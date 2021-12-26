Картинки в чёрно- белых тонах. Выпуск 72

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Подборка юмора, сатиры и другое.
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Рашен мьясорубка))))
Но порой моих сил хватало разве на то, чтобы хлеб перекрутить. Иногда даже стол поднимался вместе с мясорубкой, а прокрутить не мог. Потому что - это была задача папы...
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Ученые Все-Таки Нашли Этот Фрукт!
Авторский пост
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