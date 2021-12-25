Каким бы интересным и полным открытий нам не казался XXI век, предыдущие годы ничуть не уступали ему. Ведь не стоит судить прошлое по тому, как его описывают в учебниках истории — туда попадают в основном даты и совсем уж крупные события. А занимательные мелочи из повседневной жизни чаще всего остаются только в фотоальбомах и архивах. Здесь мы собрали такие снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому.

Никола Тесла в своей лаборатории, 1899 год