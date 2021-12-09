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Томские школьники ради видео в ТикТок устроили пожар в школе

Томские школьники ради видео в ТикТок устроили пожар в школе (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 00:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Поджог   пожар   тикток   томск   школа   школьники   
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В сеть попало видео матерящихся учителей и детей, которые в панике выбегают из горящей школы. Шестиклассники подпалили ватного снеговика и жалюзи. 
Пожар произошёл в школе №24, прибывшие спасатели эвакуировали 470 человек, из них 450 детей. Очаг возгорания удалось потушить, а вот видео, которое снимала одна из школьниц и комментировала происходящее только нецензурной лексикой, разлетелось по интернету. Очевидно, что стрессовая ситуация повлияла на неё так, ведь даже учительница собирала детей под вопли "Твою мать". Пока неизвестно, какое наказание ждёт юных поджигателей-недоблогеров.

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Метки: Поджог   пожар   тикток   томск   школа   школьники   
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13  комментариев
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Тарас Розеткин 4 часа назад
...ять,..б твою мать,кринж(с.)это не стрессовая ситуация на нее повлияла,это она просто дура малолетняя.
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49
Till Lindemann 47 минут назад
Китай создал Тик Ток и будет ждать, пока подрастёт поколение дебилов…
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431
阿鋒 2 часа назад
Родителей - «на ковёр», за то, что воспитали дебилов! «Деточек» - грамотно «опустить» перед своими подписчиками в том же самом [мат] тик-токе.
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947
Миша 2 часа назад
Школьники и без всяких видео 12 раз в год мечтают школу сжечь.
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4k
Юрий Злой 3 часа назад
я вижу тикток можно уже относить к группе психических расстройств или заболеваний
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208
El Babuino Юрий Злой 3 часа назад
Тикток - это не группа психических расстройств, а просто название популярной социальной сети, в которой обитают разного рода деятели и "творческие личности". Некоторые из них генерируют всяческий мусорный медиакомбикорм, который жрут тупые (как правило, молодые) подписчики, постепенно деградируя.
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446
Mr White Man 3 часа назад
поколение жертв ЕГЭ
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3k
foggen2 4 часа назад
Начинаю понимать Китай,который к чёртовой матери запретил тикток.От слова "Вообще".......
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136
Akabushkin Petr foggen2 3 часа назад
Вы заблуждаетесь.
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BAMBOLEO foggen2 3 часа назад
Хотел обосрать, но забыл снять штаны :D
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阿鋒 foggen2 2 часа назад
Это когда Китай запретил Тик-ток?! Расскажите мне, пожалуйста:) а то я тут каждый день вижу на улице склонённые бОшки китайцев, залипающих в нем:))
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