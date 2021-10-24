КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову

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Если кто-то думает, что тупые люди существуют только в мемах, то это не так. Глупцов в нашем мире припасено лет на сто, а то и больше. Конечно, кто-то из героев этой подборки оконфузился случайно, а кому-то уже не помочь.
Дядя Миша Задорнов, конечно, говоря о глупых, подшучивал над американцами. Но и в нашей стране альтернативно одаренных пруд пруди.
Когда та, что просит называть ее Барби, пытается размышлять
October 22, 2021
Впрочем, старшее поколение тоже, бывает, попадает впросак
Я: сдаю тест на ковид и получаю отрицательный результат— дорогая братва (@acidmarch) October 22, 2021
Моя мама: а почему не 5?
Карма - штука такая
Когда думаешь, что тупые люди встречаются только в мемах, а потом случайно читаешь реальный отзыв
Женщина купила распылитель "Антидог" от нападения собак, опробовала его в квартире, чуть не задохнулась и теперь предъявляет претензии производителю
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