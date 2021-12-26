Картинки в чёрно- белых тонах. Выпуск 72

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Автор:
26 декабря 2021 17:29
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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Подборка юмора, сатиры и другое.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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100k
стас 2 часа назад
а где фотошоп то???
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9k
Алексей 17 минут назад
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
9
5k
Diesel Час назад
Как-то был весной 2021 на рыбалке... Рядом с деревней. Так местный житель подошел и на полном серьезе попросил, что если ходите посрать в ближайший овраг, то хоть жопы масками не вытирайте! Там, говорит, полловрага уже завалено такими масками...
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1k
EricDimon 2 часа назад
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1k
EricDimon 2 часа назад
Он бы остался жив ,если бы не позарился на бабушку.
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EricDimon 2 часа назад
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