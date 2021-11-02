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Сборник автомобильного юмора

Сборник автомобильного юмора (20 фото)

Автор:
02 ноября 2021 08:07
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   приколы   
549
20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   приколы   
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10  комментариев
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13k
Андрей Ватрушкин 19 минут назад
Комментарий к фото
Как что-то выкинешь, так буквально завтра утром это позарез потребуется.
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11k
Василий Сургайло 19 секунд назад
Комментарий к фото
Харьков? Универ (стекляшка)?
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13k
Андрей Ватрушкин 3 минуты назад
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За что так огурцу мучиться?
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13k
Андрей Ватрушкин 5 минут назад
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Это наша бабка.
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1k
Денис Ануфриев 9 минут назад
Комментарий к фото
ога,в Красногорске недавно видел
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1k
Денис Ануфриев 10 минут назад
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прикольное постановочное фото
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1k
Денис Ануфриев 11 минут назад
Комментарий к фото
полностью!
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13k
Андрей Ватрушкин 13 минут назад
Комментарий к фото
Стильный чел. Раз он несет торпеду, значит и прикид должен быть как у автомеханика.
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Андрей Ватрушкин 14 минут назад
Комментарий к фото
Один только вопрос: надо ли этот мох регулярно чем-то удобрять?
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Андрей Ватрушкин 15 минут назад
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Литая резина, небось, жестковато ездить.
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