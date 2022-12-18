По проторенной дорожке: нижегородские чиновники снова украли ёлку для украшения площади

Чиновники Борского района Нижегородской области спилили ель для городской площади к Новому году с участка пенсионера-инвалида. Сергей Уткин посадил пару голубых елей в далеком 1995 году. Через какое-то время дом его сгорел, и мужчина перебрался в городскую квартиру, однако участок навещал.

Но чиновники подумали, что елки ничьи (хотя по документам земля принадлежит Уткину) и спилили деревья. Потом они быстренько сориентировались и сообщили, что ели мешали линиям электропередач, поэтому были убраны превентивно, пока не дошло до беды. Однако действовали они без уведомления и без разрешения собственника, а потому после огласки инцидента руководителю управления пришлось лично извиняться перед пенсионером. Также хозяину земли выплатили компенсацию в размере 40 тысяч рублей.