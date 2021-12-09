Томские школьники ради видео в ТикТок устроили пожар в школе

Пожар произошёл в школе №24, прибывшие спасатели эвакуировали 470 человек, из них 450 детей. Очаг возгорания удалось потушить, а вот видео, которое снимала одна из школьниц и комментировала происходящее только нецензурной лексикой, разлетелось по интернету. Очевидно, что стрессовая ситуация повлияла на неё так, ведь даже учительница собирала детей под вопли "Твою мать". Пока неизвестно, какое наказание ждёт юных поджигателей-недоблогеров.