Как Владимир Даль создавал свой знаменитый словарь

Владимир Даль был замечательной личностью, и, даже если бы он не оставил после себя этот грандиозный труд, его имя все равно было бы славно в русской истории. Врач, фольклорист, государственный служащий, друг Пушкина...
Даль — популярная датская фамилия, отец Владимира был обрусевшим датчанином, по профессии врачом. Кроме того, он был полиглотом, говорил на восьми языках совершенно свободно. Мать Владимира была немецких и французских корней, владела пятью языками. При таких генах не удивительно, что их сын вырос с поразительным чутьем на языки, особенно на родной русский. Интерес к языку, к словам, был взращен в нем с детства.
Когда мальчику было 13 лет (в 1814 году), его вместе с братом отправили в Петербург учиться в морской кадетский корпус. Годы обучения там Даль потом вспоминал как совершенно бессмысленные. Не тянуло его в морское дело, отвращала военная муштра.
Тем не менее, став мичманом, он был отправлен на Черноморский флот, где произошло знаменательное событие: от одного из матросов, родом из Новгородской губернии, он услышал новое для себя слово "замолаживать". Другой бы не обратил на это внимания, но Даль записал слово в свою записную книжку и сделал пометку: «В Новгородской губернии значит «заволакиваться тучами», говоря о небе, «клониться к ненастью»...». Эта короткая запись и стала первой ласточкой будущего грандиозного словаря.
В 25 лет Даль уволился с флота и поступил на медицинский факультет Дерптского университета (ныне Тарту). Едва успев получить диплом доктора медицины, он уехал на русско-турецкую войну.
Тут, в армии, он продолжил пополнять свою записную книжку примерами слов, используемых солдатами, выходцами из разных регионов России. То есть, по сути, он параллельно работал над двумя важными задачами — лечил раненых и занимался филологическим исследованием. Знакомство с живым языком народа и его фольклором, конечно, требовало какого-то выхода, и Даль после войны опубликовал народные сказки. Публиковался он под псевдонимом "казак Владимир Луганский". На сказки обратил свое благожелательное внимание Пушкин.
Великий поэт писал Далю: "Ваше собрание не простая затея, не увлечение. Это еще совершенно новое для нас дело. Вам можно позавидовать — у вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сундуки перед изумленными современниками и потомками!".
Даль еще раз круто изменил род деятельности — он стал чиновником по особым поручениям в Оренбургской губернии. Как раз в это время туда приехал Пушкин, который собирал материал для своей книги о пугачевском бунте. Даль сопровождал его в поездке и, разумеется, тоже собирал свой материал — для словаря. Кстати, на картине Лященко выше можно видеть эпизод этой поездки. Даль собирал и записывал также сказки тех народов, которые заселяли Поволжье. В Оренбурге он способствовал открытию музея.
Оказавшись потом в Средней Азии, Даль, помимо обязанностей чиновника, лечил еще людей и продолжал собирать этнографический материал. Выйдя в отставку в 1859 году, Владимир Иванович вплотную занялся словарем, и в 1861 году началось его поэтапное издание. В словарь вошли более 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц. Собранные им сказки Даль передал Александру Афанасьеву, песни — Петру Киреевскому, свою коллекцию лубочных картинок — в Императорскую публичную библиотеку. До конца жизни Даль продолжал пополнять свой словарь. Как выглядел этот благородный человек в старости, можно видеть на известном портрете кисти Петрова.
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