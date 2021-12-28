Оказывается, что Луи де Фюнес был вовсе не француз

На войну во французскую армию Луи не взяли по причине слишком низкого веса. Попал под немецкую оккупацию. В это время преподавал музыку в школе искусств. Там возникли любовные отношения с Жанной Августиной де Бартелеми де Мопассан (внучатая племянница Ги де Мопассана). Покорил не внешностью и богатством, а как раз таки джазом. В итоге, прожили в браке с 1943 года и до конца жизни, родив двух сыновей Патрика (стал врачом) и Оливье (пилот Air France).