Актеры, которые воплотили на экране роли исторических личностей в фильмах последних лет

Давайте сравним актёров и реальных людей с интересной судьбой, которых они сыграли на экране в фильмах и сериалах последних лет.
В последние годы биографические фильмы пользуются популярностью у зрителей, из-за чего истории всё большего количества интересных личностей прошлого и настоящего получают свои экранизации. И очень часто в подобных картинах можно встретить звёзд первой величины, которые с энтузиазмом перевоплощаются в зачастую неоднозначных персонажей, коими были реальные прототипы их героев.
В России, кстати, тоже выходят свои биографические картины, их мы тоже затронем.
1. Рэй Крок в фильме «Основатель» (2016)
Роль исполнил Майкл Китон.
Рэй Крок — американский предприниматель, один из первых владельцев сети ресторанов Макдоналдс.
2. Маурицио Гуччи в фильме «Дом Гуччи» (2021)
Роль исполнил Адам Драйвер.
Маурицио Гуччи — итальянский бизнесмен, глава модного дома Gucci.
3. Патриция Реджани в фильме «Дом Гуччи» (2021)
Роль сыграла Леди Гага.
Патриция Реджани — итальянская светская львица, бывшая жена Маурицио Гуччи.
4. Паоло Гуччи в фильме «Дом Гуччи» (2021)
Роль исполнил Джаред Лето.
Паоло Гуччи — главный дизайнер и вице-президент модного дома Gucci.
5. Альдо Гуччи в фильме «Дом Гуччи» (2021)
Роль исполнил Аль Пачино.
Альдо Гуччи — итальянский бизнесмен и дизайнер, сын основателя модного дома Gucci, превративший компанию в знаменитую на весь мир корпорацию.
6. Ричард Уильямс в фильме «Король Ричард» (2021)
Роль исполнил Уилл Смит.
Ричард Уильямс — отец и тренер знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс.
7. Луис Уэйн в фильме «Кошачьи миры Луиса Уэйна» (2021)
Роль исполнил Бенедикт Камбербэтч.
Луис Уэйн — английский художник, прославившийся рисунками антропоморфных котов.
8. Молли Блум в фильме «Большая игра» (2017)
Роль исполнила Джессика Честейн.
Молли Блум — американская бизнесвумен, организовавшая серию незаконных турниров по покеру, в которых участвовали бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса.
9. Принцесса Диана в фильме «Спенсер» (2021)
Роль исполнила Кристен Стюарт.
10. Принц Чарльз в фильме «Спенсер» (2021)
Роль исполнил Джек Фартинг.
11. Елена Вяльбе в фильме «Белый снег» (2021)
Роль исполнила Ольга Лерман.
Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту, президент Федерации лыжных гонок России.
12. Руди Рэй Мур в фильме «Меня зовут Долемайт» (2019)
Роль исполнил Эдди Мёрфи.
Руди Рэй Мур — американский комик, актёр и певец, прославившийся благодаря своему персонажу по имени Долемайт и во многом повлиявший на рэп как на музыкальный жанр.
13. Муслим Магомаев в мини-сериале «Магомаев» (2020)
Роль исполнил Милош Бикович (озвучил Данил Щебланов).
14. Уильям О’Нил в фильме «Иуда и чёрный мессия» (2020)
Роль исполнил Лакит Стэнфилд.
Уильям О’Нил — информатор ФБР, проникший в иллинойскую ячейку партии Чёрных пантер (знаменитая леворадикальная партия темнокожих в США 1960-1970-х годов).
15. Фред Хэмптон в фильме «Иуда и чёрный мессия» (2020)
Роль исполнил Дэниел Калуя и получил за неё «Оскар» как лучший актёр второго плана.
Фред Хэмптон — глава иллинойской ячейки партии Чёрных пантер.
16. Юрген Хинцпетер в фильме «Таксист» (Южная Корея, 2017)
Роль исполнил Томас Кречманн.
Юрген Хинцпетер — немецкий репортёр, снявший на камеру и осветивший на весь мир беспорядки в южнокорейском городе Кванджу в 1980 году.
17. Владимир Ленин в мини-сериале «Троцкий» (2017)
Роль сыграл Евгений Стычкин.
18. Лев Троцкий в мини-сериале «Троцкий» (2017)
Первый канал / Журнал «Прожектор»
Роль сыграл Константин Хабенский.
Источник:
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Сталин - Бухути Закариадзе (в Освобождении. Стопроцентно)
Гитлер - Диц (там же)
Никсон - Хопкинс
Капоне - Харди, Стайгер.
Фрида - Хайек
Тетчер - Стрип
маловато байопиков автор рассмотрел)
оставляю Харди.
Рами Малек-Фр.Меркьюри в Богемской рапсодии.