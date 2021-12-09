Томские школьники ради видео в ТикТок устроили пожар в школе

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В сеть попало видео матерящихся учителей и детей, которые в панике выбегают из горящей школы. Шестиклассники подпалили ватного снеговика и жалюзи.
Пожар произошёл в школе №24, прибывшие спасатели эвакуировали 470 человек, из них 450 детей. Очаг возгорания удалось потушить, а вот видео, которое снимала одна из школьниц и комментировала происходящее только нецензурной лексикой, разлетелось по интернету. Очевидно, что стрессовая ситуация повлияла на неё так, ведь даже учительница собирала детей под вопли "Твою мать". Пока неизвестно, какое наказание ждёт юных поджигателей-недоблогеров.
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Отчего по статистике самое большое количество глупостей на грани,а иногда и за гранью нарушения законопорядка выкладываются именно там?