Как Владимир Даль создавал свой знаменитый словарь

Даль — популярная датская фамилия, отец Владимира был обрусевшим датчанином, по профессии врачом. Кроме того, он был полиглотом, говорил на восьми языках совершенно свободно. Мать Владимира была немецких и французских корней, владела пятью языками. При таких генах не удивительно, что их сын вырос с поразительным чутьем на языки, особенно на родной русский. Интерес к языку, к словам, был взращен в нем с детства.

Когда мальчику было 13 лет (в 1814 году), его вместе с братом отправили в Петербург учиться в морской кадетский корпус. Годы обучения там Даль потом вспоминал как совершенно бессмысленные. Не тянуло его в морское дело, отвращала военная муштра.