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Оказывается, что Луи де Фюнес был вовсе не француз

Оказывается, что Луи де Фюнес был вовсе не француз (7 фото)

Автор:
28 декабря 2021 17:25
Метки: Луи де Фюнес   актер   не француз   
1870
7

Луи де Фюнес один из самых замечательных актеров всех времен и народов. Всегда удивляло, что во всех виденных нами фильмах Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарcа уже в очень зрелом возрасте. Чем же он занимался до этого?


Родился он 31 июля 1914 году во Франции (Курбевуа). По происхождению его родители не французы, а имеют испанские и португальские корни. Мать и отец уроженцы испанской Севильи. Перебрались во Францию за 10 лет до рождения Луи. Вот так и оказывается, что Луи де Фюнес почти чистокровный испанец. Хотя, казалось бы, «французее» француза не найти.

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С детства играл на фортепиано. Работал пианистом в развлекательных заведениях. Там впервые и начал развлекать зрителей не только джазом, но и мимикой, корча разные смешные гримасы. С 1936 по 1942 годы просуществовал брак с Жермен Луизе Элоди Карруайе, в котором появился сын Даниэль.

На войну во французскую армию Луи не взяли по причине слишком низкого веса. Попал под немецкую оккупацию. В это время преподавал музыку в школе искусств. Там возникли любовные отношения с Жанной Августиной де Бартелеми де Мопассан (внучатая племянница Ги де Мопассана). Покорил не внешностью и богатством, а как раз таки джазом. В итоге, прожили в браке с 1943 года и до конца жизни, родив двух сыновей Патрика (стал врачом) и Оливье (пилот Air France).

К концу войны обучался на драматических курсах Рене Симона. Первую роль получил в 1945 году в эпизоде фильма «Барбизонское искушение». Первой крупной ролью стала роль браконьера Блеро? в «Не пойман — не вор» (1958). Оттуда и пошла мировая слава и известность, в том числе в СССР.

Неплохо бы напомнить, что в советском прокате Де Фюнес говорил голосом Владимира Владимировича Кенигсона, гения дубляжа. Когда Луи посмотрел, как его озвучивает Кеннигсон, произнёс: «Не думал, что я такой великолепный артист».

Мы помним его зрелого, состоявшегося актёра по серии комедийно-приключенческих фильмов про Фантомаса. Фильм «Жандарм и жандарметки» (1982) стал последним в его кинокарьере. Умер великий актер от сердечного приступа 27 января 1983 года, в возрасте 68 лет. Похоронен в коммуне Ле-Селье

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Метки: Луи де Фюнес   актер   не француз   
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2k
Карагандинская Полиграфия 4 часа назад
Луи де Фюнес великий актер.
Знакомство с ним состоялось с "Большой прогулки", а больше всего запомнился "Крылышко или ножка".
"Крылышко или ножка" рекомендую многим посмотреть - чуть меньше полувека это смотрелось как фарс, сейчас это жуткая реальность...
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402
zenon Час назад
Мой фюрер, как быть с французами. Пусть французы сами разбираются. Кто из них француз, а кто еврей сам чёрт не разберёт. Когда в Испании начались гонения и все евреи должны были покинуть Испанию, или перейти в христианство, то половина смылись во Францию, бедные. Богатые смылись в Турцию. По этой причине евреями во Франции занимались французы, которые с удовольствием выдавали своих соседей и переселялись в дома, если они были лучшими, или грабили всё из дома, если они были худшими. Удивительно, что Израиль из них ещё не выбил компенсацию.
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4k
mtonaka Час назад
Где то читал, что он был жутким скрягой и отвратительным типом. Но на экране он просто прелесть!
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22k
ПаганецЪ Час назад
(С) По происхождению его родители не французы, а имеют испанские и португальские корни...(/С)

Прочитал заголовок. Сразу подумал: "Неужели и де Фюнеса в армяне запишут?". Миновало.
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15k
Мария Коненкова 2 часа назад
Жан Рено тоже не француз, а испанец по крови.
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123k
Игорь 3 часа назад
Есть два подхода к национальности. Первый французский, не важно кто ты по крови, но если разделяешь принципы и идеологию Франции. Знаешь французский язык и готов быть французским гражданином, и делом это доказываешь, то ты француз. А то Франция это страна многих народов, где ещё в середине 19 века многие соседей не понимали. И есть немецкое, где главное кровь. И будь ты хоть семь пядей во лбу сторонником Германии, но по крови ты не германец, то и немцем тебе не быть.
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44
__ 3 часа назад
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Слава богу, шо не москаль.
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19k
Luc72 5 часов назад
Я прям испугался, вначале, думал он хохол окажется
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40
Мурчелло Luc72 5 часов назад
А там Давид затесался.Честно говоря,не в курсе,Давиды это испанцы?Не шутка.
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