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По проторенной дорожке: нижегородские чиновники снова украли ёлку для украшения площади

По проторенной дорожке: нижегородские чиновники снова украли ёлку для украшения площади

Автор:
18 декабря 2022 10:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Нижегородская область   видео   елки   кража   новый год   спилили елки   
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Третий год подряд нижегородские чиновники перед новым годом отличаются умом и сообразительностью, не мудрствуя лукаво, воруют чужие ёлки, чтобы порадовать горожан. На этот раз жертвой алчности стал пенсионер-инвалид.

Чиновники Борского района Нижегородской области спилили ель для городской площади к Новому году с участка пенсионера-инвалида. Сергей Уткин посадил пару голубых елей в далеком 1995 году. Через какое-то время дом его сгорел, и мужчина перебрался в городскую квартиру, однако участок навещал.


Но чиновники подумали, что елки ничьи (хотя по документам земля принадлежит Уткину) и спилили деревья. Потом они быстренько сориентировались и сообщили, что ели мешали линиям электропередач, поэтому были убраны превентивно, пока не дошло до беды. Однако действовали они без уведомления и без разрешения собственника, а потому после огласки инцидента руководителю управления пришлось лично извиняться перед пенсионером. Также хозяину земли выплатили компенсацию в размере 40 тысяч рублей.


Кстати, воруют ёлки чиновники уже третий год подряд. Впервые они согрешили в 2020 году - тогда в Первомайске ель была спилена во дворе местной жительницы пока та крепко спала в своем доме, а в 2021 году — то же самое произошло в Арзамасском районе. Привычка - вторая натура.


Кстати, интересно, какая сумма была заложена в бюджете на покупку этих елей? И не маловата-ли компенсация, ведь за срубленное дерево штраф куда солиднее?


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Метки: Ynews   Нижегородская область   видео   елки   кража   новый год   спилили елки   
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22  комментария
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4k
Babangdida Час назад
Вот обстругать бы эту ёлку после нового года в виде кола и посадить на него этого начальника! Или просто посадить, пока на участке не вырастет такое же дерево, как спиз...спиленое.
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9k
Онотолей 5 минут назад
Не удивлюсь если деда ещё и виноватым сделают за что нибудь.
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640
Ivan Ivanov 36 минут назад
Ну, не могут они по другому. Это рефлекс.
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11k
кот базилий 42 минуты назад
Вот посадил человек ель, выросла, а какая то гнида спилила.
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1k
Shurovik 48 минут назад
"после огласки инцидента руководителю управления пришлось лично извиняться перед пенсионером" - должно быть "пришлось писать заявление по собственному". И неплохо бы сначала посмотреть, какой бюджет был выделен на закупку ёлки. Вряд ли 40 тыр. Если больше - разницу с руководителя взять.
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1k
kirill15 49 минут назад
Автор - шрайбикус, расходимся.. )))

А если без иронии, то притянуто за уши. Да, действительно, инцидент такой имеется. И произошел он действительно в Нижегородской области. Только "автор" названием делает акцент, что это произошло прям в г. Н.Новгород, а на деле, это область. Все три случая произошли в области, в разных районах. И хренайбикус вроде пишет об этом, но как-то невнятно. Зато какое громкое название! Ну прям лично Никитин с топором ходил.
Вывод - автор мелкая скотина (пакостник), сотрудник ципсо или подобной организации, пишущий для раскачивания ситуации. А нужно бы, чтобы администрация фишек обратила внимание на подобных авторов, на их связи с ципсо, и прочей "контрреволюцией"
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769k
А.Берестенко 52 минуты назад
У нас в Зеленограде, года 4 назад, задержали паренька со срубленной в лесопарке елкой (его засекли бабульки на остановке, сообщили патрулю, и ППСники гнались за автобусом, куда он сел, и на остановке его вывели
).
Так его оштрафовали на 423 тыр!
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12k
Kostick 54 минуты назад
это классика жанра. у бывших родственников, в славном георгиевске - так сосну спилили, и на площади поставили) а гугли, там бабка жила, что николая второго застала.
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2k
poбт Час назад
а при чем тут чиновники? пилил лично какой то депутат?
дали обычным синим е*бланам из "благоустройства" разнарядку найти хорошую елку в лесу, е*бланы до леса не доехали ибо на*ху*я парится вон елки норм растут на заброшенке, теперь начальство е*бланов придумывает отмазки
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