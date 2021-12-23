Гендерно-нейтральный туалет для школьников организовали в Новосибирской гимназии №10

В городе эта гимназия считается элитной, поэтому руководство гимназии приучает детей к гендерной толерантности общим туалетом. Да, общий туалет для мальчиков и девочек.

Родители учеников жалуются на частые денежные поборы, при этом гимназия получает ежегодно 1,4 млн рублей из бюджета, а с родителей дополнительно собирают порядка 2-3 миллионов рублей. Примечательно, что в коридорах нет лавочек, ученики во время перемен сидят и валяются на полу. Наверное, это веяние администрация школы увидела в фильмах про американских подростков и решила привить это новосибирским школьникам.