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Почему граждане СССР покупали вещи «НА ВЕКА»?

Почему граждане СССР покупали вещи «НА ВЕКА»? (7 фото)

Автор:
24 декабря 2021 09:19
Сообщество : СССР
Метки: СССР   вещи   вещи на века   люди   ностальгия   факты   фото   
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Средний срок службы советской мебельной стенки составлял 30 лет, машины — 50 лет, ковра — бесконечность. И дело не только в бережливости.

В 1999 году Дмитрий Найм из Первоуральска впервые позвал девушку на свидание. Ему только-только исполнилось 14 лет. Дмитрий очень хотел впечатлить избранницу, поэтому решил покатать ее на машине своего отца — ВАЗ-2106 1972 года выпуска. В СССР об иномарке никто и не мечтал, зарплаты были крошечными, да и продукцию отечественного автопрома достать было невероятно сложно из-за тотального дефицита. Пока отец спал, Дмитрий украл ключи, сел за руль и поехал на встречу к возлюбленной.

«С девушкой накатались. Поцелуи при луне. Был июль. Я тогда ей сережки подарил и водить учил. Потом люлей от родителей получил конечно, но оно того стоило!», — вспоминает Найм.

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Сегодня Дмитрий женат на другой женщине, у него есть дети, а папина машина все так же стоит в гараже — в рабочем состоянии.

По его словам, а также по мнению многих других россиян, выросших и живших в СССР, почти все вещи, произведенные в Советском Союзе служили долго — для нескольких поколений.


Дефицит и бедность

Важную роль при выборе товаров играл тотальный дефицит. Люди, особенно в регионах, знали, что достать качественную мебельную стенку и телевизор сложно. Они делали это в основном через знакомых и родственников, которые работали на торговых предприятиях и имели к дефицитным товарам прямой доступ. Купив тот же телевизор, никто не знал, когда сможет заменить его или купить второй. Плюс низкие зарплаты стимулировали к покупке качественных вещей, которые могут служить «веками».

72-летняя Елена Краснова в советское время жила в Таганроге. В регионе, по ее словам, было невозможно купить мебель или бытовую технику из-за дефицита, да и ее небольшая зарплата не позволила бы. За телевизором и магнитофоном она ездила в Москву, за кофемолкой — в Ригу, а за посудой и хрустальной люстрой — в соседнюю еще социалистическую Чехословакию.

«В Чехословакии меняли 300 рублей на местные кроны в валютном магазине, покупали чешскую посуду и люстры. Можно было еще дубленку, но это уже 600 рублей, дорого. Зарплата средняя составляла 120 рублей», — вспоминает она.

42-летняя Ольга Пастушкова из Самары в детстве по просьбе родителей сама стояла в очередях за маслом, колбасой или котлетами. А в квартире ее мамы по-прежнему стоит советский сервант с хрустальными вазами, за которыми ее семья также выстаивала в очередях.

«Мамы не стало в этом году, а вещь стоит. Все-таки и производство тогда было нацелено на качество, а не на количество», — рассуждает Пастушкова.

63-летний Алексей Раковщик из Санкт-Петербурга стоял в очередях в СССР вместе с женой и тещей. Один раз он несколько часов простоял за трусами-неделькой в универмаге для своей жены, которые были тогда в страшном дефиците.

«Жена в ДЛТ (Дом Ленинградской Торговли - ред.) стояла несколько часов за шубкой для нашей дочери. А однажды теща с женой выстояли телевизор “Радуга”, который проходил по отделу мужских костюмов — костюмы закончились, зато появился телевизор, тут же купили. Ну и подразумевалось, что хорошие вещи долговечны. Кроме того, я сильно привыкаю к вещам, люблю вещи удобные и надёжные», — поясняет Раковщик.


Ремонт и вера в ГОСТ

Постоянный дефицит породил привычку покупать надежные вещи на долгое время, нежели постоянно тратиться на обновки. «Изначально подразумевалось, что вещи должны быть долговечными. Кроме того я сильно привыкаю к вещам, люблю удобные и надёжные», — признается Алексей Раковщик.

За качеством товаров в СССР следило само государство. Еще в 1920-х годах началась выстраиваться система стандартов по производству различных товаров (ГОСТ), а с 1960-х все товары гражданского назначения клеймили штампом с надписью ОТК (Отдел технического контроля). Особым товарам даже присваивали специальный знак качества в СССР.

Также многие вещи было просто ремонтировать, вспоминает 56-летний Дмитрий Попов из Санкт-Петербурга. Его родители купили холодильник ЗИЛ в 1960-е годы, и он по-прежнему стоит в рабочем состоянии на даче.

«Вещи раньше были ремонтопригодные, то есть стоимость ремонта была значительно ниже стоимости новой вещи. Тот же холодильник, хоть морально устарел, но в условиях ограниченной эксплуатации выполняет свои функции. Ни разу не было крупных поломок», — рассказывает Попов.

