Полицейский в Сочи обматерил пьяных туристок

От наплыва неадекватных туристов у сочинских полицейских начинают сдавать нервы. В Сеть попало видео, как правоохранитель нецензурно выражаясь, угрожает скинуть в море женщину, которая в приказном тоне требует от сотрудника МВД представиться и показать свой жетон.





Инцидент произошел еще 11 июля, но известно о нем стало только сейчас. Местные жители вызвали наряд полиции в морской порт, где по их сведениям, на яхтенной гавани две женщины распивали алкоголь, шумели, нецензурно выражались и никак не реагировали на замечания прохожих.





Приехавшие на вызов полицейские попросили женщин не нарушать общественный порядок, но туристки приняли эту просьбу в штыки и проявили агрессию. Из-за чего полицейские решили отвезти дебоширок на медосвидетельствование, а потом в отдел, чтобы составить административный протокол. Пьяные женщины, естественно, этому воспротивились, достали телефоны и начали качать права: "На каком основании я должна пройти? Ты кто такой? Документы покажи!"