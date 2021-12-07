В Новосибирске учительницу русского языка и литературы уволили за любовь к танцам на пилоне

«Добрый вечер. Могли бы вы не выставлять видео такого откровенного рода? Или закройте профиль. Моя дочь смотрит [всё это], ваш авторитет ну явно не преподавательский», — написала женщина. На следующий день аналогичное требование выдвинул и директор гимназии. Педагог отказала, после чего её пригласили для разговора и буквально с порога потребовали написать увольнение по собственному. Виктория попыталась узнать, в чём причина и ей сообщили о документе с требованиями к социальным сетям учителей. За отказ писать заявление пригрозили увольнением за аморальное поведение.