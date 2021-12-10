Как в жизни выглядят музыканты, которые на концертах прячут лица

Всегда хотелось узнать, а что же прячется за всеми этими шлемами, париками и гримом. Сейчас покажем!
Музыканты — творческие люди и к своим образам они подходят так же тщательно, как и к музыке. Многие из них предпочитают носить яркий макияж или вовсе скрывать лица под масками, причём делают они это по разным причинам. Кто-то таким образом дополняет своё творчество, а кто-то хочет сохранить анонимность. Но в любом случае это оказывается прекрасным дополнением к их выступлениям.
Daft Punk
Deadmau5
Sia
Hollywood Undead
Marshmello
Уэc Борланд из группы Limp Bizkit
Gorillaz
Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт стояли у истоков группы и остаются в ней по сегодняшний день. Кроме них в группе есть и другие участники.
MF DOOM
Slipknot
Для примера мы взяли вокалиста группы, Кори Тейлора. Остальные участники Slipknot тоже могут похвастаться не менее впечатляющими образами.
KISS
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