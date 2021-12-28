Сколько мяса получал советский человек по одному талону

Жизнь в очередях и продукты по талончикам — это часть прошлого, которую трудно забыть.
Некоторые вспоминают то время с ностальгией, а другие — с содроганием. Как же жили по талонам? Что значит «отоварить», и почему слова «выбросили» и «достали» были самыми радостными в то время?
Талонная система не раз вводилась в СССР
На это были свои политические и экономические причины в каждое время, но суть была всегда одна: грамотно распределить продукты питания и товары первой необходимости между всеми гражданами страны, чтобы никто не остался голодным.
Талоны выдавали в домоуправлении по месту жительства человека
Сколько человек было прописано в квартире, столько и талончиков давали главе семьи. Например, в месяц на одного квартиранта полагалось 1,5 кг мяса, что позволял получить 1 мясной талон. Но если в семье 4 человека, то и хозяин квартиры получал 4 мясных талона. Так он мог прийти в магазин и купить 6 кг мяса на месяц для всей семьи. Даже если у него были лишние деньги на еще пару килограммов свинины или говядины, то без дополнительных талонов ему бы не продали товар — в этом и было разумное распределение продуктов.
Отоваривание
Покупая товар по талонам, люди называли этот процесс отовариванием. Но даже талоны не всегда помогали получить причитающиеся товары: их попросту могло не быть в магазинах. Тогда люди ждали, пока на полках появится нужный продукт, говоря, что его «выбросили», а если человеку удавалось заполучить желаемое, отстояв огромную очередь, то он называл это «достал». Пожалуй, это было главной радостью советских людей. Ну, еще «Голубой огонек» в новогоднюю ночь.
Сколько полагалось продуктов питания на месяц на одного человека
С мясом уже определились. Единственное, стоит отметить, что мясо могло быть совершенно разного вида: говядина, свинина, курица, мясные консервы — все зависит от того, что конкретно завезли в магазин.
Сахар, мука и крупы
Они отпускались по 1 кг на человека, а растительное масло по 0,5 литра. Но и тут были свои подвохи, например, как растительное масло человек мог получить не только оливковое или кукурузное, но и рапсовое или даже хлопковое, правда, в основном везде было подсолнечное.
Талоны на алкоголь
Особенно ценились талоны на водку и вино, и этот товар брали даже те, кто не пил вовсе: бутылками можно было расплатиться за услуги, например, с сантехниками или плотниками. В месяц на человека отпускались одна бутылка водки и две вина. Исключениями служили особые случаи: свадьбы или похороны. В таких случаях человек брал справку в том же домоуправлении и получал дополнительные талоны на спиртные напитки.
Талоны на одежду и бензин
Кстати, если в крупных городах могли выдаваться талоны на одежду (трусы, носки, детские колготки), то в большинстве населенных пунктов давали талоны только на свадебные товары, такие как платья, костюмы или ткани, из которых могли сшить наряды для молодоженов. Правда, не всем людям полагалось такое счастье, и в небольших городах люди женились в обычной одежде.
С талонами на бензин или машинное масло все обстояло неоднозначно: автомобили были у единиц, и талоны выдавали единицам, они могли различаться по количеству литров.
Интереснее было с книгами
Хорошая литература считалась жутким дефицитом, и ее покупали не в книжных магазинах, а в пунктах сдачи макулатуры. Так, за 5 кг ненужной бумаги человек получал 1 талончик на книгу. Но и это не гарантировало долгожданное приобретение.
Книга могла «стоить» 3 талончика, и тогда человек либо доплачивал за нее выше стоимости, либо сдавал еще 10 кг сырья, чтобы купить желаемое чтиво. Благо, с макулатурой в советское время проблем не было, и люди могли за год собрать солидную книжную коллекцию из 30 томов.
Источник:
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За некоторые продукты, особенно за водку, дрались, потому что дефицит.
Но нам почему-то любят рассказывать про самую лучшую колбасу в мире и самый вкусный пломбир. Рассказывайте обо всём: о хорошем и плохом. И Горбачёв ваш - это не тайный агент ЦРУ, а взрощенный и вскормленный СССР. И вы опять хотите всё повторить. Внуков пожалейте - как раз им и достанется новый Горби и талоны на мифическое мясо и водку, за которую придётся драться.
Первые продуктовые талоны появились после Горбачевской перестройки, 1987-1989 годах (Ивановская обл.). И то не на мясо, а на колбасу, масло и сахар. Хотя в Москве все это было без талонов, с работы организовывались автобусные туры. И на Украине тоже, колбаса, конфеты масло - сколько угодно.
Талоны на топливо выдавали отцу на работе для заправки служебного грузовика. Что в этом плохого? Денег не надо возить в бардачке, что потратил - за то отчитался.
2. А сколько в советском мясе, было мяса? Для простых людей, никто мясо без кости не продавал...
Я понимаю талоны в конце сороковых и начале пятидесятых, но сука! 81-й мать его год, чтобы купить что либо более приличное чем труды Энгельса и нетленных классиков, действительно приходилось бегать и побираться по всем соседям в поисках бумаги. И даже при этом, выбор был очень и очень не богат.
"Достал" - это означало либо с.п.и.з.д.и.л, либо купил изпод полы, но никак не купил, отстояв огромную очередь.
До сих пор помню, как тащил на себе тушку барана. На полгода отоварились.
Вы, господа-иксперты, уже определитесь.
Как четко ты дал определение.
И самый ужас, когда осталось перед тобой два человека, а мамы нет...