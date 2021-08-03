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Полицейский в Сочи обматерил пьяных туристок

Полицейский в Сочи обматерил пьяных туристок (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 13:26
Сообщество : Криминал
Метки: Сочи   алкоголь   видео   дебош   конфликт   полицейский   проверка   туристки   
676
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А мог бы применить спецсредства. И проверок бы не было.

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Метки: Сочи   алкоголь   видео   дебош   конфликт   полицейский   проверка   туристки   
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12  комментариев
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2k
Sergius SPb 20 минут назад
Бля,сорокотысячный раз, какой-то хрен нарушает закон,приезжает полиция и начинает с ним вести беседы, во время которых нарушитель порой предоставлен сам себе,полицейский все время куда-то названивает....
Ты полисмен с законом или посторонее лицо? Может пока ты ходишь руки в брюки нарушитель тебе нож воткнет в спину? Куда ты звонишь с кем советуешься? Ты законов не знаешь? Ждешь указивки свыше что делать?Пипец.
Какое к тебе уважение если ты сам ведешь не лучше нарушителя закона?
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34k
Alex 15 минут назад
Нужно было сразу надеть наручники на бабу. Человек в наручниках уже не человек
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13k
Михаил Гривин 16 минут назад
Если б у него значок на месте был, представился по форме, показал ксиву - то бабы вызвали бы мой праведный гнев. А так... совершала жаба с гадюкой половой акт.
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123
SilentBob Полчаса назад
пока он по форме не представился, документы в развернутом виде не показал и не выполнил остальные требования ФЗ №3,, он не "представитель власти", а говно на палочке, и никаких требований предъявлять не вправе.
и общаться этот носатый чОрт так не имеет права, он вообще тут на статью себе наговорил как бы!
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1k
Broscan Полчаса назад
Встретились 2 ТП !

Одна тупая пда ,а второй тупой полицейский
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1k
Moon24 Полчаса назад
И в полиции бывает биомусор . Обязан был и документы и жетон предъявить и так далее
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916
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Как минимум неполное служебное соответствие + выговор. Если на службе то соотвествуй, если нет то неотсвечивай. Как тут любят писать кремлеботы - либо крестик сними, либо трусы одень.
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5k
Ruk Полчаса назад
надо было МОЛЧА палкой по хребту перетянуть
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81k
Taras Kozalupko 38 минут назад
С каким только биомусором не приходится работать полиции!
Менту публично объявить выговор, а в конце месяца премировать!
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38k
dima423 40 минут назад
да зря он с ними чето еще обсуждать решил...мордой в пол, браслеты на руки и в кпз с бомжами на суточки... а дальше уже можно и поговорить)
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