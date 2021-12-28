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Сколько мяса получал советский человек по одному талону

Сколько мяса получал советский человек по одному талону (9 фото)

Автор:
28 декабря 2021 09:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Советский человек   люди   очередь   продукты   талон   фото   
1430
9

Жизнь в очередях и продукты по талончикам — это часть прошлого, которую трудно забыть.

Некоторые вспоминают то время с ностальгией, а другие — с содроганием. Как же жили по талонам? Что значит «отоварить», и почему слова «выбросили» и «достали» были самыми радостными в то время?

Талонная система не раз вводилась в СССР

На это были свои политические и экономические причины в каждое время, но суть была всегда одна: грамотно распределить продукты питания и товары первой необходимости между всеми гражданами страны, чтобы никто не остался голодным.

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Талоны выдавали в домоуправлении по месту жительства человека

Сколько человек было прописано в квартире, столько и талончиков давали главе семьи. Например, в месяц на одного квартиранта полагалось 1,5 кг мяса, что позволял получить 1 мясной талон. Но если в семье 4 человека, то и хозяин квартиры получал 4 мясных талона. Так он мог прийти в магазин и купить 6 кг мяса на месяц для всей семьи. Даже если у него были лишние деньги на еще пару килограммов свинины или говядины, то без дополнительных талонов ему бы не продали товар — в этом и было разумное распределение продуктов.

Отоваривание

Покупая товар по талонам, люди называли этот процесс отовариванием. Но даже талоны не всегда помогали получить причитающиеся товары: их попросту могло не быть в магазинах. Тогда люди ждали, пока на полках появится нужный продукт, говоря, что его «выбросили», а если человеку удавалось заполучить желаемое, отстояв огромную очередь, то он называл это «достал». Пожалуй, это было главной радостью советских людей. Ну, еще «Голубой огонек» в новогоднюю ночь.

Сколько полагалось продуктов питания на месяц на одного человека

С мясом уже определились. Единственное, стоит отметить, что мясо могло быть совершенно разного вида: говядина, свинина, курица, мясные консервы — все зависит от того, что конкретно завезли в магазин.

Сахар, мука и крупы

Они отпускались по 1 кг на человека, а растительное масло по 0,5 литра. Но и тут были свои подвохи, например, как растительное масло человек мог получить не только оливковое или кукурузное, но и рапсовое или даже хлопковое, правда, в основном везде было подсолнечное.

Талоны на алкоголь

Особенно ценились талоны на водку и вино, и этот товар брали даже те, кто не пил вовсе: бутылками можно было расплатиться за услуги, например, с сантехниками или плотниками. В месяц на человека отпускались одна бутылка водки и две вина. Исключениями служили особые случаи: свадьбы или похороны. В таких случаях человек брал справку в том же домоуправлении и получал дополнительные талоны на спиртные напитки.

Талоны на одежду и бензин

Кстати, если в крупных городах могли выдаваться талоны на одежду (трусы, носки, детские колготки), то в большинстве населенных пунктов давали талоны только на свадебные товары, такие как платья, костюмы или ткани, из которых могли сшить наряды для молодоженов. Правда, не всем людям полагалось такое счастье, и в небольших городах люди женились в обычной одежде.

С талонами на бензин или машинное масло все обстояло неоднозначно: автомобили были у единиц, и талоны выдавали единицам, они могли различаться по количеству литров.

Интереснее было с книгами

Хорошая литература считалась жутким дефицитом, и ее покупали не в книжных магазинах, а в пунктах сдачи макулатуры. Так, за 5 кг ненужной бумаги человек получал 1 талончик на книгу. Но и это не гарантировало долгожданное приобретение.

Книга могла «стоить» 3 талончика, и тогда человек либо доплачивал за нее выше стоимости, либо сдавал еще 10 кг сырья, чтобы купить желаемое чтиво. Благо, с макулатурой в советское время проблем не было, и люди могли за год собрать солидную книжную коллекцию из 30 томов.


