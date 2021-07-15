Удивительные факты о нашей планете, переданных с помощью карт

Перед вами 16 карт всего мира или каких-то отдельных его регионов, которые раскрывают некоторые интересные факты, о которых вы наверняка не слышали. И, возможно, вообще не задумывались о таких вещах! Даже если информация в каждом из пунктов совершенно вам не пригодится, вы будете рады её получить, уверяем.

Ведь карты — это весело!

1. Законный статус каннабиса по всему миру (на 1 июля 2021 года)