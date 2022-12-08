Жительницы Ростова пожаловалась на «провокационные» цвета уличных украшений

Но получилось так, что провокацию устроили они.
Патриотично настроенные жительницы Ростова-на-Дону возмутились раскраской уличных новогодних украшений на улице Большая Садовая. Женщины устроили скандал, обвинив простого работягу в «троллинге» российской армии.
Чрезмерно бдительные гражданки пообещали «разнести» это «позорище» вместе с работниками. Представитель подрядчика сказал, что они всё равно установят конструкцию, чтобы сфотографировать её (отчёт же нужно сдать), однако в дальнейшем украшения могут убрать, потому что «они [городские власти] не подумали об этом».
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Примечательно, что в этом году власти Ростова-на-Дону решили не тратиться на новогодние украшения города и использовали прошлогодние «декорации». И этот самый «украинский» замок стоял в городе и в прошлом году. Что называется, неловко получилось.
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А эту быдлосамку, у которой говнище изо рта хлещет, в дурдоме заждались.
Можно добавить в инсталляцию красного
Если уж быть точными то бандеровский флаг черно-красный .
На 404 таки сложнее сине бело красный орнамент куда распространенное .
Короче игнорировать таких придурковатых .
"В школе в классной комнате два окна: одно с решёткой - это для борьбы с терроризмом, а другое без решётки - это для пожарной безопасности."