Удивительные факты о нашей планете, переданных с помощью карт

Самое время рассмотреть нашу планету с высоты!
Перед вами 16 карт всего мира или каких-то отдельных его регионов, которые раскрывают некоторые интересные факты, о которых вы наверняка не слышали. И, возможно, вообще не задумывались о таких вещах! Даже если информация в каждом из пунктов совершенно вам не пригодится, вы будете рады её получить, уверяем.
Ведь карты — это весело!
1. Законный статус каннабиса по всему миру (на 1 июля 2021 года)
По цветам от зелёного до красного: разрешён, декриминализован, отпускается в медицинских целях, запрещён на добровольной основе, запрещён.
2. Какие звуки издают лягушки на разных языках
3. Крупнейшие службы телевещания в разных странах
4. Франция и все её зависимые территории по всему миру
5. Страны, в которых два крупнейших города расположены наиболее отдалённо друг от друга
- Нью-Йорк и Лос-Анджелес в США.
- Нур-Султан и Алматы в Казахстане.
- Пекин и Шанхай в Китае.
- Ханой и Хошимин во Вьетнаме.
- Лахор и Карачи в Пакистане.
- Мумбаи и Нью-Дели в Индии.
- Киншаса и Лубумбаши в Демократической Республике Конго.
- Нампула и Мапуту в Мозамбике.
- Йоханнесбург и Кейптаун в ЮАР.
6. Какое из Новых семи чудес света располагается ближе к вам?
Официально существующий список новых чудес света был составлен в 2007 году, в него вошли: Колизей, Великая китайская стена, Мачу-Пикчу, Петра, Тадж-Махал, Статуя Христа-Искупителя и Чичен-Ица.
7. Страны, на территории которых нет рек
В Европе это крошечные Монако, Ватикан и Мальта.
8. Как звучит лошадиное ржание на разных языках
9. Карта всех зарегистрированных случаев наблюдения НЛО с 1906 по 2014 годы
Вот почему во всех фильмах пришельцы приземляются именно в США.
10. В каких регионах проживают разные виды крупных диких кошек
По порядку: львы, тигры, ягуары, леопарды, снежные леопарды, дымчатые леопарды, пумы, гепарды и рыси.
11. Зелёным выделены страны, чьи лидеры говорят по-английски
12. Точка Немо — условно обозначенное место в Тихом океане, которое находится в наибольшем отдалении от любой суши
13. Мировая карта животных
14. Япония располагается севернее, южнее, западнее и восточнее, чем Северная и Южная Кореи
15. Красными точками обозначены места на планете, названные Виктория
16. Красным выделены страны, чьё общее население меньше, чем в Большом Токио
Большой Токио — это регион, включающий столицу Японии и близлежащие к нему районы. Количество жителей Большого Токио достигает 43 миллионов.
Источник:
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Про население Тоеюкио не понял, с какиз пор Южный проюс стал страной?
Не говорят по-английски, а знают английский.