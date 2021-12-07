В Новосибирске учительницу русского языка и литературы уволили за любовь к танцам на пилоне

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Виктория Каширина работала в ЧОУ "Онлайн-гимназия № 1" преподавателем русского языка и литературы, пока её не уволили за откровенное видео танца в Instagram.
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В свободное время девушка занимается pole dance (прим. рole dance — разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном или двух пилонах, сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики). Она опубликовала в своём инстаграм видео с откровенным танцем, которое увидела одна из мам её учениц.
«Добрый вечер. Могли бы вы не выставлять видео такого откровенного рода? Или закройте профиль. Моя дочь смотрит [всё это], ваш авторитет ну явно не преподавательский», — написала женщина. На следующий день аналогичное требование выдвинул и директор гимназии. Педагог отказала, после чего её пригласили для разговора и буквально с порога потребовали написать увольнение по собственному. Виктория попыталась узнать, в чём причина и ей сообщили о документе с требованиями к социальным сетям учителей. За отказ писать заявление пригрозили увольнением за аморальное поведение.
6 декабря девушка написала в своём аккаунте, что больше не работает в гимназии. "Мне не дали никакой альтернативы, никакого выбора , мне просто с улыбкой на лице несколько раз повторили «ВЫ УВОЛЕНЫ». Без отработки, без выплат, просто валите".
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По её словам, она ещё не знает, будет ли продолжать карьеру преподавателя, однако многие коллеги по цеху поддержали девушку, так же как и большая часть подписчиков.
А как вы считаете, имеют ли право учителя самовыражаться в социальных сетях так, как хотят, или всё-таки нужно придерживаться формального стиля?
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Помнится в мое время директор школы как-то пришел на работу в кроссовках. Это обсуждалось неделю. Для нас в то время это было просто невозможно даже представить. Вызов к директору был страшнейшим наказанием, хуже только расстрел. И такой авторитет учителя нарабатывали годами и десятилетиями.
Просто завидуют такой училке
А представьте если её доча захочет синхронным плаванием заняться?
- на ху... ты к нему в сервис он же педик !
-да мне поху.... , пид...з он или нет , зато делает все грамотно лучше чем у официалов.
.
если дети предмет на ее уроках знают - пусть хоть чем занимается , на мой взгляд.
а теток строгих нравов , но которые толком обьяснить свой предмет детям не могут - больше половины в школах.
Это ж как на Браззерс подать в суд за откровенные сексуальные сцены...