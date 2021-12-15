20 плакатов СССР, которые поднимали сельское хозяйство

Чтобы постоянно развивать эти отрасли и получать от них большой доход, власти прибегали к агитации. Это касалось не только речей на съездах партий или комсомольских слетах, но и плакатов.

Их вешали в клубах, дворцах спорта и культуры, на фабриках и фермах. Самое интересное, что люди и так были «заточены» правильно и плакаты не играли большой роли в их мотивации. Они и без того работали на износ, старались сдать больше плана, выполнить задания раньше времени и стать лучшими передовиками. К чему же призывали советские плакаты?

Выращивать свиней