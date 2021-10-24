Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь

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Все мы время от времени даем маху, однако кто-то попадает в такие курьезные и нелепые истории, что эти промахи запоминаются на всю жизнь.
Дали маху, сели в лужу, попали впросак...В русском языке так много разных выражений, которыми можно определить патовые ситуации, однако в иные моменты не находишь ничего более уместного, чем охарактеризовать "попадос" исключительно с применением обсценной лексики. Пролитый кофе или забытый в спешке дома телефон - ничто, по сравнению с тем, с чем довелось столкнуться героям этой подборки.
Я теперь получу либо работу, либо срок за распространение материалов деликатного характера— Аня, твою ж мать (@_hey_mammy) October 12, 2021
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Парни, прежде чем отправлять фото, проверьте его тщательно
Поучительная история о том, как после безобидный, на первый взгляд, снимок стал причиной размолвки.
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