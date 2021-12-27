"Вы здесь - никто": председатель ТСЖ отжала место под парковку и поясняет

Мужчина, приехав в гости на улицу Донскую в Сочи, внезапно обнаружил, что одно место под стоянку авто у дома занимать нельзя. Его назначила себе в собственность председатель ТСЖ. Поясняя мужчине, что "он тут никто", дама была абсолютно уверена в своей правоте.

А конфликт разгорелся из-за того, что оставшись на ночь у своей девушки, автор видео по незнанию поставил свое авто на пустующее место. Оказалось - низзя!

Председатель ТСЖ и дочка в халате на "подтанцовках"