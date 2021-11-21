Зачем американцы крепили к каскам пиковые тузы и рисовали их везде, где могли?

Почему во время боев во Вьетнаме местные жители считали пиковые тузы необъяснимой странностью американцев?

Пиковая мистика

Мифы, связанные с пиковым тузом, зародились еще в начале ХХ века, в Первую мировую войну. Среди американских солдат и офицеров распространилась легенда, что пиковый туз — знак удачи и невероятного везения.

В условиях боевых действий пусть даже небольшое преимущество, основанное на вере в свою счастливую звезду, было невероятно важно. Поэтому американские военные стали рисовать пиковый туз везде, где только можно: на корпусах техники, на оружии, на обмундировании…