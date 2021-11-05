Хоккеисты детских команд устроили массовую драку из-за "кодекса пацана"

В Сочи во время разминки перед матчем схлестнулись хоккеисты-юниоры из Якутска и команда хозяев. По словам одной из шокированных матерей, спортсмены из "Сочи" внезапно накинулись на "Полярных волков-2013" без всякой на то причины, а их тренер только подзадоривал подопечных.

"Били в спину, голову, пинали коньками. Видя все это, их тренер ликовал и поддерживал свою команду показывая им свой большой палец", - рассказала мать якутского хоккеиста.