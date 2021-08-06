"Я не могу стоять, пока он меня долбит!": в Москве доставщик пиццы избил актера Рыжикова

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Актера Театра на Таганке и звезду сериалов Ивана Рыжикова побил курьер, которому не понравилась парковка медийной персоны. В какой-то момент доставщик не стал терпеть оскорблений и тычков и от слов перешел к делу. Кстати, в соцсетях считают, что актера поколотили правильно: нечего ему было "понты колотить".
Вечером 4 августа актер, известный по ролям в сериалах (в том числе, в сериале "Интерны" и "Склифосовский") Иван Рыжиков подвозил спутницу к Волгоградскому проспекту. Высадив девушку у многоэтажки, он уже было собрался отъезжать, когда рядом появилась машина доставщика пиццы. Курьер начал сигналить, требуя проезда.
Актер заехал на тротуар, чтобы Daewoo Matiz доставщика смог нормально пройти, однако этот маневр возмутил водителя и тот не удержался от язвительного комментария. Рыжиков вышел из своего авто и продолжил словесную перепалку, а в какой-то момент толкнул курьера. Этот пассаж так возмутил пиццевоза, что тот пошел в атаку на актера и нанес ему несколько ударов.
Курьер по имени Мунар утверждает, не собирался избивать Рыжикова. Он и не знал, что перед ним актер, и, вообще, просто отвечал на действия нападавшего. «Я чисто себя защищал. Я же не могу перед ним стоять, пока он меня долбит, верно?» - объясняет он причины драки.
Что касается зачинщика потасовки (как ни крути, но Рыжиков первым толкнул доставщика), то он уверяет, что конфликт произошел из-за плохого знания русского языка: курьеру показалось, что в запале его собеседник оскорбил родителей, чего на самом деле не было. В результате драки у Рыжикова, сообщают СМИ, травма головного мозга и гематома под глазом. После осмотра медиков его отпустили для амбулаторного лечения, а курьера, видимо, ждет разбирательство в полиции, тем более, что видео конфликта с камеры наблюдения есть.
Иван Рыжиков с 1998 года по приглашению Юрия Любимова служит в театре на Таганке. В 2010 году получил звание Заслуженный артист России, а в 2011 не побоялся от имени коллектива актеров потребовать у руководства заработанные ими на гастролях в Чехии деньги. Оказалось, что актеры выступали за мизерные суточные, тогда как их гонорары должны были исчисляться солидными суммами в долларах. Артисты тогда составили коллективное письмо и потребовали у Любимова заработанное кровью и потом. Руководитель тогда деньги отдал и ушел из театра. Позже Рыжиков стал председателем профкома Таганки и неоднократно, по словам коллег, шел против руководства, добиваясь справедливости.
Чем закончится история с дракой, пока неясно. Сейчас по этому инциденту полицией проводится проверка.
Чем закончится история с дракой, пока неясно. Сейчас по этому инциденту полицией проводится проверка.
Реакция соцсетей
В соцсетях, как ни странно, большей поддержки дождался курьер. Пользователи утверждают, что в глаз Рыжиков получил вполне заслуженно. А как думаете вы, уважаемые фишкяне?
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Надеюсь, фонарь под глазом хорошо осветит дальнейший культурный путь актера.
а то эта псевдобогема понаехавшая совсем при@уела)