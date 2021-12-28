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Актеры, которые воплотили на экране роли исторических личностей в фильмах последних лет

Актеры, которые воплотили на экране роли исторических личностей в фильмах последних лет (19 фото)

Автор:
28 декабря 2021 09:15
Сообщество : Кино
Метки: актер   историческая личность   кино   роль   фильм   фото   
1015
19

Давайте сравним актёров и реальных людей с интересной судьбой, которых они сыграли на экране в фильмах и сериалах последних лет.

В последние годы биографические фильмы пользуются популярностью у зрителей, из-за чего истории всё большего количества интересных личностей прошлого и настоящего получают свои экранизации. И очень часто в подобных картинах можно встретить звёзд первой величины, которые с энтузиазмом перевоплощаются в зачастую неоднозначных персонажей, коими были реальные прототипы их героев.

В России, кстати, тоже выходят свои биографические картины, их мы тоже затронем.


1. Рэй Крок в фильме «Основатель» (2016)

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Роль исполнил Майкл Китон.

Рэй Крок — американский предприниматель, один из первых владельцев сети ресторанов Макдоналдс.


2. Маурицио Гуччи в фильме «Дом Гуччи» (2021)

Роль исполнил Адам Драйвер.

Маурицио Гуччи — итальянский бизнесмен, глава модного дома Gucci.


3. Патриция Реджани в фильме «Дом Гуччи» (2021)

Роль сыграла Леди Гага.

Патриция Реджани — итальянская светская львица, бывшая жена Маурицио Гуччи.


4. Паоло Гуччи в фильме «Дом Гуччи» (2021)

Роль исполнил Джаред Лето.

Паоло Гуччи — главный дизайнер и вице-президент модного дома Gucci.


5. Альдо Гуччи в фильме «Дом Гуччи» (2021)

Роль исполнил Аль Пачино.

Альдо Гуччи — итальянский бизнесмен и дизайнер, сын основателя модного дома Gucci, превративший компанию в знаменитую на весь мир корпорацию.


6. Ричард Уильямс в фильме «Король Ричард» (2021)

Роль исполнил Уилл Смит.

Ричард Уильямс — отец и тренер знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс.


7. Луис Уэйн в фильме «Кошачьи миры Луиса Уэйна» (2021)

Роль исполнил Бенедикт Камбербэтч.

Луис Уэйн — английский художник, прославившийся рисунками антропоморфных котов.


8. Молли Блум в фильме «Большая игра» (2017)

Роль исполнила Джессика Честейн.

Молли Блум — американская бизнесвумен, организовавшая серию незаконных турниров по покеру, в которых участвовали бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса.


9. Принцесса Диана в фильме «Спенсер» (2021)

Роль исполнила Кристен Стюарт.


10. Принц Чарльз в фильме «Спенсер» (2021)

Роль исполнил Джек Фартинг.


11. Елена Вяльбе в фильме «Белый снег» (2021)

Роль исполнила Ольга Лерман.

Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту, президент Федерации лыжных гонок России.


12. Руди Рэй Мур в фильме «Меня зовут Долемайт» (2019)

Роль исполнил Эдди Мёрфи.

Руди Рэй Мур — американский комик, актёр и певец, прославившийся благодаря своему персонажу по имени Долемайт и во многом повлиявший на рэп как на музыкальный жанр.


13. Муслим Магомаев в мини-сериале «Магомаев» (2020)

Роль исполнил Милош Бикович (озвучил Данил Щебланов).


14. Уильям О’Нил в фильме «Иуда и чёрный мессия» (2020)

Роль исполнил Лакит Стэнфилд.

Уильям О’Нил — информатор ФБР, проникший в иллинойскую ячейку партии Чёрных пантер (знаменитая леворадикальная партия темнокожих в США 1960-1970-х годов).


15. Фред Хэмптон в фильме «Иуда и чёрный мессия» (2020)

Роль исполнил Дэниел Калуя и получил за неё «Оскар» как лучший актёр второго плана.

Фред Хэмптон — глава иллинойской ячейки партии Чёрных пантер.


16. Юрген Хинцпетер в фильме «Таксист» (Южная Корея, 2017)

Роль исполнил Томас Кречманн.

Юрген Хинцпетер — немецкий репортёр, снявший на камеру и осветивший на весь мир беспорядки в южнокорейском городе Кванджу в 1980 году.


17. Владимир Ленин в мини-сериале «Троцкий» (2017)

Роль сыграл Евгений Стычкин.


18. Лев Троцкий в мини-сериале «Троцкий» (2017)

Первый канал / Журнал «Прожектор»

Роль сыграл Константин Хабенский.

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Метки: актер   историческая личность   кино   роль   фильм   фото   
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38
Lurkmore 48 минут назад
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142
Сигизмунд Лазаревич 20 минут назад
евреи хорошо играют евреев, негры хорошо играют негров. А вот остальным подобрать похожих актёров весьма сложно. Безрукова на всех не хватит
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15
Thomsen 42 минуты назад
Брежнев - Шакуров (плохое сходство, имхо)
Сталин - Бухути Закариадзе (в Освобождении. Стопроцентно)
Гитлер - Диц (там же)
Никсон - Хопкинс
Капоне - Харди, Стайгер.
Фрида - Хайек
Тетчер - Стрип

маловато байопиков автор рассмотрел)
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15
Thomsen Valiko 15 минут назад
Ок, погорячился)
оставляю Харди.
Рами Малек-Фр.Меркьюри в Богемской рапсодии.
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811
Виталик 47 минут назад
В основном отличный подбор актёров. Лучше сделайте пост по самым дебильным подборам актёров как в netflix или в новых фильмах disney
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
Вылитый
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