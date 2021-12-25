Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 70

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Подборка юмора, сатиры и другое.
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Авторский пост
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И вообще, это возможно?
А если туда еще C2H5OH добавить - то уроки пения начнутся :)))