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Как в жизни выглядят музыканты, которые на концертах прячут лица

Как в жизни выглядят музыканты, которые на концертах прячут лица (22 фото)

Автор:
10 декабря 2021 09:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   знаменитости   красота   лицо   люди   певицы   фото   щоу-бизнес   
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22

Всегда хотелось узнать, а что же прячется за всеми этими шлемами, париками и гримом. Сейчас покажем!

Музыканты — творческие люди и к своим образам они подходят так же тщательно, как и к музыке. Многие из них предпочитают носить яркий макияж или вовсе скрывать лица под масками, причём делают они это по разным причинам. Кто-то таким образом дополняет своё творчество, а кто-то хочет сохранить анонимность. Но в любом случае это оказывается прекрасным дополнением к их выступлениям.


Daft Punk

×
×

Deadmau5

Sia

Hollywood Undead

Marshmello

Уэc Борланд из группы Limp Bizkit

Gorillaz

Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт стояли у истоков группы и остаются в ней по сегодняшний день. Кроме них в группе есть и другие участники.


MF DOOM

Slipknot

Для примера мы взяли вокалиста группы, Кори Тейлора. Остальные участники Slipknot тоже могут похвастаться не менее впечатляющими образами.


KISS


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Метки: внешность   знаменитости   красота   лицо   люди   певицы   фото   щоу-бизнес   
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Хаим Каценеленбоген 9 минут назад
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