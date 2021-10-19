СОШ им. Моргенштерна: кто переименовал российские школы?

«Битва с системой» развернулась на просторах карт Google Maps, вдали от глаз высоких чиновников из Департаментов образований нашей необъятной Родины. Десятки российских школ в разных городах почти одновременно получили новые имена. Виной тому стал новый флешмоб, запущенный в социальной сети TikTok и мгновенно подхваченный подростками.

Так детская Школа искусств им. М.И. Глинки на улице Новоселов в Петербурге с легкой руки школяров получила название «Детская школа Моргенштерна» с пометкой «коррекционная», а по адресу улица Харьковская, 13 возникла школа № 169 «имени Чикатило». Также в Петербурге появились школы им. Кендрика Ламара и Снюсоеда Снюсоедовича. Об этом сообщили в многочисленных группах «ВК» и «Объединении школьных матерей СПб».