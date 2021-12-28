Сколько мяса получал советский человек по одному талону

Некоторые вспоминают то время с ностальгией, а другие — с содроганием. Как же жили по талонам? Что значит «отоварить», и почему слова «выбросили» и «достали» были самыми радостными в то время?

Талонная система не раз вводилась в СССР

На это были свои политические и экономические причины в каждое время, но суть была всегда одна: грамотно распределить продукты питания и товары первой необходимости между всеми гражданами страны, чтобы никто не остался голодным.