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Метки: СССР   Советский человек   люди   очередь   продукты   талон   фото   
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47k
zloykoyot 2 часа назад
"С талонами на бензин или машинное масло все обстояло неоднозначно: автомобили были у единиц, и талоны выдавали единицам, они могли различаться по количеству литров." Автор явно годиков 90-х выпуска самое раннее. Талоны на бензин выдавали водителям автопредприятий, а не гражданам. Книги покупали в книжных магазинах, талоны на книги выдавали не только в пунктах приёма макулатуры, а на тех же предприятиях. И таки да, талоны были в самом конце 80-х - начале 90-х.
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253
Brosh 8 минут назад
Талоны на мясо были, мяса не было. Хотя, опять же, смотря где вы жили. Например, знакомый жил в закрытом городе, там вообще не было никаких проблем с мясом и некоторыми другими редкими и диковинными для жителей других городов продуктами. Вот по его словам всё было зашибись, а по словам другого знакомого, жившего в уездном городе, всё было хреново и никакого мяса видеть не видели.
За некоторые продукты, особенно за водку, дрались, потому что дефицит.
Но нам почему-то любят рассказывать про самую лучшую колбасу в мире и самый вкусный пломбир. Рассказывайте обо всём: о хорошем и плохом. И Горбачёв ваш - это не тайный агент ЦРУ, а взрощенный и вскормленный СССР. И вы опять хотите всё повторить. Внуков пожалейте - как раз им и достанется новый Горби и талоны на мифическое мясо и водку, за которую придётся драться.
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−70
Arturs Vaišļa 10 минут назад
В записке Н.А. Булганину в 1955 сотрудники Института питания АМН СССР писали: «…в пищевом рационе населения СССР совершенно недостаточно представлены… продукты животноводства... Резко отстаёт от научных норм фактическое потребление молока и молочных продуктов, мяса, рыбы и яиц что приводит к большому недостатку в пищевом рационе полноценного животного белка, жиров и витамина А… Недостаток белка и витаминов А и С уменьшает сопротивляемость человеческого организма заболеваниям и угрожает нормальному развитию детей и подростков… Потребление продуктов животноводства во всех районах РСФСР явно недостаточно…» В 1967 ЦК и Совмин в своём постановлении констатировали, что «производство ряда важнейших видов мясных и молочных продуктов не обеспечивает возрастающих потребностей населения». В том же году в Свердловске - центре огромного индустриального региона - ввели талоны на мясо: «к Октябрьский, к 1 Мая и к Новому году (по 2 кг говядины с костями и жиром, не хочешь – не бери)».
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25
Олег Лобачев 11 минут назад
талоны появились в 84 85 годах в70 мама покупала колбасу 300 грамм а зачем завтра свежей возьму и за теже 2 20
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13k
Kost 12 минут назад
Большинство талонов на фотках - не СССР овские, а России времен ЕБНа. Вот тогда реально был голяк в магазинах. Даже хлеба не было, завозили из соседнего района, хотя был свой громадный хлебзавод.
Первые продуктовые талоны появились после Горбачевской перестройки, 1987-1989 годах (Ивановская обл.). И то не на мясо, а на колбасу, масло и сахар. Хотя в Москве все это было без талонов, с работы организовывались автобусные туры. И на Украине тоже, колбаса, конфеты масло - сколько угодно.
Талоны на топливо выдавали отцу на работе для заправки служебного грузовика. Что в этом плохого? Денег не надо возить в бардачке, что потратил - за то отчитался.
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1.8M
Иван Кемеров 16 минут назад
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92
Nik Nik 20 минут назад
Автор, не надо путать мягкое с теплым.
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36k
Игорь 21 минуту назад
1. Перечень товаров, продаваемых по талонам, в каждом регионе был свой. В Грозном, по талонам было сливочное масло, мясо, сахар, водка. Именно водка, вино и коньяк были в свободной продаже, даже после горбачёвских запретов. Масло, мясо и сахар, также, очень часто, можно было купить без талонов.

