Почему на карте мы на Востоке, а Америка на Западе?

Россияне с детства привыкают воспринимать карту мира в виде двух полушарий. Наша страна справа, в восточном полушарии, а обе Америки — в Западном.
Но такой вариант вовсе не является единственным способом изображать мир.
Кто и когда решил разделить мир на два полушария именно таким образом?
Почему восток справа, запад слева, север вверху, а юг снизу?
Какие другие варианты карт существуют?
Кручу, верчу
Все географические ориентиры — условность, их придумал человек, чтобы упорядочить свое представление о мире.
Изначально все карты рисовались, начиная от нулевой точки — то есть места, где человек жил или был, откуда ушел и собирался вернуться.
Легче всего было определиться по солнцу — запад и восток становились самыми наглядными ориентирами.
Север и юг сначала определялись чисто геометрически — как перпендикулярная линия к траектории движения солнца.
Но как их отобразить на карте?
Раз ориентиры — условность, то, действительно, на бумаге север может быть хоть справа, хоть слева, хоть внизу.
Традиция, что он все же сверху, пошла от греческих картографов.
На юге у них было море. Большинство греческих путешественников далеко не забирались, передвигаясь между островами и вдоль побережья. Поэтому для экономии пергамента грекам было проще разместить море на юге. Это некая линия побережья, ниже которой какое-то пространство моря. А вот основную часть пергамента занять сушей и островами сверху для удобства рассматривания.
Но потом эта традиция забылась. Многие века ориентиры на картах располагали кто как хотел. У китайцев сверху был юг, у арабов — восток. У христианских монахов в центре мира — Иерусалим, а сверху — восток, с которого ожидали второе пришествие Спасителя.
Долгое время каждая цивилизация рисовала свои карты, пока это не стало проблемой при международном сообщении.
Север — там, где у Птолемея
XV век стал эпохой Великих географических открытий. Мир в сознании людей резко увеличился. И потребовались некие единые ориентиры.
Переворот в географии подтолкнуло книгопечатание. В Европе издали карту Птолемея.
Карта Птоломея — карта мира и 26 специальных карт земной поверхности, которые прилагались к трактату «Руководство по географии» древнегреческого учёного Клавдия Птолемея. Трактат был написан около 150 года н. э.
Так как по традиции его времени север там был сверху, то это стало единым европейским стандартом.
Оказалось, что такое размещение на карте удобно и морякам.
Компас уже использовался повсеместно. Стрелка указывала на север. Было удобно положить его на карту так, чтобы ориентиры совпадали. Так север на большинстве карт мира закрепился вверху.
Искали нулевой меридиан
Когда стало окончательно ясно, что мир шарообразный, возникла проблема определения нулевого меридиана.
Вначале каждая страна располагала его у себя. Нулевые отметки до сих пор можно увидеть в Париже, в Пулково под Петербургом, в Толедо и множестве других мест на земле.
Санкт-Петербург «Пулковский меридиан» — меридиан, проходящий через центр Круглого зала главного здания Пулковской обсерватории. До начала XX века использовался в качестве нулевого меридиана для отсчёта географической долготы на картах Российской империи
Это сильно мешало при торговле и решении политических вопросов.
В 1884 году в Вашингтоне собралась международная комиссия. Поиски нулевого меридиана затянулись на целый месяц. Каждый отстаивал свою точку отсчета — от Иерусалима до Берингова пролива.
Но победила Великобритания, настоявшая на Гринвиче. Эта метрополия тогда господствовала на морях и владела десятой частью суши, что позволило ей продавить свой нулевой меридиан.
С тех пор Европу, часть Африки, Азию и Австралию принято располагать справа от Гринвича и считать восточным полушарием. А Америку — слева, соответственно в западном полушарии.
Мир переверни!
Но этот вариант не единственный. Ориентиры продолжают быть условностью, поэтому отдельные страны предпочитают свои версии карт. В Австралии принята ориентация на юг и расположение этого материка в центре проекции. ЮАР и Чили тоже предпочитают смотреть на мир вверх ногами.
В США юг все же внизу, но Америка в центре, а Евразия разрезана пополам и размещается слева и справа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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