"Я не могу стоять, пока он меня долбит!": в Москве доставщик пиццы избил актера Рыжикова

Иван Рыжиков с 1998 года по приглашению Юрия Любимова служит в театре на Таганке. В 2010 году получил звание Заслуженный артист России, а в 2011 не побоялся от имени коллектива актеров потребовать у руководства заработанные ими на гастролях в Чехии деньги. Оказалось, что актеры выступали за мизерные суточные, тогда как их гонорары должны были исчисляться солидными суммами в долларах. Артисты тогда составили коллективное письмо и потребовали у Любимова заработанное кровью и потом. Руководитель тогда деньги отдал и ушел из театра. Позже Рыжиков стал председателем профкома Таганки и неоднократно, по словам коллег, шел против руководства, добиваясь справедливости.



Чем закончится история с дракой, пока неясно. Сейчас по этому инциденту полицией проводится проверка.