Владимир Конкин: куда пропал Володя Шарапов из «Места встречи изменить нельзя»

С тех пор актёр пропал с экранов. Причиной стали давние проблемы со здоровьем и череда трагических событий, буквально обрушившихся на артиста. В 2009 году Конкин перенёс тяжёлую операцию на сердце, после которой долго восстанавливался. Рядом всегда была любимая жена Алла Львовна, с которой актёр прожил почти 40 лет. Конкин часто говорил, что сменил в своей жизни 11 театров, а вот его Аллочка всегда была рядом. Болезнь мужа стала для неё тяжёлым ударом, переживания подорвали здоровье. Едва Владимира Конкина выписали из больницы, его ждала другая страшная новость: его супруга сгорает от рака. Последние месяцы Алла Конкина провела в хосписе, где ежедневно дежурил её муж. Потерю любимой актёр переживал мучительно — её памяти он посвятил спектакль «Муж, жена и сыщик», премьера которого состоялась в годовщину её смерти.