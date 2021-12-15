20 плакатов СССР, которые поднимали сельское хозяйство

Начиная со времен Октябрьской революции и вплоть до перестройки и развала Союза, сферы животноводства и сельского хозяйства играли колоссальную роль в жизни страны.
Чтобы постоянно развивать эти отрасли и получать от них большой доход, власти прибегали к агитации. Это касалось не только речей на съездах партий или комсомольских слетах, но и плакатов.
Их вешали в клубах, дворцах спорта и культуры, на фабриках и фермах. Самое интересное, что люди и так были «заточены» правильно и плакаты не играли большой роли в их мотивации. Они и без того работали на износ, старались сдать больше плана, выполнить задания раньше времени и стать лучшими передовиками. К чему же призывали советские плакаты?
Выращивать свиней
Разводить кур
Содержать кроликов
Выращивать коров и телят
А также запасать корма на зиму
От качества корма зависело будущее животных
Выращивать разные виды овец
И так
Разводить индеек
Давать стране карпов
А еще множить пасеки
Растить зерно и хлеб
Выращивать море картофеля
Не забывать о других овощах
Особенно о свекле – залоге сахара
И о кукурузе
Тогда же стали ставить теплицы
Растить кормовые овощи
От них зависели удои в будущем
Растить хлопок
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