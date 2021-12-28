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18 фотографий, на которых видна сама история

18 фотографий, на которых видна сама история (18 фото)

Автор:
28 декабря 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: архив   интересно   исторические снимки   история   история в картинках   познавательно   факты   фото   
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Архивные фотографии имеют магическое свойство: они могут переносить нас в прошлое. При взгляде на них история перестает быть скучными строчками из учебника, а ее события видятся совершенно по-новому.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архив   интересно   исторические снимки   история   история в картинках   познавательно   факты   фото   
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