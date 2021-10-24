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КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову

КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову (21 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 07:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   поколение ЕГЭ   приколы   смешно   тупые   
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Если кто-то думает, что тупые люди существуют только в мемах, то это не так. Глупцов в нашем мире припасено лет на сто, а то и больше. Конечно, кто-то из героев этой подборки оконфузился случайно, а кому-то уже не помочь.

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Метки: Юмор   картинки   поколение ЕГЭ   приколы   смешно   тупые   
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7  комментариев
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1k
Radugananebe Час назад
Ну я лично знаю мужчину, который был уверен, что у младенцев глаза некоторое время закрыты, как у котят. А потом открываются. ))) Своих детей у него не было, а, видимо, почитать литературу на эту тему он не хотел. А сторонники плоской Земли? Они же тоже существуют. Да и других мракобесов, безграмотных, но упертых в своей правоте, пруд пруди. Так что эта тема вечная.
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29k
a.fey 6 минут назад
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1k
Пихайло 9 минут назад
А ещё они вакцинируются добровольно и в интернетах этих ваших призывают сделать то же самое.
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5k
Pashuta 20 минут назад
Именно потому, что большая часть населения этой планеты все ещё такие долбоящеры, и отключи им электричество - сразу скатится обратно в каменный век, мы вряд ли когда вообще выйдем за пределы галактики. И все будут облетать это дикое место как можно быстрее и подальше.
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14k
vikklu 40 минут назад
А как такие люди вообще живут в нашей цивилизации?
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14k
uutb 49 минут назад
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