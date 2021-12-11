10 актёров и актрис, с которыми проще всего работать по признанию их коллег

О героях этого списка расскажут их коллеги, режиссёры, продюсеры и другие работники киноиндустрии.
Все мы можем вполне справедливо подозревать знаменитостей, улыбающихся на ковровых дорожках и постящих милые фотографии в соцсетях, в том, что в реальной жизни они те ещё высокомерные зазнайки. И кто-то из них именно таким и является. Но не все, и это очень здорово!
Сегодня мы перечислим тех известных актёров и актрис, которые достигли больших высот, но остались людьми, и поэтому с ними все хотят работать. Не только из-за их таланта, но и из-за их душевных качеств.
Киану Ривз
Он чуть ли не самый милый парень, которого можно встретить в Голливуде. Он самый вежливый человек, которого я когда-либо встречала за всю свою жизнь. Все его фразы на съемочной площадке звучат вместе с «пожалуйста» и «спасибо» — это действительно впечатляет.
Шарлиз Терон
Он один из самых добрых и вежливых людей, которых вы когда-либо встретите. Люди сходят с ума по нему, и у них есть все основания для этого, потому что он красив и изнутри.
Сандра Буллок
Мне повезло в жизни, и я работала со многими великими актёрами, но в Киану есть что-то особенное — ему доверяешь. С ним возникает чувство, что ты защищён и находишься в безопасности.
Вайнона Райдер
Киану Ривз играл по два раза с Шарлиз Терон и Сандрой Буллок и аж в четырёх фильмах с Вайноной Райдер.
Хью Джекман
На улице всего +4 градуса, и его снова и снова бросают на спину с какого-то здания. И у него всё ещё есть энергия, чтобы быть приятным и вежливым человеком.
Анна Пэкуин
Хью Джекман и Анна Пэкуин снимались вместе в фильмах франшизы «Люди Икс».
Пол Радд
Мне нравится работать вместе с ним по многим причинам. Он искренне заставляет меня смеяться. Я думаю, что в нём есть что-то такое, из-за чего он выглядит привлекательным во всех смыслах. Он как обычный парень, но одновременно чуть больше, чем обычный парень. Этим он напоминает Дженнифер Энистон.
Режиссёр Дэвид Уэйн
Джим Парсонс
Он фантастический. Он очень профессионален, и с ним всегда можно попробовать что-то новое.
Маим Бялик
Джим Парсонс и Эми Фара Фаулер вместе играли в сериале «Теория Большого взрыва» (2007-2019).
Дженнифер Лоуренс
Она не только одна из самых талантливых актрис, которых я встречал, но и одна из самых настоящих. Очень приземлённая, без раздутого эго. Ей очень нравится делать то, что она делает.
Хью Джекман
Она точно такая же, как на интервью. И она просто потрясающая, действительно весёлая и крутая. Очень забавная! Она определенно является большим источником вдохновения в работе, и она именно такая, какой вы хотели бы видеть Дженнифер Лоуренс.
Софи Тёрнер
У меня были очень завышенные ожидания, и я был уверен, что она их не оправдает. А потом она не только оправдала, но и превзошла их.
Крис Прэтт
Дженнифер Лоуренс, Хью Джекман и Софи Тёрнер пересекались в фильмах франшизы «Люди Икс», а с Крисом Прэттом она играла в фильме «Пассажиры» (2016).
Дуэйн Джонсон
Он как цветок, который никогда не перестаёт цвести.
Зак Эфрон
Легко просто смотреть на него как на огромную, великолепную звезду боевиков, но он действительно заботится о своей игре. Он источник вдохновения и один из самых весёлых парней, которых я когда-либо встречал.
Алекс Вульфф
Дуэйн Джонсон играл с Заком Эфроном в фильме «Спасатели Малибу» (2016), а с Алексом Вульффом — в двух частях новых фильмов «Джуманджи» (2017 и 2019).
Сандра Буллок
Ирвин Винклер, режиссёр одного из фильмов с участием Буллок «Сеть» (1995), вспоминал, что каждый вечер после окончания съёмочного дня она по-дружески целовала на прощание всех сотрудников съёмочной бригады.
Энтони Хопкинс
Должна сказать, что когда вы работаете с Энтони Хопкинсом, всё становится очень просто. Он настолько хорош, тебе нужно только на него отреагировать. Это очень облегчает мою работу. Мы просто очень хорошо провели время.
Оливия Колман про фильм «Отец» (2020)
Стив Карелл
По сей день за всю мою долгую и разнообразную карьеру Стив Карелл — самый замечательный и самый профессиональный актёр и лучший человек из всех, с кем я когда-либо работал.
Продюсер Рэнди Кордрей
Ещё одна история о Карелле от пользователя Reddit:
Встретил его в кафе-мороженом в маленьком городке. Он очень приземлённый, обаятельный, соглашался со всеми сфотографироваться. Потом я снова увидел его, может быть, через три месяца на студии в Лос-Анджелесе, и он вспомнил меня. Это было невероятно!
Том Хэнкс
Я думала, что он не может быть таким милым, как все говорят. Так вот он такой и есть! Он щедрый, весёлый, простой в общении, то есть такой, каким вы бы хотели его видеть. Так что я очень рада иметь возможность искренне сообщить вам об этом, потому что, я думаю, если бы Том не был Томом, это разбило бы мне сердце.
Эмма Уотсон
Том Хэнкс и Эмма Уотсон играли в фильме «Сфера» (2017).
Источник:
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