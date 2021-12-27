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"Вы здесь - никто": председатель ТСЖ отжала место под парковку и поясняет

"Вы здесь - никто": председатель ТСЖ отжала место под парковку и поясняет (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 12:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   ТСЖ   видео   ишь цаца   парковка   понаехали   председатель ТСЖ   свои-чужие   
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Места под парковку у дома - вечная проблема жильцов, которые часто ставят свои машины по принципу "кто успел - тот и молодец". Однако среди жителей многоэтажек встречаются те, кто считает себя исключительным. К таким просто так с претензиями не подойдешь.

Мужчина, приехав в гости на улицу Донскую в Сочи, внезапно обнаружил, что одно место под стоянку авто у дома занимать нельзя. Его назначила себе в собственность председатель ТСЖ. Поясняя мужчине, что "он тут никто", дама была абсолютно уверена в своей правоте.

А конфликт разгорелся из-за того, что оставшись на ночь у своей девушки, автор видео по незнанию поставил свое авто на пустующее место. Оказалось - низзя!


Председатель ТСЖ и дочка в халате на "подтанцовках"

В итоге мадам пообещала, что разберется как с приезжим, так и с теми, у кого он гостил. Правда, какими способами она это будет делать, не сообщила.

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Метки: Сочи   ТСЖ   видео   ишь цаца   парковка   понаехали   председатель ТСЖ   свои-чужие   
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11k
Majul 2 часа назад
Синдроми вахтера помноженный на пустоту в голове = истеричная тетка. Дуры набитые.
Мужик конечно тоже дурачок, встал прям напротив выхода. Но юридически он прав
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49
Саша 11 минут назад
Похоже жилые гаражи, в Сочи это распространённое явление, в приличных ТСЖ выглядит это всё как посёлки с таунхаузами. Автор такой же как эти барышни, можно сказать дверь в квартиру подпер своим авто. Права они конечно не имеют требовать убрать, но и автору хоть немного уважать людей надо.
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10k
☾ Атеист ☽ 24 минуты назад
председатель тсж.. тьфу, д*ра упертая, незнающая законов. Кто её вообще выбрал? Показать это видео собственникам, пускай переизбирают)
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282
Sergel Fman 38 минут назад
Какая мерзкая рожа...
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811
cheff2512 55 минут назад
Самое плохое, они убеждены что правы.
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2k
Moon24 55 минут назад
Просто отматерить и пару увесистых затрещин с обещанием продолжения
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556
Павел Сергиевский 56 минут назад
Одного не пойму - зачем он с ними спорил.
Просто сказал бы им "Считаете, что я не прав, пишите заявление в милицию. До свидания."
Ещё на них время тратить...
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34
Green Way 56 минут назад
хз у нас есть места где народ облюбовал их, чистит зимой и туда обычно никто не ставить авто, ну вроде бы как некультурно получается. А если приезжие ставят, то как то обычно все решалось спокойно и без ругани
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126
Nаnе First NameLаst 59 минут назад
Не знаю как в Сочах, но в Киеве, есть некоторые ОСББ (аналог ТСЖ), которые приватизировали участки, прилегающие к придомовой территории и активно гоняют при помощи полиции "чужих", которые припарковались на приватизированной территории. И это вполне законно. Где чьё место парковаться - решается на общем собрании жильцов.

Так что по теме ролика, без каких либо документов, непонятно кто прав. ИМХО, если у тётки есть документы, что чувак на приватизированной территории, то чувак лесом. Если нет таких документов, то тётка лесом.
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126
Nаnе First NameLаst Gleb_Skameikin 18 минут назад
Вроде бы, знак вешать необязательно. К тому же, большинство тупо на знаки забивает. А шлагбаум - в некоторых большинство согласно и ставят. А в некоторых большинство против, и не ставят.
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17k
DeniZZka Час назад
У нас такой сосед был, туповатый малость.
Когда наш дом был сдан в готовом виде, и в нём стал селиться народ (в 2011 году это было), некоторые предприимчивые соседи поставили себе гаражи во дворе, жестяные такие, сборные.
Тут вна Украине майдан, мы отвалились (дело в Севастополе), власти принялись за эти сарайки, и по всему городу незаконные демонтировали. Ну, и соседские в том числе.
Буквально пару дней спустя жена приехала с работы, поставила машину, тут же к ней мужичонка какой-то бегит, соседушка: убирай машину, мол, щас я сюда встану. Жена удивилась: с какого перепуга, уважаемый? Ответ убил: а вот тут на этом месте мой гараж стоял, вот щебёнка моя лежит здесь. Жена пообещала ему послать меня с ведром к нему на подмогу - щебёночку чтоб собрать побыстрее, да и домой спокойно пошла)
Люди такие наглые встречаются, диву даюсь.
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6k
Tim_G Час назад
Ссылка m.youtube.com
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10k
Максим Час назад
Ну иначе ппедседателем тсж она бы и не стала...
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5k
Максим Час назад
В свое время была такая должность - управдом. Звучало грозно и властно! И по сей день синдром вахтера не проходит. Своё место, своя власть!
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1k
Гном Час назад
«Своё» место может быть только во дворе своего дома на личном участке. Либо выделенные по кадастру и оформленные парковочные места. За которые и налоги приходится платить. А все эти «я тут всегда ставлю» не работают
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6k
Bartello Час назад
Какой содержательный и главное продуктивный диалог. Там походу на сиквел ещё оставили материала.
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200
Трям Час назад
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26k
Vazari Час назад
Парковка у дома-тема , конечно тяжелая. Наш дом скинулся на шлагбаумы. Стало немного легче. Но возникла сопутствующая проблема. Теперь несколько недалеких куриц, терроризируют чат дома, просьбами "правильно парковаться". Сперва выглядело забавно, теперь начинает выбешивать, когда особы, только получившие права, поучают, как надо ставить машины. Совершенно не понимая, почему надо оставлять место соседским машинам, для маневра.
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9k
кот базилий Час назад
Ей так видится и ей так хочется, местечковая царевна .. в рот ей...... кило печенья.
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41k
dima423 2 часа назад
ахахах)) епанутые тетки... ну ведь реально несут полную дичь... и не понимают даже этого))) Чувак я так понял уже решил потроллить их просто... А так можно было конечно сказать - я собственник, идите накуй) ...и как они не показывают документы, так и он ничего не покажет)
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8k
КОСТЯН 2 часа назад
РОЖА пля... столько не выпить
РОЖА пля... столько не выпить
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228
KS 2 часа назад
Яжемать в новом обличии?
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