10 актёров и актрис, с которыми проще всего работать по признанию их коллег

Все мы можем вполне справедливо подозревать знаменитостей, улыбающихся на ковровых дорожках и постящих милые фотографии в соцсетях, в том, что в реальной жизни они те ещё высокомерные зазнайки. И кто-то из них именно таким и является. Но не все, и это очень здорово!

Сегодня мы перечислим тех известных актёров и актрис, которые достигли больших высот, но остались людьми, и поэтому с ними все хотят работать. Не только из-за их таланта, но и из-за их душевных качеств.

Киану Ривз