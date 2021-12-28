Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы

Блейк, через корейского офицера написал письмо в советское посольство и начал безвозмездно сотрудничать с советской разведкой. В 1953 году, после заключения перемирия в Корее его вернули в Британию. Он прошел проверку и вновь начал работать в разведке. Его направили в Берлин с заданием вербовать советских агентов. Это был идеальный вариант. Под видом "работы" он передавал ценные сведения в Советский Союз.

Одним из самых значимых эпизодов стало раскрытие им планов британской и американской разведки по созданию секретного подземного тоннеля с целью подключения к секретным телефонным кабелям Восточного Берлина. Блейк заранее выдал планы Запада, после чего СССР несколько лет пересылал дезинформацию по этим каналам связи.

Блейка раскрыли в 1961 году. Польский шпион Михаил Голеневский сбежал в США и сообщил, что в британских спецслужбах работает двойной агент. Блейка вызвали в Лондон из Бейрута под предлогом получения нового задания и арестовали. На суде его приговорили к 42 годам лишения свободы.

За первые пять лет, что Блейк провел в тюрьме, его жена подала на развод и сменила фамилию. Двойного агента Блейка содержали, как особо опасного преступника. В тюрьме он познакомился с еще одним советским разведчиком Кононом Молодым: