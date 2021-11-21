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Зачем американцы крепили к каскам пиковые тузы?

Зачем американцы крепили к каскам пиковые тузы? (5 фото)

Автор:
21 ноября 2021 09:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: Туз   интересно   карта   познавательно   факты   фото   
326
5

В некоторых американских фильмах о военных действиях и на старых фото можно увидеть характерную картину: на каску солдата или офицера прикреплен пиковый туз.

Зачем американцы крепили к каскам пиковые тузы и рисовали их везде, где могли?

Почему во время боев во Вьетнаме местные жители считали пиковые тузы необъяснимой странностью американцев?


Пиковая мистика

Мифы, связанные с пиковым тузом, зародились еще в начале ХХ века, в Первую мировую войну. Среди американских солдат и офицеров распространилась легенда, что пиковый туз — знак удачи и невероятного везения.

В условиях боевых действий пусть даже небольшое преимущество, основанное на вере в свою счастливую звезду, было невероятно важно. Поэтому американские военные стали рисовать пиковый туз везде, где только можно: на корпусах техники, на оружии, на обмундировании…

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Традиция сохранилась и во Вторую мировую войну. Следующее поколение солдат США тоже верило, что туз принесет удачу.

Все чаще его стали не изображать на технике, а просто крепить саму карту к каске или фуражке. По такому отличительному знаку американцы могли и различать своих от врагов. Пиковый туз на каске или фуражке был и символом уверенности в том, что солдат избежит смерти или ранения. И в то же время — знак лихости, бесстрашия.

К слову сказать, веру в магию пикового туза разделяли противники по обе стороны западного фронта. Сохранились архивные кадры, на которых пиковые тузы нарисованы на корпусе английского танка Mark и итальянского самолета Caproni. У немцев знак пикового туза был эмблемой одной из элитных подразделений люфтваффе, его рисовали на корпусах самолетов-истребителей.

Но американцы все же были более подвержены вере в защиту пикового туза. И пошли в вопросе распространения этой символики дальше всех.


"Секретное оружие"

Со времен Второй мировой и позже, в локальных войнах американское главнокомандование не только не препятствовало пиковым тузам на касках и фуражках, но и всячески поддерживало эту идею.

Пиковые тузы, придающие солдатам уверенность и смелость, командование рассматривало как разновидность психологического оружия. Поэтому было организовано массовое производство колод карт, состоящих только из пиковых тузов.

Их в простых белых коробках отправляли в зону боевых действий для солдат. На коробках могла быть лаконичная надпись «Секретное оружие».

Во время корейского и вьетнамского конфликтов даже выпускали специальные военные карты пикового туза: с устрашающими рисунками в виде черепа и костей или поддерживающими солдат надписями.

С этим была связана одна из интересных сторон вьетнамской войны.


Странные американцы

Во время военных действий во Вьетнаме среди солдат США был распространен миф, что у местных жителей пиковый туз является символом смерти. Якобы вьетнамцы испытывают панический ужас перед этой картой или ее изображением.

Поэтому американские солдаты старались не только крепить тузы к каскам, но и разбрасывать их где только можно для устрашения. Пиковые тузы оставляли на зачищенных территориях, на поле боя с партизанами, скидывали с самолетов.


Но среди простых вьетнамцев классическая карточная игра тогда распространена не была. Вьетнамские партизаны сначала с недоумением относились к разбросанным везде непонятным для них картинкам. А потом просто стали считать их одной из странностей американцев.

По разбросанным тузам они понимали только одно — надо быть осторожными, враги где-то рядом.


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Метки: Туз   интересно   карта   познавательно   факты   фото   
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81k
Броненосец Потелкам 54 минуты назад
и не только пиковый.......
тузы, они такие....
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37k
Alex 3 минуты назад
Наши летчики сбивали этих "тузов" как рябчиков.
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19k
shevanez Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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406
Mixan 52 минуты назад
Не спасли пиковые тузы амерцов во Вьетнаме ..Драпали ,даже панически ,чем из Афгана хе хе .Да и во вторую мировую ,для них это прогулка была ,немцы целыми дивизиями к ним бежали сдаваться от русских ,знали как они зверствовали на территории СССР и пощады не ждали
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