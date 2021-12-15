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В Питере чиновники отказали записать в очередь на жилье семье с двумя детьми из-за "намеренного ухудшения жилищных условий"

В Питере чиновники отказали записать в очередь на жилье семье с двумя детьми из-за "намеренного ухудшения жилищных условий" (8 фото)

Автор:
15 декабря 2021 01:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   второй ребенок   интересно   новости   санкт-петербург   трэш   тупые чинуши   чиновники   
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Второй ребёнок, по мнению питерских чиновников, стал злым умыслом. Поэтому они отказали молодой семье в возможности подать документы на получение более просторного жилья.

«У Алексея П. и его жены двое детей. Семья проживает в 30-метровой „однушке“ и пытается встать на учет. Формально они имеют такое право, поскольку на каждого приходится по 7,5 метра жилой площади, а согласно действующим нормам, должно быть не менее девяти».

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Чиновники Выборгского района посчитали, что семья не умышленно завела ребенка, чтобы получить халявное жилье.

По мнению работников местной администрации, родить и воспитать ребенка так просто, что люди иду на "намеренное ухудшение жилищных условий".

Местный детский омбудсмен Александр Шишлов обратился в Прокуратуру, призывая разобраться в законности отказа полученного родителями от местной администрации.

Ведомство согласилось, что в решении чиновников есть нарушения и призвало местные власти пересмотреть решение об отказе. Но неуступчивые чиновники, которые так рьяно борются за повышение демографии в стране, не вняли рекомендациям коллег из прокуратуры.


В итоге зампрокурор района подал судебный иск против местной администрации.

Кто прав, а кто виноват решит суд, который состоится в феврале следующего года. Битва за квадраты продолжается.

А вы пробовали совершить злой умысел, родив ребенка, чтобы выторговать у государства дополнительные квадраты?

Чиновникам же хочется посоветовать вспомнить историю с Ольгой Глацких и ее знаменитой фразы, после которой она лишилась должности.

Источник:

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Метки: Ynews   второй ребенок   интересно   новости   санкт-петербург   трэш   тупые чинуши   чиновники   
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4  комментария
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Убийца Прохиндеев 50 минут назад
А разве мразота на последней фотке не обосралась на всю страну и была куда-то убрана?
Вот известное правило, в едроссной кухне не падают вниз, а могут быть лишь перемещены вбок.
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RALEXXX 57 минут назад
Всё не так уж и плохо. При «развитом социализме», чтобы только встать в очередь на жилье, нужно было иметь меньше 5 квадратов на душу населения.
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