Мебель, которую Марина (имя изменено по просьбе героини — ред.) из деревни в Псковской области купила в 1970-е годы, тоже служит ей более 40 лет. Выбрасывать она ее не собирается — в первую очередь потому, что считает ее красивой и «настоящей». «Я все покупала по нраву, мебель в то время была из натурального дерева и выглядела красиво!» — улыбается Марина.


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Метки: СССР   вещи   вещи на века   люди   ностальгия   факты   фото   
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33k
KiploksAKS Час назад
"За телевизором и магнитофоном она ездила в Москву, за кофемолкой в Ригу, а за посудой и хрустальной люстрой в соседнюю еще социалистическую Чехословакию."
Вы сегодня сможете позволитть себе поехать в Москву из Таганрога "за покупками"?
С другой стороны, кем она работала, если могла так запросто поехать в Чехословакию?
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2k
Андрей Ы. 3 минуты назад
Что касается надёжности мебели, то стоит у меня дома комод-бегемот. Ещё дореволюционного производства. Блокаду пережил, не сожгли его в печке-буржуйке. Так вот он сто лет стоит и ещё столько простоит: цельнодеревянный, дубовый, никакого тебе шпона и ДСП, фурнитура бронзовая.
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16k
Пронька Грезной 12 минут назад
"Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!.."
Мастерские (не гарантийные) были забиты неисправными и телевизорами, и холодильниками. Иметь знакомого мастера было верхом счастья, ждали очереди месяцами. А некоторые марки (например кишиневская Альфа) были просто обречены на выброс, чинить их можно было до бесконечности. Потому даже в эпоху дефицита 90х стояли в магазинах.
А некоторые выжившие экземпляры (все, и холодильники в т.ч.) работают по сей день. Правда, на своей двухкамерной Юрюзани стоит замененный итальянский компрессор (второй, наш после замены пару лет отходил) так это так, мелочи.
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16k
Пронька Грезной 21 минуту назад
"Средний срок службы советской мебельной стенки составлял 30 лет, машины 50 лет,..." - за 50 лет от той машины одни резинки остаются, и то не факт. Обычно за 10 сгнивала до дыр, если ей пользовались, а не просто пыль в гараже вытирали. Стенки, кстати, тоже не все долгожителями были, некоторые расползались гораздо раньше. Хотя были и удачные экземпляры.
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10k
Kostick 41 минуту назад
аффтор, дружище, скажи пожалуйста, у вас есть опыт владения той "советской" машиной? без тёплого гаража, если не мовилить, ды "рыжики" не подкрашивать ежегодно, те вёдра сгнивали лет за пять, максимум. ресурс ходовки - ныне и страшно себе представить, что ежели после зимы не пересыпать шаровые-наконечники, ревизия пыльников с заменой смазки, то попадос гарантирован. а та шаровая у барыг четвертак стоила, итого сотка, как ныне тыр 15, плюс минус. за трапецию и пр. уж подзабыл. но вот дабы купить покрышки, надо было быть в опЩестве автолюбителей, и стоять в очереди, лет на несколько. или "наварить", до 90-х отрыгнутый протектор на загородных дорогах - не редкостью был. ладно, фарен вир вайтер. холодильники, таки надёжные, но микроскопическая морозилка, и обмерзание (резинки то быстро приходили в негодность), ныне такое только для гостишек-дач. телики уже написали, цветные ломались постоянно, особенно как вышли на полупроводниковой базе. ламповые то были надёжней, но и весу там было кил 50 минимум. стенка отечественная стоила теми деньгами под тыщу, помню как батя покупал, это было событие. простояла она лет 40 наверное. убожество полированное, которое при пожаре столь ядовитый дым выделяло, что сжигая подобное уродство на улице, я чуть не задохнулся) ну и разумеется покупательная способность "хомо советикус" была мизерной. а ценник на ширпотреб, который не способствовал развитию идей социализма - был настолько завышен, что просто ппц. взять пресловутый клон нинтендо - "ну погоди" и его вариации. если мне не изменяет память, то ценник был в 22р50коп. грубо на наши тысячи три. (что по мясу перевести, что по электричеству, что по бензину, который 30-40 коп стоил с 1981 года). и кто сейчас трёшку отдаст за такое?
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190
Сергей 57 минут назад
Так просто взяли и поехали в Чехословакию. В то время это было совсем не так. В отдел где продают костюмы привезли телевизор этот магазин Сельпо
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5k
Денис Колосов Час назад
вот нифига не могу согласится.. Телевизор Фотон, затем горизонт - постоянно ломались.. Импортные -ни разу.. Я их менял по моральному устареванию..
Машина, она была вечной за неимением возможности другую купить,ну и старые авто - ремонтопригодные, в отличии от современных, но ломались они -постоянно, дедушка перед поездкой на рыбалку, пару дней в Москвиче своем копашился.. А ехать то всего ничего в Дубну или Калязин, сейчас это вообще не расстояния.. Ну и авто раньше в гаражах хранили, на улице они бы за пару лет сгнили
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