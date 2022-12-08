FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6710 постов • 964 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Жительницы Ростова пожаловалась на «провокационные» цвета уличных украшений

Жительницы Ростова пожаловалась на «провокационные» цвета уличных украшений

Автор:
08 декабря 2022 15:54
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   новый год   ростов-на-дону   скандал   уличные украшения   цвета   
1620
2
1

Но получилось так, что провокацию устроили они.

Патриотично настроенные жительницы Ростова-на-Дону возмутились раскраской уличных новогодних украшений на улице Большая Садовая. Женщины устроили скандал, обвинив простого работягу в «троллинге» российской армии.

Чрезмерно бдительные гражданки пообещали «разнести» это «позорище» вместе с работниками. Представитель подрядчика сказал, что они всё равно установят конструкцию, чтобы сфотографировать её (отчёт же нужно сдать), однако в дальнейшем украшения могут убрать, потому что «они [городские власти] не подумали об этом».

Примечательно, что в этом году власти Ростова-на-Дону решили не тратиться на новогодние украшения города и использовали прошлогодние «декорации». И этот самый «украинский» замок стоял в городе и в прошлом году. Что называется, неловко получилось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   новый год   ростов-на-дону   скандал   уличные украшения   цвета   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Karelian 45 минут назад
Откуда столько ипанутых??? Ну ладно в Прибалтике и Украине все кидаются на красный флаг и георгиевскую ленточку. Там мы что, не лучше получается??? Если у меня дом покрашен желтой краской, а сверху синяя крыша - его что теперь сносить???
А эту быдлосамку, у которой говнище изо рта хлещет, в дурдоме заждались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Артем 20 минут назад
Завтра они побегут по детским садикам и школам из-за радуги на стенках учреждений и вопить о ЛГБТ пропаганде! Но выбор цветов на самом деле не удачный. У большинства эти цвета ассоциируются с синдрома Дауна и страной сплошь населенными этими солнечными людьми!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 20 минут назад
Чем ей цвета международного символа синдрома Дауна не угодил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
russger 23 минуты назад
Тут цвета защищают, а на радугу толпой набрасываетесь -_-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 24 минуты назад
Если увидит радугу на небе, кому жаловаться будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GRuslan Полчаса назад
У меня палатка синежелтая. Походу в ней теперь только дома сидеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
antonium Полчаса назад
Блин, ну нельзя быть таким дебилом. Тебе цвета что сделали, упоротый? Возьми за свои деньги и новую мишуру прицепи другого цвета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Fat Lynx 38 минут назад
Я не так давно видел, как в тренажерке до качка до-е-бались два дебила, т.к. тот был в черно-желтых шортах и синей майке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ЦСКА 41 минуту назад
Чрезмерно активная лоботряска! Желтый, синий, голубой-это всего лишь цвета! Не надо в маразм впадать! Это что, перекрашивать?!!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 46 минут назад
Информирую, это флаг войска донского
Можно добавить в инсталляцию красного
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
977
Максим Макашев 47 минут назад
а пусть эти троллихи выйдут с предложением - ЗАПРЕТИТЬ СИНИЙ И ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Виталий Касандров 49 минут назад
У меняя плитка на кухне сине-желтая .
Если уж быть точными то бандеровский флаг черно-красный .
На 404 таки сложнее сине бело красный орнамент куда распространенное .
Короче игнорировать таких придурковатых .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Gleb_Skameikin 55 минут назад
хватит в скакуасов превращаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 58 минут назад
Это как в том анекдоте.
"В школе в классной комнате два окна: одно с решёткой - это для борьбы с терроризмом, а другое без решётки - это для пожарной безопасности."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev Час назад
честно, даже не знаю что сказать на этот счет)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121495



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении
Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении
Набирающие популярность в сообществах
Почему у многих гладиаторов был такой маленький щит. Ведь он неэффективен в бою!
Почему у многих гладиаторов был такой маленький щит. Ведь он неэффективен в бою!
Полная коллекция анимированных комиксов о герое Вагнере
Полная коллекция анимированных комиксов о герое Вагнере
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будущее уже тут

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#аварии#картинки#автомобили#улыбнуло#люди#в мире#новый год
#Юмор#животные#факты#дтп#авто аварии#Приколы#автомир#США#фотографии#Россия
#интересно#история#подборка#забавно#позитив#Прошлое#кино#познавательно#шоу бизнес#маразм
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку "Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре "Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре В Петербурге отделочник из Киргизии убил заказчицу, которой не понравился ремонт В Петербурге отделочник из Киргизии убил заказчицу, которой не понравился ремонт "Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с концерта, не взяв высокую ноту "Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с концерта, не взяв высокую ноту Не песней единой: после скандального концерта Лепс подрался в питерском баре Не песней единой: после скандального концерта Лепс подрался в питерском баре "Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить учительницу из-за низкой оценки своей племянницы "Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить учительницу...

На что жалуетесь?

Вернуться