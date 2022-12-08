Жительницы Ростова пожаловалась на «провокационные» цвета уличных украшений

Патриотично настроенные жительницы Ростова-на-Дону возмутились раскраской уличных новогодних украшений на улице Большая Садовая. Женщины устроили скандал, обвинив простого работягу в «троллинге» российской армии.



Чрезмерно бдительные гражданки пообещали «разнести» это «позорище» вместе с работниками. Представитель подрядчика сказал, что они всё равно установят конструкцию, чтобы сфотографировать её (отчёт же нужно сдать), однако в дальнейшем украшения могут убрать, потому что «они [городские власти] не подумали об этом».