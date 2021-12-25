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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 70

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 70 (53 фото + 3 видео)

Автор:
25 декабря 2021 11:28
Метки: Разное   Юмор   картинки   сарказм   сатира   
1105
53
3
Подборка юмора, сатиры и другое.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сарказм   сатира   
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12k
Хью́берт 2 часа назад
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6k
Константин Безумов 17 минут назад
Интересно, долго ли мужики заводили 2хтактную мотокосу в минус 50.
И вообще, это возможно?
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19k
Luc72 2 часа назад
Срочно нужен специалист по компьютерам для обучения пожилого человека. С крепкими нервами.
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19k
Luc72 2 часа назад
Так это же ж брандмауэр виндозный, XP-шный, как его тогда изображали.

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30k
ACU900 2 часа назад
Ну тыпые, накакая это не геометрия. Тут аш целых два о Это литература.
А если туда еще C2H5OH добавить - то уроки пения начнутся :)))

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41k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Да тут кстати офигенный талант, мужику в архитекторы надо было идти)
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