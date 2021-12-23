Александр Збруев: трагедия старшей дочери, внебрачный ребёнок и знаменитый племянник

Он попал на курс к Владимиру Этушу, а после выпуска был принят в труппу «Ленкома», который стал для него вторым домом на всю жизнь. В кино Збруев дебютировал ещё студентом, снявшись в картине Александра Захри «Мой младший брат». Лента имела большой успех и подарила Збруеву талантливых друзей Олега Даля и Андрея Миронова. После этого карьера актёра только набирала обороты. Он снялся в фильмах «Два билета на дневной сеанс», «Опекун», «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Бедная Саша». Лишь в середине 2000-х Александр Збруев на целых десять лет пропал с экранов, но в 2014 году триумфально вернулся в кинематограф, сыграв главную роль в ленте «Кино про Алексеева». Последний на сегодняшний день проект с участием актёра вышел в 2019 году — в сериале «Содержанки» он сыграл чиновника, отца одной из героинь.