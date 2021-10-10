К этому их жизнь не готовила: неожиданные ситуации, в которых сложно не растеряться

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Каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в неловком положении. Героям этих историй не позавидуешь, хотя, с другой стороны, через время будет, что вспомнить.
Жизнь полна непредсказуемых событий, и некоторые из них настолько невероятны, что удивляешься: неужто такое возможно?
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Искал квартиру для покупки в 2020, продавец слегка подзадержался с ответом
Быстрота реакции 80 lvl.
Вместо эпилога. Интересно было бы посмотреть на лицо корреспондента
Заявка на интервью года: жительница Азова даёт комментарий о проблемах с водопроводом в регионе. pic.twitter.com/pTMqUShUbV— Двач (@ru2ch) October 7, 2021
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а так да - это как у меня родня с Мордовии.. вроде Россия - а как приеду к ним в гости, так такое ощущение что в плен к арабам попал)))