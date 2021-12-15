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20 плакатов СССР, которые поднимали сельское хозяйство

20 плакатов СССР, которые поднимали сельское хозяйство (21 фото)

Автор:
15 декабря 2021 08:42
Сообщество : СССР
Метки: Жизнь   СССР   люди   плакат   сельское хозяйство   фото   
227
21

Начиная со времен Октябрьской революции и вплоть до перестройки и развала Союза, сферы животноводства и сельского хозяйства играли колоссальную роль в жизни страны.

Чтобы постоянно развивать эти отрасли и получать от них большой доход, власти прибегали к агитации. Это касалось не только речей на съездах партий или комсомольских слетах, но и плакатов.

Их вешали в клубах, дворцах спорта и культуры, на фабриках и фермах. Самое интересное, что люди и так были «заточены» правильно и плакаты не играли большой роли в их мотивации. Они и без того работали на износ, старались сдать больше плана, выполнить задания раньше времени и стать лучшими передовиками. К чему же призывали советские плакаты?

Выращивать свиней

×
×

Разводить кур

Содержать кроликов

Выращивать коров и телят

А также запасать корма на зиму

От качества корма зависело будущее животных

Выращивать разные виды овец

И так

Разводить индеек

Давать стране карпов

А еще множить пасеки

Растить зерно и хлеб

Выращивать море картофеля

Не забывать о других овощах

Особенно о свекле – залоге сахара

И о кукурузе

Тогда же стали ставить теплицы

Растить кормовые овощи

От них зависели удои в будущем

Растить хлопок

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Метки: Жизнь   СССР   люди   плакат   сельское хозяйство   фото   
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2  комментария
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Кaleidoscope Час назад
Спасибо, давно пора такое постить, а не полураздетых звёзд и геев из тиктока и СМИ.
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Сергей Полчаса назад
И кормить плакатами
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