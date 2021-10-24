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Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь

Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь (23 фото)

Автор:
24 октября 2021 08:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   опозорились   полный провал   приколы   скриншоты   смешно   
2148
23
Все мы время от времени даем маху, однако кто-то попадает в такие курьезные и нелепые истории, что эти промахи запоминаются на всю жизнь.
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Метки: Юмор   картинки   опозорились   полный провал   приколы   скриншоты   смешно   
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vvv Час назад
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Касьян Пуздой Час назад
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