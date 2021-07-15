FISHKINET
Сообщество Уголок картографа 45 постов • 44 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 350
Главная > Сообщество Уголок картографа 
Удивительные факты о нашей планете, переданных с помощью карт

Удивительные факты о нашей планете, переданных с помощью карт (17 фото)

Автор:
15 июля 2021 09:02
Сообщество : Уголок картографа
Метки: интересно   карта   планета   познавательно   факты   факты на картах   факты о планете   фото   
1635
17

Самое время рассмотреть нашу планету с высоты!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Уголок картографа"
Метки: интересно   карта   планета   познавательно   факты   факты на картах   факты о планете   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Денис Час назад
Страны в которых чаще всего наблюдают НЛО совпадают со странами в которых разрешено употребление наркоты.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Кот Баюн 5 минут назад
Про звуки животных ваще не врубился, они везде издают одинаковые звуки и я не уверен, что звук можно перевести на разные языки... автор явно жертва гугл перевода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Кот Баюн 7 минут назад
Если на то пошло, то Путин на Немецком говорит, а не Английском.

Про население Тоеюкио не понял, с какиз пор Южный проюс стал страной?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
483
probel01 14 минут назад
"11. Зелёным выделены страны, чьи лидеры говорят по-английски"
Не говорят по-английски, а знают английский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Пётровыч Полчаса назад
В США основная масса людей недалекие, наивные и не умеющие анализировать ситуацию, но технологически очень развитая страна. Если американец видит в небе китайский фонарь, то для него это НЛО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие 10 увлекательных фактов о планете Сатурн 10 увлекательных фактов о планете Сатурн 10 интересных фактов о планете Уран 10 интересных фактов о планете Уран 10 интересных фактов о планете Нептун 10 интересных фактов о планете Нептун Какая погода на планетах Солнечной системы? Какая погода на планетах Солнечной системы? 10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих 10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1072240



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории
4
50
30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории
5 любопытных фактов обо всём на свете
3
53
5 любопытных фактов обо всём на свете
﻿
Набирающие популярность в сообществах
ТОПОВАЯ РЫБАЛКА ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ ХИЩНИКИ НА РЕКЕ СВИРЬ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
0
8
ТОПОВАЯ РЫБАЛКА ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ ХИЩНИКИ НА РЕКЕ СВИРЬ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 известных пар, которые познакомились во время киносъемок
0
9
10 известных пар, которые познакомились во время киносъемок
Батя учит фишкян делать отверстие
Батя учит фишкян делать отверстие
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#дтп#прикол#люди#животные#автомобили#интересное#полицейский#картинки#смертельное дтп
#фото#факты#Россия#ynews#СССР#автомир#дети#авария дня#приколы#прикольные
#интересно#история#аварии#подборка#авто аварии#Москва#сша#забавно#фотографии#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться