стало в этом году, а вещь стоит. Все-таки и производство тогда было нацелено на качество, а не на количество», — рассуждает Пастушкова.
63-летний Алексей Раковщик из Санкт-Петербурга стоял в очередях в СССР вместе с женой и тещей. Один раз он несколько часов простоял за трусами-неделькой в универмаге для своей жены, которые были тогда в страшном дефиците.
«Жена в ДЛТ (Дом Ленинградской Торговли - ред.) стояла несколько часов за шубкой для нашей дочери. А однажды теща с женой выстояли телевизор “Радуга”, который проходил по отделу мужских костюмов — костюмы закончились, зато появился телевизор, тут же купили. Ну и подразумевалось, что хорошие вещи долговечны. Кроме того, я сильно привыкаю к вещам, люблю вещи удобные и надёжные», — поясняет Раковщик.
Ремонт и вера в ГОСТ
Постоянный дефицит породил привычку покупать надежные вещи на долгое время, нежели постоянно тратиться на обновки. «Изначально подразумевалось, что вещи должны быть долговечными. Кроме того я сильно привыкаю к вещам, люблю удобные и надёжные», — признается Алексей Раковщик.
За качеством товаров в СССР следило само государство. Еще в 1920-х годах началась выстраиваться система стандартов по производству различных товаров (ГОСТ), а с 1960-х все товары гражданского назначения клеймили штампом с надписью ОТК (Отдел технического контроля). Особым товарам даже присваивали специальный знак качества в СССР.
Также многие вещи было просто ремонтировать, вспоминает 56-летний Дмитрий Попов из Санкт-Петербурга. Его родители купили холодильник ЗИЛ в 1960-е годы, и он по-прежнему стоит в рабочем состоянии на даче.
«Вещи раньше были ремонтопригодные, то есть стоимость ремонта была значительно ниже стоимости новой вещи. Тот же холодильник, хоть морально устарел, но в условиях ограниченной эксплуатации выполняет свои функции. Ни разу не было крупных поломок», — рассказывает Попов.
Мебель, которую Марина (имя изменено по просьбе героини — ред.) из деревни в Псковской области купила в 1970-е годы, тоже служит ей более 40 лет. Выбрасывать она ее не собирается — в первую очередь потому, что считает ее красивой и «настоящей». «Я все покупала по нраву, мебель в то время была из натурального дерева и выглядела красиво!» — улыбается Марина.
Источник:
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Вы сегодня сможете позволитть себе поехать в Москву из Таганрога "за покупками"?
С другой стороны, кем она работала, если могла так запросто поехать в Чехословакию?
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!.."
Мастерские (не гарантийные) были забиты неисправными и телевизорами, и холодильниками. Иметь знакомого мастера было верхом счастья, ждали очереди месяцами. А некоторые марки (например кишиневская Альфа) были просто обречены на выброс, чинить их можно было до бесконечности. Потому даже в эпоху дефицита 90х стояли в магазинах.
А некоторые выжившие экземпляры (все, и холодильники в т.ч.) работают по сей день. Правда, на своей двухкамерной Юрюзани стоит замененный итальянский компрессор (второй, наш после замены пару лет отходил) так это так, мелочи.
Машина, она была вечной за неимением возможности другую купить,ну и старые авто - ремонтопригодные, в отличии от современных, но ломались они -постоянно, дедушка перед поездкой на рыбалку, пару дней в Москвиче своем копашился.. А ехать то всего ничего в Дубну или Калязин, сейчас это вообще не расстояния.. Ну и авто раньше в гаражах хранили, на улице они бы за пару лет сгнили
Все остальные детали были заменены, и неоднократно.