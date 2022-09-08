Почему на карте мы на Востоке, а Америка на Западе?

Но такой вариант вовсе не является единственным способом изображать мир.

Кто и когда решил разделить мир на два полушария именно таким образом?

Почему восток справа, запад слева, север вверху, а юг снизу?

Какие другие варианты карт существуют?

Кручу, верчу

Все географические ориентиры — условность, их придумал человек, чтобы упорядочить свое представление о мире.

Изначально все карты рисовались, начиная от нулевой точки — то есть места, где человек жил или был, откуда ушел и собирался вернуться.

Легче всего было определиться по солнцу — запад и восток становились самыми наглядными ориентирами.

Север и юг сначала определялись чисто геометрически — как перпендикулярная линия к траектории движения солнца.

Но как их отобразить на карте?

Раз ориентиры — условность, то, действительно, на бумаге север может быть хоть справа, хоть слева, хоть внизу.

Традиция, что он все же сверху, пошла от греческих картографов.