СОШ им. Моргенштерна: кто переименовал российские школы?

У российских школьников новый флэшмоб из TikTok: воспользовавшись уязвимостью карт Google Maps, они приступили к переименованию своих учебных заведений.
«Битва с системой» развернулась на просторах карт Google Maps, вдали от глаз высоких чиновников из Департаментов образований нашей необъятной Родины. Десятки российских школ в разных городах почти одновременно получили новые имена. Виной тому стал новый флешмоб, запущенный в социальной сети TikTok и мгновенно подхваченный подростками.
Так детская Школа искусств им. М.И. Глинки на улице Новоселов в Петербурге с легкой руки школяров получила название «Детская школа Моргенштерна» с пометкой «коррекционная», а по адресу улица Харьковская, 13 возникла школа № 169 «имени Чикатило». Также в Петербурге появились школы им. Кендрика Ламара и Снюсоеда Снюсоедовича. Об этом сообщили в многочисленных группах «ВК» и «Объединении школьных матерей СПб».
Жители Нижнего Тагила, проснувшись утром, обнаружили на картах школу имени мишки Фредди из популярной хоррор-игры, школу НОД, НОЗ и НОК и школу № 48, переименованную в учебное заведение имени Артура Пирожкова. В Казани одной из гимназий присвоили имя Фредди Меркьюри, а в Апатитах появилось учебное заведение имени абобуса Валеры.
Подростки из подмосковных Химок тоже не остались в стороне. Имя Моргенштерна получила Школа №5, Школой имени Бебры Бебровича стала СОШ № 8, а рядом с названием МБОУ СОШ № 15 кто-то приписал жалобное «помогите».
По словам специалистов Google Maps, внести правку в название учебного заведения на электронной карте может любой пользователь. А вот возвращать все на круги своя придется редакторам.
Также к флэшмобу присоединились школьники Екатеринбурга, Тюмени, Волгодонска и других российских городов.
Источник:
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Карл Симон Моргенштерн (нем. Johann Karl Simon Morgenstern; 1770 1852) филолог и нумизмат.
Родился в Магдебурге, был профессором в Дерпте и почетным членом СПбАН c 25.10.1826 г.
Кроме множества речей и университетских программ по греческой и латинской филологии, философии, истории немецкой литературы и эстетике, написал несколько ценных нумизматических сочинений, из которых наиболее капитальное «Commentatio de numismate Basilii Tshernigoviae nuper efosso» (Дерпт, 1824 6). Моргенштерн рассматривает здесь найденную в 1821 г. около Чернигова золотую медаль, принадлежащую к числу так называемых змеевиков, и признает её выбитой великим князем Владимиром Святым в память победы христианства над язычеством.
В честь Карла Моргенштерна одного из основателей библиотеки Тартуского университета и её первого директора (1802 1839) в Тарту в парке Тоомемяэ установлен памятник[1].
В моем городе тоже школы переименовали. Ур0ды.