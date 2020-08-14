"Первый выстрел в воздух!": экс-полицейский в Сочи на просьбу перепарковаться стал угрожать оружием

Жительница курортного города не могла заехать в свой двор из-за неправильно припаркованной чужой иномарки, хозяин которой на просьбу переставить машину, встал в позу.
Ох, уж эта парковка! Сколько копий сломано в спорах о том, где можно и где нежелательно оставлять свое авто, а воз и ныне там.
Инцидент, закончившийся демонстрацией оружия, запечатлели очевидцы в курортном Сочи. Жительница города, проживающаяв частном доме на улице Попова не смогла вечером попасть во двор: некий мужчина припарковал свою машину так, что перегородил въезд. Когда дама поросила перепарковать иномарку, чтобы поставить свое авто у калитки, тот возмутился, достал оружие и стал им угрожать. "После этого он сел в машину и начал на всех газовать. Мужчина кричал, что он бывший сотрудник полиции и нынешний начальник охраны", - рассказала очевидица конфликта, которой удалось снять на видеокамеру кульминацию инцидента.
По факту случившегося ГУ МВД по Краснодарскому краю проводит проверку.
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Ты меня первый назвал дураком, причем безосновательно.
Чего же ты жалуешься?
Ты мне не пытайся ничего доказать, я таких как ты богато встречал.
Так, что не вертись ты, как на сковородке.
У тебя наверняка еще много работы, по поливке России дерьмецом.
Не отвлекайся на меня, не стоит
Единственное, что ты хочешь всем рассказать, что ты граф монтекриста?
Тебе так неинтересен разговор, что ты остановиться не можешь
Но я хотя бы не до.л.б.оеб, который даже поиском пользоваться не умеет
p/s Может педераст?
2. Прокрутить против часовой стрелки несколько раз!
3. Написать заявление, пусть петуха на зоне научат себя вести.