2. А сколько в советском мясе, было мяса? Для простых людей, никто мясо без кости не продавал...
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13
Константин Бояринцев 22 минуты назад
Еще лет 10 такого вранья - и все поверят.... Брежнев умер в 1982 году, далее "гонка на лафетах" и кратчайшие попытки реформ Андропова (умер, жаль, он бы положение исправил), а потом, в 1990 уже Горбачев. Т.е. СССР с 1982 уже, фактически, никем не управлялся. Все эти талоны - заслуга Горбачева и предыдущего безвластия! А на вино и водку - его лично! Борец, мля, с виноградом! А талоны - да, были! И за сданную макулатуру были - сдашь - получи, и за металлолом давали (или деньги, кстати), за пустые бутылки деньги или товар, тот же гастроном их и принимал. И что? Только сегодня весь мир типа пришел к переработке вторсырья, дошло, наконец! На бензин? Давали на предприятиях. На питание тоже, спортсменам на пайки усиленные, сам такие получал! На молоко на предприятии! Младенцам на питание, на молочную кухню! Бесплатно! А, кстати, в чем отличие - тогда были очереди на машшины на предприятии и сейчас ожидание желаемого в автосалоне несколько месяцев или впрят ненужные допы? При этом сколько легковых машин выпускали тогда и сколько сейчас, в обществе потребления? А вообще, все началось с Хрущева, с уничтожения кооперативного движения и оболгания им Сталина, т.е. прошлого своей же страны!
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6k
Гавал 23 минуты назад
Сентябрь 1983 год. г. Тольяттти, Центральный район, объявление на стене продуктового магазина пр отпуск мяса и мясных изделий 300 гр первая декада. 300 гр вторая декада. 400 гр третья декада. По талонам. Вот так меня поразило снабжение в большом городе, где был самый большой автомобильный завод. Сам приехал из Москвы.
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10
Serg Novik Полчаса назад
Всё в кучу ,и талоны на продукты и это Ельцинский период ,но никак ни Советское время ,и талоны на бензин ,которые стоили копейки ,а в автобазах выдавали шоферам бесплатно ,и талоны на книги ,за которые надо было сдать макулатуру ...текст создавал школяр ,который знает о Советском периоде времени по википедии
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15
Evgeniy Gkyra 38 минут назад
конец 80-х, начало 90-х это уже развал СССР, и автор не говорит , что весь этот бедлам начал творится из за введения рыночных отношений
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1k
Сергей 45 минут назад
Очередной убогий выблевок с полуправдой.
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5k
Борис Карабанов Час назад
Вот, именно из такой информационной пакости и формируется у молодёжи образ "тоталитарного совка".
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17k
Эрик Час назад
Какую страну просрали
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8k
Бритва 2 часа назад
однажды никого из свидетелей жизни в союзе не станет, и про него будут писать вообще всё, что вздумается
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20k
kamanch 2 часа назад
>> а если человеку удавалось заполучить желаемое, отстояв огромную очередь, то он называл это «достал».

"Достал" - это означало либо с.п.и.з.д.и.л, либо купил изпод полы, но никак не купил, отстояв огромную очередь.
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19k
SolomonA 2 часа назад
А разве были талоны на мясо? Сигареты, водка, сахар, колбаса, чай - помню. Мясо - не помню. Возможно это у нас в области не было, но не факт.
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369
Andrey SolomonA Час назад
а зачем талоны на то чего не было априори ? еще Шарик в Простоквашино говорил "мясо нужно покупать в магазине- там костей больше "!
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Интересно, а зачем же талоны на бензин, если у советского человека практически не было личных автомобилей, т.к. купить их было почти невозможно. лишь отстояв в очереди 30 лет?
Вы, господа-иксперты, уже определитесь.
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369
Andrey Борис Карабанов Час назад
можно было конечно усомнится в словах автора,и даже отбросить тот факт что раньше автомобиль в семье -редкость ! но можно просто вспомнить пустые дворы при сесесере и битком забите автомобилями сейчас !
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3k
Иван 2 часа назад
А нахер были нужны советские рубли? В столовую ходить?
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3k
ых 2 часа назад
Не советский, а "перестроечный" человек.
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