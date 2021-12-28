18 фотографий, на которых видна сама история

912
18
Архивные фотографии имеют магическое свойство: они могут переносить нас в прошлое. При взгляде на них история перестает быть скучными строчками из учебника, а ее события видятся совершенно по-новому.
×
×
1967 год, американская старшеклассница Синтия Блэнтон позирует с мартовским выпуском Playboy 1967 года. Мальчики в школе приняли ее за «мисс Март», что привело к немалому числу неприятных недоразумений.
Билли Холидей выступает в Cafe Society, первом ночном клубе Нью-Йорка, где могли отдыхать как черные, так и белые, 1947 год.
Морские пехотинцы США пьют кофе после сражения во время Второй мировой войны, 1940-х е годы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Как сейчас выглядит дом, в котором Коля Герасимов нашел машину времени
- В глухой и безлюдной тайге на Севере нашли заброшенную зону - жутковатое местечко
- Королева сердец и ее мужчины: история романов принцессы Дианы
- Вы знаете, что эта упитанная ироничная женщина из "Иван Васильевич меняет профессию" - дочь известного актёра?
- Интересные факты с просторов интернета
28
Понравилось28
Новости партнёров