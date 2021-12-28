Оказывается, что Луи де Фюнес был вовсе не француз

Луи де Фюнес один из самых замечательных актеров всех времен и народов. Всегда удивляло, что во всех виденных нами фильмах Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарcа уже в очень зрелом возрасте. Чем же он занимался до этого?
Родился он 31 июля 1914 году во Франции (Курбевуа). По происхождению его родители не французы, а имеют испанские и португальские корни. Мать и отец уроженцы испанской Севильи. Перебрались во Францию за 10 лет до рождения Луи. Вот так и оказывается, что Луи де Фюнес почти чистокровный испанец. Хотя, казалось бы, «французее» француза не найти.
С детства играл на фортепиано. Работал пианистом в развлекательных заведениях. Там впервые и начал развлекать зрителей не только джазом, но и мимикой, корча разные смешные гримасы. С 1936 по 1942 годы просуществовал брак с Жермен Луизе Элоди Карруайе, в котором появился сын Даниэль.
На войну во французскую армию Луи не взяли по причине слишком низкого веса. Попал под немецкую оккупацию. В это время преподавал музыку в школе искусств. Там возникли любовные отношения с Жанной Августиной де Бартелеми де Мопассан (внучатая племянница Ги де Мопассана). Покорил не внешностью и богатством, а как раз таки джазом. В итоге, прожили в браке с 1943 года и до конца жизни, родив двух сыновей Патрика (стал врачом) и Оливье (пилот Air France).
К концу войны обучался на драматических курсах Рене Симона. Первую роль получил в 1945 году в эпизоде фильма «Барбизонское искушение». Первой крупной ролью стала роль браконьера Блеро? в «Не пойман — не вор» (1958). Оттуда и пошла мировая слава и известность, в том числе в СССР.
Неплохо бы напомнить, что в советском прокате Де Фюнес говорил голосом Владимира Владимировича Кенигсона, гения дубляжа. Когда Луи посмотрел, как его озвучивает Кеннигсон, произнёс: «Не думал, что я такой великолепный артист».
Мы помним его зрелого, состоявшегося актёра по серии комедийно-приключенческих фильмов про Фантомаса. Фильм «Жандарм и жандарметки» (1982) стал последним в его кинокарьере. Умер великий актер от сердечного приступа 27 января 1983 года, в возрасте 68 лет. Похоронен в коммуне Ле-Селье
Источник:
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Знакомство с ним состоялось с "Большой прогулки", а больше всего запомнился "Крылышко или ножка".
"Крылышко или ножка" рекомендую многим посмотреть - чуть меньше полувека это смотрелось как фарс, сейчас это жуткая реальность...
Прочитал заголовок. Сразу подумал: "Неужели и де Фюнеса в армяне запишут?". Миновало.