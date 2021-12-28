Актеры, которые воплотили на экране роли исторических личностей в фильмах последних лет

В последние годы биографические фильмы пользуются популярностью у зрителей, из-за чего истории всё большего количества интересных личностей прошлого и настоящего получают свои экранизации. И очень часто в подобных картинах можно встретить звёзд первой величины, которые с энтузиазмом перевоплощаются в зачастую неоднозначных персонажей, коими были реальные прототипы их героев.

В России, кстати, тоже выходят свои биографические картины, их мы тоже затронем.

1. Рэй Крок в фильме «Основатель» (2016)