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"Я не могу стоять, пока он меня долбит!": в Москве доставщик пиццы избил актера Рыжикова

"Я не могу стоять, пока он меня долбит!": в Москве доставщик пиццы избил актера Рыжикова (7 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 06:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   драка   интерны   конфликт   парковка   рыжиков   шоу бизнес   
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Актера Театра на Таганке и звезду сериалов Ивана Рыжикова побил курьер, которому не понравилась парковка медийной персоны. В какой-то момент доставщик не стал терпеть оскорблений и тычков и от слов перешел к делу. Кстати, в соцсетях считают, что актера поколотили правильно: нечего ему было "понты колотить".

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Метки: видео   драка   интерны   конфликт   парковка   рыжиков   шоу бизнес   
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14  комментариев
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Актеришко в этой ситуации со всех сторон выглядит слабо. И как человек, и как мужчина.
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20k
pssst Секунду назад
Лол, тюфяк увидел маленького курьера и решил красануться.
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5k
Кузнец душ. 5 минут назад
При чем тут вообще слово "актер"? Прежде всего это водитель и хам. Курьер правильно сделал что навешал ему звездюлей. Актер блин,каждый мнит себя богом а по сути гнида сериальная.
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5k
newegg 16 минут назад
Заслуженный артист России, глубоко образованный и культурный человек, полез драться с доставщиком пиццы. Обложив его, предварительно, очень культурным матом, который пиццавоз плохо понял. Исключительно из за слабого знания русского культурного.
Надеюсь, фонарь под глазом хорошо осветит дальнейший культурный путь актера.
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2k
Виктор 22 минуты назад
Актёр - БМВ , этим всё сказано .
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1k
Лёха Полчаса назад
Оба хороши. Актёру поделом попало,курьера "за хулиганка" стОит наказать,а то и выслать.
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2k
Laplander 50 минут назад
Ну тут все понятно. Парень кыргыз, а там каждый второй "вольник", я имею в виду очень сильно развита среди молодежи вольная борьба. Парень просто поборол его.
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1k
ss202 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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26k
Aqueronte 53 минуты назад
Бмв головного мозга?
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10k
booz223 Час назад
в бычку полез "актёр" - что тут думать? Мочить [мат]. Хоть я и не люблю этих мигрантов, но в данном случае на курьера за "би-би" НАПАЛИ
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
"Я не могу стоять, пока он меня долбит!": в Москве доставщик пиццы избил актера РыжиковаПосмотреть
"Я не могу стоять, пока он меня долбит!": в Москве доставщик пиццы избил актера Рыжикова
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219
КакогоХу Час назад
Актриса он
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
курьер все правильно сделал! одобряемс!
а то эта псевдобогема понаехавшая совсем при@уела)
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2k
Лео Рудакопски 2 часа назад
Я не Рыжиков, я Чижиков ©
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