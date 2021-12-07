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В Новосибирске учительницу русского языка и литературы уволили за любовь к танцам на пилоне

В Новосибирске учительницу русского языка и литературы уволили за любовь к танцам на пилоне (7 фото)

Автор:
07 декабря 2021 23:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   инстаграмм   откровенное видео   скандал   уволена учительница   увольнение   
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Виктория Каширина работала в ЧОУ "Онлайн-гимназия № 1" преподавателем русского языка и литературы, пока её не уволили за откровенное видео танца в Instagram.
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В свободное время девушка занимается pole dance (прим. рole dance — разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном или двух пилонах, сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики). Она опубликовала в своём инстаграм видео с откровенным танцем, которое увидела одна из мам её учениц.
«Добрый вечер. Могли бы вы не выставлять видео такого откровенного рода? Или закройте профиль. Моя дочь смотрит [всё это], ваш авторитет ну явно не преподавательский», — написала женщина. На следующий день аналогичное требование выдвинул и директор гимназии. Педагог отказала, после чего её пригласили для разговора и буквально с порога потребовали написать увольнение по собственному. Виктория попыталась узнать, в чём причина и ей сообщили о документе с требованиями к социальным сетям учителей. За отказ писать заявление пригрозили увольнением за аморальное поведение.
6 декабря девушка написала в своём аккаунте, что больше не работает в гимназии. "Мне не дали никакой альтернативы, никакого выбора , мне просто с улыбкой на лице несколько раз повторили «ВЫ УВОЛЕНЫ». Без отработки, без выплат, просто валите".
По её словам, она ещё не знает, будет ли продолжать карьеру преподавателя, однако многие коллеги по цеху поддержали девушку, так же как и большая часть подписчиков.
А как вы считаете, имеют ли право учителя самовыражаться в социальных сетях так, как хотят, или всё-таки нужно придерживаться формального стиля?

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Метки: Новосибирск   инстаграмм   откровенное видео   скандал   уволена учительница   увольнение   
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653
Снежный Барс Час назад
В свободное время может заниматься чем хочет
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12k
Хью́берт 12 секунд назад
Читаем самое первое ".... работала в ЧОУ...", это частное образовательное учреждение, попала туда скорее всего через этот же пилон, в гос системе за такое сразу выгоняют., как за пропаганду интим услуг, а эта дама чистой воды эскортница.
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1k
флоМастер 2 минуты назад
Но я был бы не против, если бы такая шлю.шен.ция преподавала бы мне английский или немецкий языки, но никак не Богатый Русский язык
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93
joiner-ru 4 минуты назад
У этой медали две стороны. Да, в свободное время она может заниматься чем хочет, хоть проституцией, хоть бухать в подворотне. Но я бы подумал 100 раз. И дело не в родителях или начальниках, а дело в отношении с учениками. Какого уважения и послушания она ждет от учеников? Какой она для них авторитет? Чего тогда мы удивляемся, когда ученик посылает учителя на 3 буквы или даже занимается рукоприкладством.
Помнится в мое время директор школы как-то пришел на работу в кроссовках. Это обсуждалось неделю. Для нас в то время это было просто невозможно даже представить. Вызов к директору был страшнейшим наказанием, хуже только расстрел. И такой авторитет учителя нарабатывали годами и десятилетиями.
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810
Светлана 13 минут назад
Где пилон? Какое-то домашнее видео , стриптиз для мужа. Хоть бы было за что пострадать.
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2
Мила Анохина 18 минут назад
Оччень скользкая тема... С одной стороны, как в анекдоте, когда все мужики хотят, чтобы молодые и красивые были доступными, но за дочку порвет... А с другой, ну не нашла себя девка в учительстве и пробует себя в тик-токе. Сменила работу, можно сказать, со скандалом. Будем мусолить тему - создадим ей какое-то количество подписчиков и, так сказать, поддержим на новом, нелегком пути... Хз, короче, вброс какой-то
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34k
Гёз Уленшпигель 19 минут назад
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1k
Вальдемар 21 минуту назад
А кто возмутился? Пару толстых тёток и чуть меньше пи.д.о.ргов. А ученики? Левой рукой ЗА! Правая занята
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6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Старая, крикливая, толстож.. тетка как идеал учителя. Девушка не соответствует.
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11k
gnyS i Полчаса назад
Если он в чем то и виновата то только в отвратительном музыкальном вкусе.
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3k
Urlauber Полчаса назад
Да их мужья в порнхабе с удовольствием смотрят на училок:) что мамки так раскудахтались??
Просто завидуют такой училке
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7k
mH Полчаса назад
В наше время все учителя приличные были, а детки так вообще все лапочки - тихие, скромные, усердные и прилежные.
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1k
Сергей Ковалев Полчаса назад
У нас в пансионате так же была уволена воспитатель,за публикацию фотографий топлес. Не знаю,откуда к руководству дошла информация про эти фото,но дошла. Я от греха подальше никого в" друзья" с работы не принимаю. Мало ли
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507
zenon Полчаса назад
К таким у власти претензии. А к ворам самое лучшее отношение. А ведь на рыжего, уже сколько развалил, никто не вякнул.
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25k
Батончик с маком 36 минут назад
Это уже реально чурбанизация мозгов. Сперва эта мамаша за училкой просто следит, а потом заставит всех ходить в хиджабах и проходить обследование на девственность.
А представьте если её доча захочет синхронным плаванием заняться?
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10k
Шурум-бурум 46 минут назад
а когда эти родители при своих пи @ дюках бухают, блюют, матерятся, дерутся, воруют, нарушают пдд, занимаются вандализмом и т.д., их ничего не смущает
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10k
goraccio 51 минуту назад
Пилон как спорт и искусство - это одно. Если б она была в спортивном топе и спортивных же лосинах и показывала отработанные и изящные элементы на шесте - это всегда пожалуйста. Но здесь ведь совершенно однозначный пример развратного поведения. Именно из-за таких видосиков танец на пилоне никогда не избавится от стереотипа "только для стриптиза". Считаю, что жаловаться нечего, девушка в жестком пролёте.
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19k
иванов дмитрий 55 минут назад
в бане между приблатненными друзьями слышал такой диалог
- на ху... ты к нему в сервис он же педик !
-да мне поху.... , пид...з он или нет , зато делает все грамотно лучше чем у официалов.
.
если дети предмет на ее уроках знают - пусть хоть чем занимается , на мой взгляд.
а теток строгих нравов , но которые толком обьяснить свой предмет детям не могут - больше половины в школах.
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15k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Один вопрос: а что делают дети, родители, директор гимназии и т.д. на этих ресурсах?
Это ж как на Браззерс подать в суд за откровенные сексуальные сцены...
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542
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Она всего-то послушала димона и пошла в бизнес. Да и как препод наверняка не велика потеря..
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−20
Gidralion Час назад
Да пусть в свободное время танцует. Видимо женская зависть играет огромную роль в этой истории
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Nika
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