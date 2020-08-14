FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3247 постов • 620 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Первый выстрел в воздух!": экс-полицейский в Сочи на просьбу перепарковаться стал угрожать оружием

"Первый выстрел в воздух!": экс-полицейский в Сочи на просьбу перепарковаться стал угрожать оружием (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 августа 2020 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: быдло   видео   курорт   оружие   парковка   полиция   сочи   
4525
2
1
Жительница курортного города не могла заехать в свой двор из-за неправильно припаркованной чужой иномарки, хозяин которой на просьбу переставить машину, встал в позу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: быдло   видео   курорт   оружие   парковка   полиция   сочи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
51
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
51  комментарий
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Валерий 6 часов назад
На "зону" гада, а ствол в очке провернуть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
z0_0b Час назад
Херасе мудей письканос..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
627
Инквизитор РФ 2 часа назад
Охренеть. Он же псих, реально неадекватный. Его в дурку надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
vikklu 2 часа назад
Не только среди цыган полно биомусора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
zulluz 2 часа назад
""... я буду сейчас самообороняться...""" ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
259
Ager 3 часа назад
настоящий мусор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Михаил Абель 3 часа назад
Где он такую забористую дурь достал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
373
Иван 4 часа назад
К сожалению, это не редкое явление, когда у представителя органов правопорядка сносит крышу. Чувство безнаказанности и вседозволенности развиваются быстро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
Nane First NameLast 4 часа назад
Да уж.. Решил, что он везде крутой. Ну-ну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
harlamov 4 часа назад
Привлечь за пропаганду гомосексуализма. Там же дети были, а он ведет себя как пидр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
LEPA 5 часов назад
Он хоть и бывший мент,но старые привычки крепко засели в его так и не окрепшем спинном мозге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай LEPA 4 часа назад
нет там мозга просто спина...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Странник 5 часов назад
"Первый выстрел в воздух!": экс-полицейский в Сочи на просьбу перепарковаться стал угрожать оружием
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
527
Грета Тунберг 5 часов назад
выродок! там кто-то вывалился из машины?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164
fda Грета Тунберг 2 часа назад
Он поехал с открытой задней дверью и ударил снимающую девушку, она упала, я так понял. Шакал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
529
Кукулькан 5 часов назад
Молодой пенсионер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Отдыхайте на курортах краснодарского края! Это вам не Турция, где по уверен ям наших кремлеботов вас обязательно застрелят, изнасилуют, о воруют, а потом плохо накормят в оланклюзив
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
5k
KOSTELLO ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Я с тобой нормально разговаривал.
Ты меня первый назвал дураком, причем безосновательно.
Чего же ты жалуешься?
Ты мне не пытайся ничего доказать, я таких как ты богато встречал.
Так, что не вертись ты, как на сковородке.
У тебя наверняка еще много работы, по поливке России дерьмецом.
Не отвлекайся на меня, не стоит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ KOSTELLO Час назад
Повторю. Ой, дурак!

Единственное, что ты хочешь всем рассказать, что ты граф монтекриста?

Тебе так неинтересен разговор, что ты остановиться не можешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
DoctorBetruger KOSTELLO 49 минут назад
То есть пруфов нет. Балабол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
KOSTELLO DoctorBetruger 38 минут назад
Возможно.
Но я хотя бы не до.л.б.оеб, который даже поиском пользоваться не умеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
DoctorBetruger KOSTELLO Полчаса назад
Хамовитый балабол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сгусток позитива 5 часов назад
иплан какой то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Serjio 6 часов назад
А из машины, я так понимаю, его мамэн вывалилась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Совранский 6 часов назад
Почему "менты" в таких ситуациях, не задумываются - что на зоне их очень "любят"?
p/s Может педераст?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
285
Алксандр Шевченко Совранский 6 часов назад
И них видимо свои зоны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
Nane First NameLast Совранский 4 часа назад
У них "красная зона"-отдельно сидят. На обычной никто из мусоров не доживет до утра. И никто ничего не видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь 6 часов назад
интересно - он мушку уже спилил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Азиз Ниязов 6 часов назад
На кол этого недоумка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ВОВЧЕГ 6 часов назад
1. Вставить мусору ствол в очко!
2. Прокрутить против часовой стрелки несколько раз!
3. Написать заявление, пусть петуха на зоне научат себя вести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Кого только не встретишь в Москве Кого только не встретишь в Москве "А депутатам можно бухать?": калужский избранник молодежи устроил попойку в Севастополе "А депутатам можно бухать?": калужский избранник молодежи устроил попойку в Севастополе Женщина-полицейский применила оружие, чтобы отпугнуть налетчиков пытавшихся угнать автомобиль Женщина-полицейский применила оружие, чтобы отпугнуть налетчиков пытавшихся угнать автомобиль Житель Ростовской области чуть не задушил полицейского из-за замечания о маске Житель Ростовской области чуть не задушил полицейского из-за замечания о маске В Подмосковье доставщик еды помог задержать вооруженных преступников В Подмосковье доставщик еды помог задержать вооруженных преступников Артистка уличного фаер-шоу несколько раз плюнула огнём в лицо полицейскому Артистка уличного фаер-шоу несколько раз плюнула огнём в лицо полицейскому
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

555198



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг
3
110
Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг
Сильвестр Сталлоне выставил на продажу роскошный внедорожный лимузин Cadillac Escalade
2
96
Сильвестр Сталлоне выставил на продажу роскошный внедорожный лимузин Cadillac Escalade
﻿
Набирающие популярность в сообществах
1 сентября пройдёт в Москве без линеек
0
8
1 сентября пройдёт в Москве без линеек
Загадки персидского яблока: почему персик называется именно так?
2
8
Загадки персидского яблока: почему персик называется именно так?
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#кино#путешествия#авария#подборка#девушки#красота#новинки
#юмор#животные#россия#картинки#собака#белоруссия#авто авария#дизайн#лукашенко#новости
#факты#интересно#интересное#природа#дтп#истории#в мире#комментарии#лучшее#питомцы

На что жалуетесь?

Вернуться