Как в жизни выглядят музыканты, которые на концертах прячут лица

Музыканты — творческие люди и к своим образам они подходят так же тщательно, как и к музыке. Многие из них предпочитают носить яркий макияж или вовсе скрывать лица под масками, причём делают они это по разным причинам. Кто-то таким образом дополняет своё творчество, а кто-то хочет сохранить анонимность. Но в любом случае это оказывается прекрасным дополнением к их выступлениям.

Daft Punk