Полицейский в Сочи обматерил пьяных туристок

А мог бы применить спецсредства. И проверок бы не было.
От наплыва неадекватных туристов у сочинских полицейских начинают сдавать нервы. В Сеть попало видео, как правоохранитель нецензурно выражаясь, угрожает скинуть в море женщину, которая в приказном тоне требует от сотрудника МВД представиться и показать свой жетон.
Инцидент произошел еще 11 июля, но известно о нем стало только сейчас. Местные жители вызвали наряд полиции в морской порт, где по их сведениям, на яхтенной гавани две женщины распивали алкоголь, шумели, нецензурно выражались и никак не реагировали на замечания прохожих.
Приехавшие на вызов полицейские попросили женщин не нарушать общественный порядок, но туристки приняли эту просьбу в штыки и проявили агрессию. Из-за чего полицейские решили отвезти дебоширок на медосвидетельствование, а потом в отдел, чтобы составить административный протокол. Пьяные женщины, естественно, этому воспротивились, достали телефоны и начали качать права: "На каком основании я должна пройти? Ты кто такой? Документы покажи!"
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В итоге женщин все-таки скрутили, доставили в отдел полиции и составили на них протоколы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка»).
И поскольку всплывшее видео вызвало резонанс, несдержанным прапорщиком транспортной полиции заинтересовались на самых верхах. Начальник управления на транспорте МВД по ЮФО распорядился провести служебную проверку.
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Ты полисмен с законом или посторонее лицо? Может пока ты ходишь руки в брюки нарушитель тебе нож воткнет в спину? Куда ты звонишь с кем советуешься? Ты законов не знаешь? Ждешь указивки свыше что делать?Пипец.
Какое к тебе уважение если ты сам ведешь не лучше нарушителя закона?
и общаться этот носатый чОрт так не имеет права, он вообще тут на статью себе наговорил как бы!
Одна тупая пда ,а второй тупой полицейский
Менту публично объявить выговор, а в конце месяца премировать!