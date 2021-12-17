Сандра Буллок и Киану Ривз: идеальная пара, которой не было

На съемочной площадке между ними сразу возникла особая химия, которая бывает только между очень близкими по духу людьми. С тех пор они стали большими друзьями и свою дружбу пронесли через всю жизнь. К сожалению, эта дружба так и не переросла в нечто большее.

Мне очень симпатичны оба этих артиста, и любые фильмы с ними я смотрю с большим удовольствием. А уж боевик «Скорость» отлично воспринимается и сегодня. Оба на тот момент находились в начале своего творческого пути. За плечами Киану была главная роль в боевике «На гребне волны». Сандра запомнилась по фильму с Сильвестром Сталлоне «Разрушитель».

В «Скорости» они составили отличный дуэт. Он – полицейский, которому предстоит спасти людей. Она – водитель автобуса. Большое количество экшена, ненавязчивый юмор, особая химия между исполнителями главных ролей – все тогда сложилось идеально. Оба артиста сразу нашли общий язык.

Работать вместе им было легко и интересно. И это сказалось на результате. Фильм стал кассовым кинохитом и заработал в мировом прокате более 350 миллионов долларов при бюджете в 30 миллионов. Химия между актерами была видна невооруженным взглядом.