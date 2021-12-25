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Снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому

Снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому (17 фото)

Автор:
25 декабря 2021 09:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересно   история   людт   познавательно   факты   фото   
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Благодаря историческим фото можно увидеть, как жили, чем интересовались люди прошлого.

Каким бы интересным и полным открытий нам не казался XXI век, предыдущие годы ничуть не уступали ему. Ведь не стоит судить прошлое по тому, как его описывают в учебниках истории — туда попадают в основном даты и совсем уж крупные события. А занимательные мелочи из повседневной жизни чаще всего остаются только в фотоальбомах и архивах. Здесь мы собрали такие снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому.


Никола Тесла в своей лаборатории, 1899 год

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Ниагарский водопад без воды

В 1969 году поток реки Ниагары пришлось перенаправить на несколько месяцев, чтобы учёные могли оценить состояние водопада. После исследований река опять потекла по привычному руслу.


Хоккейный матч, который пришлось завершить раньше запланированного. Швеция, 1959 год

17-летний Лев Толстой

Как создавались карты до появления современных технологий

Постройка Эйфелевой башни, июль 1888 года

Бабушка греет внуку уши во время присяги

Волгоград, 1994 год.


Молодые японки кривляются на камеру

Фото сделано примерно в 1900-е годы.


Строительство моста Золотые ворота в 1934 году

Александр Розенбаум, когда он ещё работал анестезиологом-реаниматологом

Зрители с биноклями на концерте Элвиса Пресли

Реставрация Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве,1979 год

Сотрудник метеостанции кормит осиротевших медвежат на Новой Земле, 1970-е

Пара индейцев, США, 1912 год

Группа Нирвана на фотосессии, во время которой была сделана знаменитая обложка их альбома

Одна из первых подводных фотографий, 1899 год

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Метки: Прошлое   интересно   история   людт   познавательно   факты   фото   
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