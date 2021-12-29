FISHKINET
Сообщество Уголок картографа 50 постов • 48 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 350
Главная > Сообщество Уголок картографа 
Как европейцы нарисовали такие точные карты в Средние века?

Как европейцы нарисовали такие точные карты в Средние века? (4 фото)

Автор:
29 декабря 2021 10:06
Сообщество : Уголок картографа
Метки: интересно   карта   познавательно   средние века   факты   фото   
291
4

Если взглянуть на карты, составленные цивилизациями Древности — они очень примитивны. Даже Римская империя не могла похвастаться детальными и достоверными картами своих провинций. И это понятно.


До аэрофотосъемки было далеко. А с земли снимать достоверные планы местности еще не умели. Но в позднее Средневековье внезапно карты становятся очень подробными и точными, почти неотличимыми от современных.


Как же европейцы сумели создать столь достоверные планы местности в отсутствии возможности посмотреть на землю с высоты птичьего полета? Почему при общей неразвитости науки географические карты удалось быстро улучшить? Какую роль в развитии картографии сыграла колонизация Индии?


Переворот в картографии

До конца XVI века карты были весьма примитивными. Очертания побережий можно было нарисовать с некоторой долей достоверности, следуя вдоль них на корабле. С картами суши же все было очень плохо — хромали и масштаб, и соответствие реальным расстояниям, и очертания границ. К тому же представления о плоской земле приводили к множеству ошибок при попытках изобразить поверхность планеты на картах.

×
×

Ситуация изменилась в XVI веке, когда революцию в картографии произвел Герард Меркатор. Он придумал метод проекций и основные географические обозначения.

Но некоторое время технологии Меркатора не получали должного распространения.

Что же помогло начать составлять достоверные карты?


Триангулируй!

Неожиданно к всплеску картографических исследований привели войны Нового времени. Государства Европы активно приступили к переделу мира. Новые границы государств и завоевание колоний потребовали точных карт.

Тогда то и начали активно использовать метод триангуляции. За основу брали три точки возвышенности. Измерив одну сторону треугольника и углы, высчитывали площадь треугольника и длину других сторон. Треугольник наносили на карту. Затем выбиралась четвертая точка. Соединив ее с одной стороной первого треугольника, получали новый треугольник. Зная измерения предыдущего треугольника, можно было высчитать размеры нового треугольника и нанести его на карту. В результате вся местность снималась и наносилась на карту как сеть из маленьких треугольников.


В Европе возвышенностей было достаточно много — холмы, башни соборов, ратуши. Поэтому работа, спонсированная военными, прошла относительно быстро. И европейцы получили очень точные карты.

А вот в колониях возникли неожиданные проблемы.


От башни к башне

Основная метрополия — Британия была очень заинтересована в картографировании своих владений. И прежде всего — жемчужины короны, далекой Индии.

Колонизаторам нужны были точные карты для управления и строительства дорог. Но на большей части Индии не было достаточного количества возвышенностей или башен. Тогда их пришлось построить!

По всей Индии стали возводить простые белые башни. Технически они были не нужны, но служили опорными вышками для триангуляции, позволяя получить точную карту.

Работа затянулась надолго, но она того стоила.


Сэр Эверест


Картографирование Индии продлилось 60 лет. В результате была получена точная карта из маленьких треугольников, снятых между башнями. Так британцами впервые была измерена дуга долготы и высота Гималаев.

Особый вклад в работу внес географ из Уэльса Джордж Эверест. Под его руководством была вычислена высота Джомолунгмы и доказано, что гора — высокая на планете. В благодарность монархия возвела ученого в рыцарское звание и переименовала Дмомолунгму в Эверест еще при жизни географа. Кстати, он был против, считал, что не стоит менять древнее название горы.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Уголок картографа"
Метки: интересно   карта   познавательно   средние века   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Сибиряк 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Почему евреи приносят на могилу камни, а не цветы? Почему евреи приносят на могилу камни, а не цветы? Почему крылья "Кукурузника" Ан-2 всегда были обтянуты тканью Почему крылья "Кукурузника" Ан-2 всегда были обтянуты тканью 18 фотографий, на которых видна сама история 18 фотографий, на которых видна сама история Снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому Снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому Как Владимир Даль создавал свой знаменитый словарь Как Владимир Даль создавал свой знаменитый словарь
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1106380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
3
407
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
0
250
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
Набирающие популярность в сообществах
Почему пониженный гемоглобин представляет угрозу для здоровья?
1
3
Почему пониженный гемоглобин представляет угрозу для здоровья?
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
0
14
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
Могут ли дороги в России быть безопасными?
Могут ли дороги в России быть безопасными?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#прикол#подборка#дтп#Россия#актеры#смешные#суд
#интересно#история#кино#Ynews#интересное#позитив#в мире#аварии#авто аварии#собака
#Юмор#ватермарк#факты#новый год#сша#приколы#фильм#картинки#СССР#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться