В Питере чиновники отказали записать в очередь на жилье семье с двумя детьми из-за "намеренного ухудшения жилищных условий"

По мнению работников местной администрации, родить и воспитать ребенка так просто, что люди иду на "намеренное ухудшение жилищных условий".

Местный детский омбудсмен Александр Шишлов обратился в Прокуратуру, призывая разобраться в законности отказа полученного родителями от местной администрации.