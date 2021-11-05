Хоккеисты детских команд устроили массовую драку из-за "кодекса пацана"

Родители так и не поняли из-за чего вспыхнул конфликт.
В Сочи во время разминки перед матчем схлестнулись хоккеисты-юниоры из Якутска и команда хозяев. По словам одной из шокированных матерей, спортсмены из "Сочи" внезапно накинулись на "Полярных волков-2013" без всякой на то причины, а их тренер только подзадоривал подопечных.
"Били в спину, голову, пинали коньками. Видя все это, их тренер ликовал и поддерживал свою команду показывая им свой большой палец", - рассказала мать якутского хоккеиста.
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Однако позднее выяснилось, что для драки причина была настолько же весомая, насколько непонятная для непосвященных людей. Как пояснил глава оргкомитета Кубка Содружества Константин Большаков, команда гостей нарушила так называемый "кодекс пацана" и расплата не заставила себя ждать.
"Во время раскатки две команды поделены на обе стороны площадки. И есть негласное правило, как "кодекс пацана": если выкатываешься на территорию соперника, ты уже как бы посягаешь на него. "Сочи" расценил это так", - объяснил Большаков.
По итогам встречи битые "Полярные волки" потерпели поражение. В отношении боевых спортсменов из "Сочи", что неистово блюдут "пацанские кодексы", судьи не применили никаких санкций.
По итогам Кубка Содружества "волчата" заняли 5-е место.
И еще один спортивный курьёз прямиком из Грозного. На международном турнире по боксу «Вечер легенд-7» чеченский спортсмен Абдулкерим Эдилов "нокаутировал" африканского бойца Ричарда Ларти. Чернокожий боксёр так артистично упал от несильного удара в блок, что в Сети предлагают наградить тяжеловеса из Ганы "Оскаром".
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Вы слышали хоть один свисток??? Где этот урод судья?? Почему тренеры не выскочили на лед?
Ну, и последнее: если тренер не только не вылетел пулей на лед, а еще и поддерживал драчунов, то это (______)