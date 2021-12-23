Гендерно-нейтральный туалет для школьников организовали в Новосибирской гимназии №10

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В городе эта гимназия считается элитной, поэтому руководство гимназии приучает детей к гендерной толерантности общим туалетом. Да, общий туалет для мальчиков и девочек.
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В городе эта гимназия считается элитной, поэтому руководство гимназии приучает детей к гендерной толерантности общим туалетом. Да, общий туалет для мальчиков и девочек.
Родители учеников жалуются на частые денежные поборы, при этом гимназия получает ежегодно 1,4 млн рублей из бюджета, а с родителей дополнительно собирают порядка 2-3 миллионов рублей. Примечательно, что в коридорах нет лавочек, ученики во время перемен сидят и валяются на полу. Наверное, это веяние администрация школы увидела в фильмах про американских подростков и решила привить это новосибирским школьникам.
Родители учеников жалуются на частые денежные поборы, при этом гимназия получает ежегодно 1,4 млн рублей из бюджета, а с родителей дополнительно собирают порядка 2-3 миллионов рублей. Примечательно, что в коридорах нет лавочек, ученики во время перемен сидят и валяются на полу. Наверное, это веяние администрация школы увидела в фильмах про американских подростков и решила привить это новосибирским школьникам.
Узнав про общий туалет и отсутствие лавочек в коридорах, депутат Ростислав Антонов пришёл в ярость. «Вместо того чтобы решать эти первоочерёдные задачи, гимназия на деньги родителей асфальтирует дороги и просит деньги у меня то на новый занавес для актового зала, то на интерактивный экран на входе (вместо доски объявлений), который ещё непонятно кто будет обслуживать». По словам депутата, дети сидят на холодном бетонном полу. «Странно, что в элитной школе существует подобная проблема. Мне непонятно, по какой причине руководство гимназии не уделяет этому должного внимания, расходуя деньги из бюджетных и внебюджетных источников на всё что угодно, только не на обустройство комфортного пребывания детей. Как депутат, готов оказать им помощь в приобретении мебели для детей, но для выделения средств необходимо обращение руководства гимназии. Ещё более странная, на мой взгляд, ситуация, с "гендерно-нейтральным" туалетом. Нет, из новостей мы ,конечно, знаем, что в передовых странах Запада это нововведение пусть и не без проблем внедряется, однако в нашем случае речь идёт о невнимательном отношении руководства гимназии к интересам детей. Считаю, что вопрос этот давно было можно решить», — прокомментировал руководитель Гражданского патруля Ростислав Антонов.
Сегодня общий туалет, а завтра что? Запретят мальчикам носить синее, а девочкам розовое?
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Метки: Новосибирск гендерная нейтральность гимназия №10 общий туалет для школьников школьники элитная гимназия
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Сам я учился в 9 лицие этого же района.
На районных соревнованиях по бегу, плаванию, футболу нам так или иначе приходилось пересекаться с учениками этой школы.
Мы как то всегда дружили с реьянами из 4 гимназии, 168 школы, но десятку всегда считали придурками, которые по непонятным нам причинам пантовались, но всегда отхватывали
Раньше за кисель из столовки друг другу пиписьки показывали а теперь бесплатно???
Да и вообще...Это же развенчание святой веры мальчиков в то что все девочки,а особенно балерины не какают.....)
а вот туалеты мужской и женский располагались в разных частях здания, по идее это в каких-то стандартах даже должно быть.
А на первом этаже у раздевалок стояли длинные низкие скамейки из спортзала, чтобы можно было переобуться в сменку.
Что же до школьных сортиров, то в моём детстве с этим всё было очень печально.
Почитал в гуглях отзывы родителей, самих учащихся...вывод получился не в пользу автора. Теперь спрошу знакомых и сам наведаюсь в сие заведение.
По поводу туалета вообще все просто - один вместо двух, это в два раза дешевле, а денег попилить освоить можно больше.
А по поводу поборов надо обращаться не в соцсети, а в прокуратуру.