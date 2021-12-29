Как европейцы нарисовали такие точные карты в Средние века?

До аэрофотосъемки было далеко. А с земли снимать достоверные планы местности еще не умели. Но в позднее Средневековье внезапно карты становятся очень подробными и точными, почти неотличимыми от современных.





Как же европейцы сумели создать столь достоверные планы местности в отсутствии возможности посмотреть на землю с высоты птичьего полета? Почему при общей неразвитости науки географические карты удалось быстро улучшить? Какую роль в развитии картографии сыграла колонизация Индии?





Переворот в картографии

До конца XVI века карты были весьма примитивными. Очертания побережий можно было нарисовать с некоторой долей достоверности, следуя вдоль них на корабле. С картами суши же все было очень плохо — хромали и масштаб, и соответствие реальным расстояниям, и очертания границ. К тому же представления о плоской земле приводили к множеству ошибок при попытках изобразить поверхность планеты на картах.