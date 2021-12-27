"Вы здесь - никто": председатель ТСЖ отжала место под парковку и поясняет

Места под парковку у дома - вечная проблема жильцов, которые часто ставят свои машины по принципу "кто успел - тот и молодец". Однако среди жителей многоэтажек встречаются те, кто считает себя исключительным. К таким просто так с претензиями не подойдешь.
Мужчина, приехав в гости на улицу Донскую в Сочи, внезапно обнаружил, что одно место под стоянку авто у дома занимать нельзя. Его назначила себе в собственность председатель ТСЖ. Поясняя мужчине, что "он тут никто", дама была абсолютно уверена в своей правоте.
А конфликт разгорелся из-за того, что оставшись на ночь у своей девушки, автор видео по незнанию поставил свое авто на пустующее место. Оказалось - низзя!
Председатель ТСЖ и дочка в халате на "подтанцовках"
В итоге мадам пообещала, что разберется как с приезжим, так и с теми, у кого он гостил. Правда, какими способами она это будет делать, не сообщила.
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Мужик конечно тоже дурачок, встал прям напротив выхода. Но юридически он прав
Просто сказал бы им "Считаете, что я не прав, пишите заявление в милицию. До свидания."
Ещё на них время тратить...
Так что по теме ролика, без каких либо документов, непонятно кто прав. ИМХО, если у тётки есть документы, что чувак на приватизированной территории, то чувак лесом. Если нет таких документов, то тётка лесом.
Нет у нее ничего.
Когда наш дом был сдан в готовом виде, и в нём стал селиться народ (в 2011 году это было), некоторые предприимчивые соседи поставили себе гаражи во дворе, жестяные такие, сборные.
Тут вна Украине майдан, мы отвалились (дело в Севастополе), власти принялись за эти сарайки, и по всему городу незаконные демонтировали. Ну, и соседские в том числе.
Буквально пару дней спустя жена приехала с работы, поставила машину, тут же к ней мужичонка какой-то бегит, соседушка: убирай машину, мол, щас я сюда встану. Жена удивилась: с какого перепуга, уважаемый? Ответ убил: а вот тут на этом месте мой гараж стоял, вот щебёнка моя лежит здесь. Жена пообещала ему послать меня с ведром к нему на подмогу - щебёночку чтоб собрать побыстрее, да и домой спокойно пошла)
Люди такие наглые встречаются, диву даюсь.