По проторенной дорожке: нижегородские чиновники снова украли ёлку для украшения площади

Третий год подряд нижегородские чиновники перед новым годом
отличаются умом и сообразительностью, не мудрствуя лукаво, воруют чужие ёлки, чтобы порадовать горожан. На этот раз жертвой алчности стал пенсионер-инвалид.
Чиновники Борского района Нижегородской области спилили ель для городской площади к Новому году с участка пенсионера-инвалида. Сергей Уткин посадил пару голубых елей в далеком 1995 году. Через какое-то время дом его сгорел, и мужчина перебрался в городскую квартиру, однако участок навещал.
Но чиновники подумали, что елки ничьи (хотя по документам земля принадлежит Уткину) и спилили деревья. Потом они быстренько сориентировались и сообщили, что ели мешали линиям электропередач, поэтому были убраны превентивно, пока не дошло до беды. Однако действовали они без уведомления и без разрешения собственника, а потому после огласки инцидента руководителю управления пришлось лично извиняться перед пенсионером. Также хозяину земли выплатили компенсацию в размере 40 тысяч рублей.
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Кстати, воруют ёлки чиновники уже третий год подряд. Впервые они согрешили в 2020 году - тогда в Первомайске ель была спилена во дворе местной жительницы пока та крепко спала в своем доме, а в 2021 году — то же самое произошло в Арзамасском районе. Привычка - вторая натура.
Кстати, интересно, какая сумма была заложена в бюджете на покупку этих елей? И не маловата-ли компенсация, ведь за срубленное дерево штраф куда солиднее?
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наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
А если без иронии, то притянуто за уши. Да, действительно, инцидент такой имеется. И произошел он действительно в Нижегородской области. Только "автор" названием делает акцент, что это произошло прям в г. Н.Новгород, а на деле, это область. Все три случая произошли в области, в разных районах. И хренайбикус вроде пишет об этом, но как-то невнятно. Зато какое громкое название! Ну прям лично Никитин с топором ходил.
Вывод - автор мелкая скотина (пакостник), сотрудник ципсо или подобной организации, пишущий для раскачивания ситуации. А нужно бы, чтобы администрация фишек обратила внимание на подобных авторов, на их связи с ципсо, и прочей "контрреволюцией"
Так его оштрафовали на 423 тыр!
дали обычным синим е*бланам из "благоустройства" разнарядку найти хорошую елку в лесу, е*бланы до леса не доехали ибо на*ху*я парится вон елки норм растут на заброшенке, теперь начальство е*бланов придумывает отмазки
Бюджет да )