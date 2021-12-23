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Гендерно-нейтральный туалет для школьников организовали в Новосибирской гимназии №10

Гендерно-нейтральный туалет для школьников организовали в Новосибирской гимназии №10 (3 фото)

Автор:
23 декабря 2021 00:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Новосибирск   гендерная нейтральность   гимназия №10   общий туалет для школьников   школьники   элитная гимназия   
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В городе эта гимназия считается элитной, поэтому руководство гимназии приучает детей к гендерной толерантности общим туалетом. Да, общий туалет для мальчиков и девочек. 
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В городе эта гимназия считается элитной, поэтому руководство гимназии приучает детей к гендерной толерантности общим туалетом. Да, общий туалет для мальчиков и девочек. 
Родители учеников жалуются на частые денежные поборы, при этом гимназия получает ежегодно 1,4 млн рублей из бюджета, а с родителей дополнительно собирают порядка 2-3 миллионов рублей. Примечательно, что в коридорах нет лавочек, ученики во время перемен сидят и валяются на полу. Наверное, это веяние администрация школы  увидела в фильмах про американских подростков и решила привить это новосибирским школьникам. 
Узнав про общий туалет и отсутствие лавочек в коридорах, депутат Ростислав Антонов пришёл в ярость. «Вместо того чтобы решать эти первоочерёдные задачи, гимназия на деньги родителей асфальтирует дороги и просит деньги у меня то на новый занавес для актового зала, то на интерактивный экран на входе (вместо доски объявлений), который ещё непонятно кто будет обслуживать». По словам депутата, дети сидят на холодном бетонном полу.  «Странно, что в элитной школе существует подобная проблема. Мне непонятно, по какой причине руководство гимназии не уделяет этому должного внимания, расходуя деньги из бюджетных и внебюджетных источников на всё что угодно, только не на обустройство комфортного пребывания детей. Как депутат, готов оказать им помощь в приобретении мебели для детей, но для выделения средств необходимо обращение руководства гимназии. Ещё более странная, на мой взгляд, ситуация, с "гендерно-нейтральным" туалетом. Нет, из новостей мы ,конечно, знаем, что в передовых странах Запада это нововведение пусть и не без проблем внедряется, однако в нашем случае речь идёт о невнимательном отношении руководства гимназии к интересам детей. Считаю, что вопрос этот давно было можно решить», — прокомментировал руководитель Гражданского патруля Ростислав Антонов.
Сегодня общий туалет, а завтра что? Запретят мальчикам носить синее, а девочкам розовое? 

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Метки: Новосибирск   гендерная нейтральность   гимназия №10   общий туалет для школьников   школьники   элитная гимназия   
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52  комментария
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22k
ПаганецЪ 7 часов назад
Вместо того, чтобы увольнять училок за фото в купальнике, неплохо бы таких директоров-толерастов пинком под жопу. По статье о несоответствии.
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2k
Лёха 2 минуты назад
Судить надо подобное руководство учебных заведений. Пусть лучше на зоне тапочки шьют,чём детей калечить...
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54
Комнатный сибиряк 4 минуты назад
У учителей я надеюсь уборная тоже совмещённая эм и жо два в одном
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5k
Echo 16 минут назад
а чё, нормально в принципе , там можно курилку организовать
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8k
Дмитрий Данилов 59 минут назад
Эта гимназия находится в Железнодорожном районе города Новосибирска, типа с углублённым изучением английского языка.
Сам я учился в 9 лицие этого же района.
На районных соревнованиях по бегу, плаванию, футболу нам так или иначе приходилось пересекаться с учениками этой школы.
Мы как то всегда дружили с реьянами из 4 гимназии, 168 школы, но десятку всегда считали придурками, которые по непонятным нам причинам пантовались, но всегда отхватывали
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3k
foggen2 Час назад
Они же отнимают навыки предпринемательской торговли у младшеклассников!!!
Раньше за кисель из столовки друг другу пиписьки показывали а теперь бесплатно???
Да и вообще...Это же развенчание святой веры мальчиков в то что все девочки,а особенно балерины не какают.....)
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161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
ипучая пятая колонна во все щели лезет в России.
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5k
a_komolow 2 часа назад
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1k
Mikhail 2 часа назад
у нас тож лавочек не было, сидели на подоконниках.
а вот туалеты мужской и женский располагались в разных частях здания, по идее это в каких-то стандартах даже должно быть.
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40
syrd 2 часа назад
Что за паника? Туалет одноместный, закрывается на щеколду, заходят как девочки так и мальчики, по одному. В большинстве учереждений такие туалеты присутствуют. Я даже уверен, что в этой школе есть и разделённые туалеты с несколькими толчками для "увеличения пропускной способности". А лавочек никогда не было ни в одной школе. За исключением первого этажа у раздевалок.
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147
Nаnе First NameLаst 3 часа назад
У них там Саус Парк настал

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21k
pssst 3 часа назад
А я помню в школьные годы на турбазе ходил в гендерно-нейтральный туалет типа "очко".
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9k
Алексей 3 часа назад
И че, такой гендерный туалет у каждого есть дома))))
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253
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
вот он рассадник где выращивают глиномесов.... да и ельцинцентр не далеко. Проклятое место.
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2k
Эдуардо 3 часа назад
А для чего она эта гендерная нейтральность, если мальчики и девочки разные от природы.
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7k
Ф Ив 4 часа назад
Так там что за туалет гендерно-нейтральный? Одноместный туалет (бывают и такие в школах, если народа мало), если так, то в половине заведений установлены такие, в том числе и в большинстве квартир возмущающихся людей. Или это такой классический школьный туалет, где несколько унитазов в ряд разделенных перегородками, но без дверей? Если так, то это конечно недопустимо. Или там несколько кабинок, но они закрываются на защелку?
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159
Wolf Ф Ив 3 часа назад
Похоже, одноместный. Как у большинства дома и как во многих кафе, барах. :)
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3k
Иван 4 часа назад
Начать надо с обыска у директора.
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12k
Алекс 7 часов назад
Я как житель Новосибирска сначала прям закипел... потом порылся в тырнетах...Вот их сайт в ВК- https://vk.com/gym10
Почитал в гуглях отзывы родителей, самих учащихся...вывод получился не в пользу автора. Теперь спрошу знакомых и сам наведаюсь в сие заведение.
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9k
Andrei 7 часов назад
Я, конечно, не специалист, но что-то я не помню, чтобы у меня (1980-1990 гг) или у сына (2003-212 гг) стояли в школьных коридорах лавочки. А на переменах носились так, что не до лавочек было, хотя тогда и телефонов не было...
По поводу туалета вообще все просто - один вместо двух, это в два раза дешевле, а денег попилить освоить можно больше.
А по поводу поборов надо обращаться не в соцсети, а в прокуратуру.
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2k
Moon24 7 часов назад
А дальше будет Гей-Раша- Толераша . Не все же над Гейропой смеяться , элита уже зашкварилась
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11k
кира 8 часов назад
В некоторых заведениях общепита: кафе, ресторанах все туалеты гендерно нейтральные. Идешь в тот, который освободился. Что раздули на ровном месте? На двери висит табличка, что туалетом могут пользоваться и девочки, и мальчики. В чем проблема?
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