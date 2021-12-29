Как европейцы нарисовали такие точные карты в Средние века?

Если взглянуть на карты, составленные цивилизациями Древности — они очень примитивны. Даже Римская империя не могла похвастаться детальными и достоверными картами своих провинций. И это понятно.
До аэрофотосъемки было далеко. А с земли снимать достоверные планы местности еще не умели. Но в позднее Средневековье внезапно карты становятся очень подробными и точными, почти неотличимыми от современных.
Как же европейцы сумели создать столь достоверные планы местности в отсутствии возможности посмотреть на землю с высоты птичьего полета? Почему при общей неразвитости науки географические карты удалось быстро улучшить? Какую роль в развитии картографии сыграла колонизация Индии?
Переворот в картографии
До конца XVI века карты были весьма примитивными. Очертания побережий можно было нарисовать с некоторой долей достоверности, следуя вдоль них на корабле. С картами суши же все было очень плохо — хромали и масштаб, и соответствие реальным расстояниям, и очертания границ. К тому же представления о плоской земле приводили к множеству ошибок при попытках изобразить поверхность планеты на картах.
Ситуация изменилась в XVI веке, когда революцию в картографии произвел Герард Меркатор. Он придумал метод проекций и основные географические обозначения.
Но некоторое время технологии Меркатора не получали должного распространения.
Что же помогло начать составлять достоверные карты?
Триангулируй!
Неожиданно к всплеску картографических исследований привели войны Нового времени. Государства Европы активно приступили к переделу мира. Новые границы государств и завоевание колоний потребовали точных карт.
Тогда то и начали активно использовать метод триангуляции. За основу брали три точки возвышенности. Измерив одну сторону треугольника и углы, высчитывали площадь треугольника и длину других сторон. Треугольник наносили на карту. Затем выбиралась четвертая точка. Соединив ее с одной стороной первого треугольника, получали новый треугольник. Зная измерения предыдущего треугольника, можно было высчитать размеры нового треугольника и нанести его на карту. В результате вся местность снималась и наносилась на карту как сеть из маленьких треугольников.
В Европе возвышенностей было достаточно много — холмы, башни соборов, ратуши. Поэтому работа, спонсированная военными, прошла относительно быстро. И европейцы получили очень точные карты.
А вот в колониях возникли неожиданные проблемы.
От башни к башне
Основная метрополия — Британия была очень заинтересована в картографировании своих владений. И прежде всего — жемчужины короны, далекой Индии.
Колонизаторам нужны были точные карты для управления и строительства дорог. Но на большей части Индии не было достаточного количества возвышенностей или башен. Тогда их пришлось построить!
По всей Индии стали возводить простые белые башни. Технически они были не нужны, но служили опорными вышками для триангуляции, позволяя получить точную карту.
Работа затянулась надолго, но она того стоила.
Сэр Эверест
Картографирование Индии продлилось 60 лет. В результате была получена точная карта из маленьких треугольников, снятых между башнями. Так британцами впервые была измерена дуга долготы и высота Гималаев.
Особый вклад в работу внес географ из Уэльса Джордж Эверест. Под его руководством была вычислена высота Джомолунгмы и доказано, что гора — высокая на планете. В благодарность монархия возвела ученого в рыцарское звание и переименовала Дмомолунгму в Эверест еще при жизни географа. Кстати, он был против, считал, что не стоит менять древнее название горы.
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