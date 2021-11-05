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Хоккеисты детских команд устроили массовую драку из-за "кодекса пацана"

Хоккеисты детских команд устроили массовую драку из-за "кодекса пацана" (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 ноября 2021 19:36
Сообщество : Спорт
Метки: Кубок Содружества   Сочи   видео   драка   кодекс пацана   хоккей   юниоры   
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Родители так и не поняли из-за чего вспыхнул конфликт.

В Сочи во время разминки перед матчем схлестнулись хоккеисты-юниоры из Якутска и команда хозяев. По словам одной из шокированных матерей, спортсмены из "Сочи" внезапно накинулись на "Полярных волков-2013" без всякой на то причины, а их тренер только подзадоривал подопечных.


"Били в спину, голову, пинали коньками. Видя все это, их тренер ликовал и поддерживал свою команду показывая им свой большой палец", - рассказала мать якутского хоккеиста.

Однако позднее выяснилось, что для драки причина была настолько же весомая, насколько непонятная для непосвященных людей. Как пояснил глава оргкомитета Кубка Содружества Константин Большаков, команда гостей нарушила так называемый "кодекс пацана" и расплата не заставила себя ждать.


"Во время раскатки две команды поделены на обе стороны площадки. И есть негласное правило, как "кодекс пацана": если выкатываешься на территорию соперника, ты уже как бы посягаешь на него. "Сочи" расценил это так", - объяснил Большаков.


По итогам встречи битые "Полярные волки" потерпели поражение. В отношении боевых спортсменов из "Сочи", что неистово блюдут "пацанские кодексы", судьи не применили никаких санкций.


По итогам Кубка Содружества "волчата" заняли 5-е место.


И еще один спортивный курьёз прямиком из Грозного. На международном турнире по боксу «Вечер легенд-7» чеченский спортсмен Абдулкерим Эдилов "нокаутировал" африканского бойца Ричарда Ларти. Чернокожий боксёр так артистично упал от несильного удара в блок, что в Сети предлагают наградить тяжеловеса из Ганы "Оскаром".

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Метки: Кубок Содружества   Сочи   видео   драка   кодекс пацана   хоккей   юниоры   
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8  комментариев
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5k
Divergent?!? 58 минут назад
Скажу из собственного опыта. Я сам тренировал детский хоккей. Никакой раскатки без хотя бы одного судьи в центре поля быть не должно. Это было первое. Второе: судья обязан ворваться в эту потасовку и всеми силами остановить возможные опасности, как-то: сотрясение мозга, порез шеи коньком, переломы и пр. Обычно это делается жутким количеством свистков и физически - руками.
Вы слышали хоть один свисток??? Где этот урод судья?? Почему тренеры не выскочили на лед?
Ну, и последнее: если тренер не только не вылетел пулей на лед, а еще и поддерживал драчунов, то это (______)
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Бабай Полчаса назад
Мелкие уроды. А воспитывают из них больших уродов, типа того негра.
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27k
Aqueronte Час назад
Хоккей это вам не балет, умение драться только приветствуется. Молодцы пацанчики, респект и уважуха.
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2k
Sergius SPb Час назад
Большой привет от НХЛ.....
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3k
A Час назад
А мамаши-наседки в курсе куда они отдали своих детей? Или они не знали,что хоккей- контактный вид спорта с мордобоем в том числе? Если тренировать их как аленьких цветочков, то вскоре сборная России по хоккею станет как сборная Италии
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