В Питере чиновники отказали записать в очередь на жилье семье с двумя детьми из-за "намеренного ухудшения жилищных условий"

Второй ребёнок, по мнению питерских чиновников, стал злым умыслом. Поэтому они отказали молодой семье в возможности подать документы на получение более просторного жилья.
«У Алексея П. и его жены двое детей. Семья проживает в 30-метровой „однушке“ и пытается встать на учет. Формально они имеют такое право, поскольку на каждого приходится по 7,5 метра жилой площади, а согласно действующим нормам, должно быть не менее девяти».
Чиновники Выборгского района посчитали, что семья не умышленно завела ребенка, чтобы получить халявное жилье.
По мнению работников местной администрации, родить и воспитать ребенка так просто, что люди иду на "намеренное ухудшение жилищных условий".
Местный детский омбудсмен Александр Шишлов обратился в Прокуратуру, призывая разобраться в законности отказа полученного родителями от местной администрации.
Ведомство согласилось, что в решении чиновников есть нарушения и призвало местные власти пересмотреть решение об отказе. Но неуступчивые чиновники, которые так рьяно борются за повышение демографии в стране, не вняли рекомендациям коллег из прокуратуры.
В итоге зампрокурор района подал судебный иск против местной администрации.
Кто прав, а кто виноват решит суд, который состоится в феврале следующего года. Битва за квадраты продолжается.
А вы пробовали совершить злой умысел, родив ребенка, чтобы выторговать у государства дополнительные квадраты?
Чиновникам же хочется посоветовать вспомнить историю с Ольгой Глацких и ее знаменитой фразы, после которой она лишилась должности.
Источник:
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Вот известное правило, в едроссной кухне не падают вниз, а могут быть лишь перемещены вбок.