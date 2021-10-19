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СОШ им. Моргенштерна: кто переименовал российские школы?

СОШ им. Моргенштерна: кто переименовал российские школы? (4 фото)

Автор:
19 октября 2021 16:53
Сообщество : Жизнь
Метки: #моргенштерн   google maps   тикток   флэшмоб   школы   школьники   
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У российских школьников новый флэшмоб из TikTok: воспользовавшись уязвимостью карт Google Maps, они приступили к переименованию своих учебных заведений.

«Битва с системой» развернулась на просторах карт Google Maps, вдали от глаз высоких чиновников из Департаментов образований нашей необъятной Родины.  Десятки российских школ в разных городах почти одновременно получили новые имена. Виной тому стал новый флешмоб, запущенный в социальной сети TikTok и мгновенно подхваченный подростками.

Так детская Школа искусств им. М.И. Глинки на улице Новоселов в Петербурге с легкой руки школяров получила название «Детская школа Моргенштерна» с пометкой «коррекционная», а по адресу улица Харьковская, 13  возникла школа № 169 «имени Чикатило». Также в Петербурге появились школы им.  Кендрика Ламара и Снюсоеда Снюсоедовича. Об этом сообщили в многочисленных группах «ВК» и «Объединении школьных матерей СПб».

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Жители Нижнего Тагила, проснувшись утром, обнаружили на картах школу имени мишки Фредди из популярной хоррор-игры, школу НОД, НОЗ и НОК и школу № 48, переименованную в учебное заведение имени Артура Пирожкова.  В Казани одной из гимназий присвоили имя Фредди Меркьюри,  а в Апатитах появилось учебное заведение имени абобуса Валеры.


Подростки из подмосковных Химок тоже не остались в стороне. Имя Моргенштерна получила Школа №5, Школой имени Бебры Бебровича стала СОШ № 8, а рядом с названием МБОУ СОШ № 15 кто-то приписал жалобное «помогите».

По словам специалистов Google Maps, внести правку в название учебного заведения на электронной карте может любой пользователь. А вот возвращать все на круги своя придется редакторам.


Также к флэшмобу присоединились школьники Екатеринбурга, Тюмени, Волгодонска и других российских городов.

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Метки: #моргенштерн   google maps   тикток   флэшмоб   школы   школьники   
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35k
kalinser Час назад
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311
Suq Muddiq 10 минут назад
Другое поколение, другие нравы и вкусы. Мы сейчас все моралисты, мол, как можно слушать такое г..но как Моргенштерн, но зато в детском возрасте частушки и прочие "шедевры" Красной плесени слушали взахлеб
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712
poбт 11 минут назад
ну это же не слово "хохол"
гуглу несхрена напрягаться
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17k
Vital Idol 15 минут назад
суть в том, что на картах есть накая опция "нашли ошибку" - исправить...школота массово вносит исправления, гугл автоматом переименовывает...
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2k
Иван Алексеев Полчаса назад
Лучше бы с таким усердием гранит науки грызли.
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42k
Максим Т. 39 минут назад
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20k
Ватаку Накомоде 50 минут назад
А в чем суть бага? И почему переименовать можно только школы?
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8k
Кенвуд 53 минуты назад
Как раз вчера был очень удивлен - школа, в которую ходит мой ребенок вдруг стала носить имя К.А. Собчак и статус школы "Закрыта навсегда"
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188
Шурман 57 минут назад
Но к этому уроду этот Филолог не имеет ни какого отношения !

Карл Симон Моргенштерн (нем. Johann Karl Simon Morgenstern; 1770 1852) филолог и нумизмат.

Родился в Магдебурге, был профессором в Дерпте и почетным членом СПбАН c 25.10.1826 г.

Кроме множества речей и университетских программ по греческой и латинской филологии, философии, истории немецкой литературы и эстетике, написал несколько ценных нумизматических сочинений, из которых наиболее капитальное «Commentatio de numismate Basilii Tshernigoviae nuper efosso» (Дерпт, 1824 6). Моргенштерн рассматривает здесь найденную в 1821 г. около Чернигова золотую медаль, принадлежащую к числу так называемых змеевиков, и признает её выбитой великим князем Владимиром Святым в память победы христианства над язычеством.

В честь Карла Моргенштерна одного из основателей библиотеки Тартуского университета и её первого директора (1802 1839) в Тарту в парке Тоомемяэ установлен памятник[1].
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26k
Григорий 58 минут назад
Рисовать XYZ на заборах в мое время перешло в новые реалии. Перекрашивать назад не слишком сложно, но и рисовать проще - ни краску покупать не надо, ни время тратить. А смысл один - малолетние дебилы-вандалы. Портить и скакать.
Ссылка youtu.be
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9k
☾ Атеист ☽ Час назад
Даа.. не школота а дебилы натуральные.
В моем городе тоже школы переименовали. Ур0ды.
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248
Александр Морковкин Час назад
Школам имя " героя" дают посмертно... Давайте соблюдать традиции?
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188
Шурман Александр Морковкин 55 минут назад
В Пушкино школу назвали в честь дяди моей жены .Школа имени Героя России В. В. Матвеева городского поселения Лесной
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