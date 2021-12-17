Сандра Буллок и Киану Ривз: идеальная пара, которой не было

Они впервые встретились на съемках приключенческого боевика «Скорость». Оба были молоды и красивы, оба – начинающие на тот момент актеры.
На съемочной площадке между ними сразу возникла особая химия, которая бывает только между очень близкими по духу людьми. С тех пор они стали большими друзьями и свою дружбу пронесли через всю жизнь. К сожалению, эта дружба так и не переросла в нечто большее.
Мне очень симпатичны оба этих артиста, и любые фильмы с ними я смотрю с большим удовольствием. А уж боевик «Скорость» отлично воспринимается и сегодня. Оба на тот момент находились в начале своего творческого пути. За плечами Киану была главная роль в боевике «На гребне волны». Сандра запомнилась по фильму с Сильвестром Сталлоне «Разрушитель».
В «Скорости» они составили отличный дуэт. Он – полицейский, которому предстоит спасти людей. Она – водитель автобуса. Большое количество экшена, ненавязчивый юмор, особая химия между исполнителями главных ролей – все тогда сложилось идеально. Оба артиста сразу нашли общий язык.
Работать вместе им было легко и интересно. И это сказалось на результате. Фильм стал кассовым кинохитом и заработал в мировом прокате более 350 миллионов долларов при бюджете в 30 миллионов. Химия между актерами была видна невооруженным взглядом.
Позже Киану Ривз с грустью признавался, что влюбился в свою коллегу по фильму, а она этого просто не знала. Он же тогда был слишком застенчив, чтобы вот так запросто открыться. Сильные романтические чувства испытывала к нему и Сандра. Однако тоже постеснялась сделать навстречу первый шаг. Актриса считала, что вряд ли понравится такому красавцу. Но она сильно ошибалась.
После «Скорости» карьеры обоих артистов резко пошли вверх. Спустя двенадцать лет судьба, казалось, дала им второй шанс. Уже в статусе суперзвезд они снова встретились на съемочной площадке драмы «Дом у озера» – ремейка корейской кинокартины 2000 года Siworae. Красивая история любви двух одиноких людей, которым пришлось преодолеть время, чтобы найти друг друга, меня тогда задела за живое. А актеры показали такой класс и так натурально изобразили свои чувства, что невольно комок подступал к горлу. А может, ничего они и не играли, и все было по-настоящему?
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«Когда я смотрела Киану в глаза, то чувствовала, что в его душе всегда найдется для меня теплое местечко. Мне было с ним очень уютно. Он многое пережил за последние годы и стал очень зрелым мужчиной», – так вспоминала Сандра свою работу с Ривзом над «Домом у озера».
На съемках этой кинокартины они сблизились еще больше. Но и тогда это была просто дружба. Да и Сандра в тот момент состояла в браке с телеведущим Джесси Джеймсом. Правда, их семейная идиллия быстро закончилась.
Сандра Буллок и Киану Ривз наверняка могли бы стать идеальной парой. Оба одного возраста. Имеют одинаковые увлечения – любят гонять по хайвэям на мотоциклах. Совершенно равнодушны к большим деньгам и славе, и отличаются скромностью в быту. Оба занимаются благотворительностью – тратят на это солидные суммы. Оба склонны к риску: многие трюки на съемках выполняют самостоятельно.
Они так проникновенно смотрели друг на друга, что складывалось ощущение, что будто и не играли вовсе, а жили настоящей жизнью.
Любопытный факт. Главной героиней в фильме «Матрица» вначале хотели сделать женщину. И на эту роль приглашали Сандру Буллок. Но актриса отказалась и тем самым дала дорогу Киану Ривзу, которого этот фильм сделал суперзвездой. О себе же Сандра как-то сказала, что на ее долю выпало столько любви, что она ее вряд ли заслуживала. И она никогда не стремилась выйти замуж любой ценой. Вокруг очень немного браков, вызывающих искреннее восхищение.
Сандра и Киану до сих пор остаются хорошими друзьями. Настоящая дружба в наше время – тоже редкость. И все же нужен был лишь шаг навстречу друг другу – и их личная жизнь могла бы сложиться совсем по-другому. Вместе они смотрелись идеально. Согласитесь, красивая была бы пара!
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