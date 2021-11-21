В некоторых американских фильмах о военных действиях и на старых фото можно увидеть характерную картину: на каску солдата или офицера прикреплен пиковый туз.
Зачем американцы крепили к каскам пиковые тузы и рисовали их везде, где могли?
Почему во время боев во Вьетнаме местные жители считали пиковые тузы необъяснимой странностью американцев?
Пиковая мистика
Мифы, связанные с пиковым тузом, зародились еще в начале ХХ века, в Первую мировую войну. Среди американских солдат и офицеров распространилась легенда, что пиковый туз — знак удачи и невероятного везения.
В условиях боевых действий пусть даже небольшое преимущество, основанное на вере в свою счастливую звезду, было невероятно важно. Поэтому американские военные стали рисовать пиковый туз везде, где только можно: на корпусах техники, на оружии, на обмундировании…
Традиция сохранилась и во Вторую мировую войну. Следующее поколение солдат США тоже верило, что туз принесет удачу.
Все чаще его стали не изображать на технике, а просто крепить саму карту к каске или фуражке. По такому отличительному знаку американцы могли и различать своих от врагов. Пиковый туз на каске или фуражке был и символом уверенности в том, что солдат избежит смерти или ранения. И в то же время — знак лихости, бесстрашия.
К слову сказать, веру в магию пикового туза разделяли противники по обе стороны западного фронта. Сохранились архивные кадры, на которых пиковые тузы нарисованы на корпусе английского танка Mark и итальянского самолета Caproni. У немцев знак пикового туза был эмблемой одной из элитных подразделений люфтваффе, его рисовали на корпусах самолетов-истребителей.
Но американцы все же были более подвержены вере в защиту пикового туза. И пошли в вопросе распространения этой символики дальше всех.
"Секретное оружие"
Со времен Второй мировой и позже, в локальных войнах американское главнокомандование не только не препятствовало пиковым тузам на касках и фуражках, но и всячески поддерживало эту идею.
Пиковые тузы, придающие солдатам уверенность и смелость, командование рассматривало как разновидность психологического оружия. Поэтому было организовано массовое производство колод карт, состоящих только из пиковых тузов.
Их в простых белых коробках отправляли в зону боевых действий для солдат. На коробках могла быть лаконичная надпись «Секретное оружие».
Во время корейского и вьетнамского конфликтов даже выпускали специальные военные карты пикового туза: с устрашающими рисунками в виде черепа и костей или поддерживающими солдат надписями.
С этим была связана одна из интересных сторон вьетнамской войны.
Странные американцы
Во время военных действий во Вьетнаме среди солдат США был распространен миф, что у местных жителей пиковый туз является символом смерти. Якобы вьетнамцы испытывают панический ужас перед этой картой или ее изображением.
Поэтому американские солдаты старались не только крепить тузы к каскам, но и разбрасывать их где только можно для устрашения. Пиковые тузы оставляли на зачищенных территориях, на поле боя с партизанами, скидывали с самолетов.
Но среди простых вьетнамцев классическая карточная игра тогда распространена не была. Вьетнамские партизаны сначала с недоумением относились к разбросанным везде непонятным для них картинкам. А потом просто стали считать их одной из странностей американцев.
По разбросанным тузам они понимали только одно — надо быть осторожными, враги где-то рядом.
Источник:
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тузы, они такие....