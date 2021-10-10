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К этому их жизнь не готовила: неожиданные ситуации, в которых сложно не растеряться

К этому их жизнь не готовила: неожиданные ситуации, в которых сложно не растеряться (22 фото)

Автор:
10 октября 2021 08:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   истории из жизни   картинки   скриншоты   смешно   соцсети   
4389
22
Каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в неловком положении. Героям этих историй не позавидуешь, хотя, с другой стороны, через время будет, что вспомнить.
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Метки: Юмор   истории из жизни   картинки   скриншоты   смешно   соцсети   
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7  комментариев
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78k
TapokSudby 2 часа назад
Кто-нибудь понял, что говорит дама из последнего твита?
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2k
Vlamir 14 минут назад
А каково было ветерану, когда прочитал:""Чтоб хотелось и моглось"!
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6k
Енот Потаскун 46 минут назад
Ну тут скорее чувак решил открыть глаза на мудака-мужа. Ибо надо быть просто тупым как пробка, чтоб не понять, что в день святого Валентина 2 букета от одного мужика разным бабам - это интрижка.
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783
Ksenia2 2 часа назад
После фото аскариды поневоле задумаешься, а так ли хороши "домашние" яйца. Фиг знает, что там внутри, особенно, если фермер презирает "всякую химию". Выпьешь вот так сырое яичко - и привет. Ходи с глистами.
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