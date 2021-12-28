Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы

Что делать, если тебя приговорили к 42 годам тюрьмы и нет ни малейшего шанса на освобождение? Конечно же бежать! Но многие думают, что такое возможно только в боевиках и шпионских фильмах. На самом деле нет, история знает реальные примеры. И одним из таких примеров является легендарный советский разведчик Джордж Блейк он же Георг Бехар.
Георг Бехар родился в Роттердаме в Нидерландах 11 ноября 1922 года. Во время немецкой оккупации Голландии его мать и сестра бежали в Англию. Сам Георг остался в стране и примкнул к движению Сопротивления:
Хотя мне уже было 18, я выглядел намного моложе и поэтому хорошо подходил для курьерской работы (Интервью Джорджа Блейка. Опубликовано BBC Russia)
Блейк передавал информацию от одной группы сопротивления к другой не вызывая особого подозрения у нацистов. Помимо этого он занимался распространением антифашистских листовок. В 1942 году он все же был арестован, но сумел ускользнуть прямо из рук гестапо, после чего через Францию и Испанию смог добраться до Англии.
В Англии Георг Бехар сменил имя и фамилию и стал Джорджем Блейком. Он поступил добровольцем на флот, закончил офицерскую школу, однако попадал служить не ВМС, а в Управление специальных операций. Ему поручили вербовку бывших немецких военно-морских офицеров.
Переломный момент в судьбе Блейка случился, когда его отправили в 1948 году в Сеул. В 1950 году началась Корейская война. Северокорейская армия захватила Сеул, Блейк попадал в руки к коммунистам и его интернировали в специальный лагерь вместе с другими дипломатами и миссионерами.
По одной из версий тут его и склонили к сотрудничеству с советской разведкой. Сам Блейк это отрицает и говорит, что решение он принял видя, как американские самолеты бомбят мирные деревни:
Как участник голландского Сопротивления, я всегда ценил вклад СССР в победу над фашизмом, помнил о подвиге советских воинов. Два года я жил под нацистским игом и не понаслышке знал, какое это зло...Я проникся большим уважением к русской истории и несчастной судьбе вашего народа, который много страдал и от внешних врагов, и от внутренних обстоятельств (Екатерина Забродина. Интервью Блейка. "Я всю жизнь оставался невидимкой".
Блейк, через корейского офицера написал письмо в советское посольство и начал безвозмездно сотрудничать с советской разведкой. В 1953 году, после заключения перемирия в Корее его вернули в Британию. Он прошел проверку и вновь начал работать в разведке. Его направили в Берлин с заданием вербовать советских агентов. Это был идеальный вариант. Под видом "работы" он передавал ценные сведения в Советский Союз.
Одним из самых значимых эпизодов стало раскрытие им планов британской и американской разведки по созданию секретного подземного тоннеля с целью подключения к секретным телефонным кабелям Восточного Берлина. Блейк заранее выдал планы Запада, после чего СССР несколько лет пересылал дезинформацию по этим каналам связи.
Блейка раскрыли в 1961 году. Польский шпион Михаил Голеневский сбежал в США и сообщил, что в британских спецслужбах работает двойной агент. Блейка вызвали в Лондон из Бейрута под предлогом получения нового задания и арестовали. На суде его приговорили к 42 годам лишения свободы.
За первые пять лет, что Блейк провел в тюрьме, его жена подала на развод и сменила фамилию. Двойного агента Блейка содержали, как особо опасного преступника. В тюрьме он познакомился с еще одним советским разведчиком Кононом Молодым:
Можно сказать, то была административная ошибка. Мы оба проходили там опасными преступниками, должны были бы быть под особым наблюдением. Но у английской контрразведки и у тюремной администрации оказались разные понятия относительно этого самого административного наблюдения. Нас обязаны были содержать отдельно, исключить возможность встреч, а получилось наоборот: ежедневную прогулку мы совершали вместе. (Российская газета. "Я приспособился к российским дорогам". Интервью Джорджа Блейка)
Блейк задумал побег и на помощь ему пришел еще один заключенный Шон Берк. Берк был на хорошем счету у администрации, готовился к переводу в общежитие и ему позволяли выходить за пределы тюрьмы. Берк решил помочь Блейку, так как считал приговор слишком суровым. Он связался с друзьями Блейка, которые помогли собрать деньги.
Тюремная администрация была уверена, что Блейк уже смирился со своей судьбой и следила за ним не очень пристально. В осуществлении задуманного Блейку помогли еще два антивоенных активиста Пэт Поттл и Майкл Рэндл. Пэттл пронес в тюрьму рацию. В то время раций не было даже у полиции.
Дождливым воскресеньем 22 октября 1966 года, когда сокамерники Блейка и администрация смотрели кино, Блейк расшатал решетку и вылез в окно. Добежав до стены он перелез через нее по заранее подготовленной Берком веревке. Прыгая со стены он ударился головой и сломал руку. Состояние у него было тяжелым. Сообщники нашли ему врача, который на свой страх и риск помог бежавшему "арестанту".
Но самое сложное было еще впереди. Нужно было вывезти Блейка из Англии и доставить на территорию СССР. За дело взялся тюремный приятель Блейка - Рэндэлл. Он сделал тайник под сиденьем своего микроавтобуса и, спрятав там Блейка, провез его в Бельгию, сделав вид, что едет на рождественские праздники в путешествие с семьей.
Переправившись через Ла-Манш на ночном пароме, Рэндэлл довез Блейка до границы ГДР, где тот уже в одиночку перебрался на "восточную" территорию, а оттуда в Советское посольство и в Москву. В России он вновь сменил имя на Георгия Ивановича Бехтера, получил звание полковника внешней разведки и четырехкомнатную квартиру.
Блейк говорил, что "я видел в коммунизме попытку создать Царство Божие на земле". Впрочем, быт в Советском Союзе оказался не таким простым. Теперь уже Георгий Иванович удивлялся неприветливости советских граждан, отсутствию некоторых продуктов и огромным очередям. Он даже научился стричься сам. Позже про себя он скажет "Я иномарка, которая приспособилась к российским дорогам..."
Легендарного разведчика не стало в декабре 2020 года. Ему было 98 лет. За время жизни в России у него появилась жена и родился сын. При этом и дети от первого брака не считали его предателем и часто навещали в Москве.
В одном из последних интервью на вопрос о том, не разочаровался ли он в своих идеях, ведь они не выдержали проверку временем так как СССР развалился, Блейк ответил, что - "как раз идеалы выдержали. Не выдержали люди".
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