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В Новосибирске посиделки детей у Вечного огня заинтересовали полицию

В Новосибирске посиделки детей у Вечного огня заинтересовали полицию (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2021 12:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   Новосибирск   видео   пикник   подростки   
662
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Решили трое юных новосибирца «культурно» отдохнуть. Купили энергетика, семечек, заправили вейп и отправились к Монументу Славы.

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Метки: Вечный огонь   Новосибирск   видео   пикник   подростки   
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18  комментариев
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2k
Raven White 59 минут назад
Надавать по сраке всем причастным и всем равнодушным, ни один мемориал осквернять нельзя, что за поколение?! Деды души клали, а они туда семечки кидают, мангал, бл, нашли!
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36k
Лесли 🥰 3 минуты назад
Ну-ну, продолжайте их жалеть и прощать всегда! А они потом в этом же огне вас нах сожгут, скрутят и скурят! Хватит может жалеть таких?! Это уже не дети!
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5k
Андрей Крылов 4 минуты назад
Оштрафовать родителей на кругленькую сумму. Как минимум. Может тогда займутся воспитанием своих отпрысков. Главная вина тут именно на них!
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7k
Ф Ив 10 минут назад
Вот вы какие агрессивные отпи***ть, тут самый мелкий (тот что бегает) возможно даже и не в курсе о том что такое Вечный огонь. С ним просто провести разъяснительную беседу. А вот те что постарше уже должны бы понимать, с ними беседу и метелку в руки на пару месяцев.
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875
Довер Иванович 12 минут назад
Откуда у этих выродков воспитание? Что не говори воспитывать не только школа должна, но первую очередь дома. Эти тупорылые даже не понимают какие жертвы, и через какие трудности прошли наши деды и бабушки. Вечная память это минимум что мы может в честь их памяти отдать. Посадите их на пару суток.
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16k
sgb66 19 минут назад
Подобные и при СССР водились, лично видел как прикуривают от "Вечного огня".
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231
Сеня Быгэмотиг 22 минуты назад
а зачем монетки кидать то?
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35k
Алексей 23 минуты назад
Введите уже административное наказание - "порка", южане говорят у них на родине ой как помогает)
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−53
RUSOFOB107LVL Полчаса назад
Какие хорошие дети, так и должны выглядеть необразованные животные из рашки
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Это Компота на них нет.
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1k
Mikhail Полчаса назад
а сейчас в школах не объсняют что такое вечный огонь?
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Пиз.дец поколение выросло. Давно пора сажать сопляков лет на 5 в колонии. Только труд сделает людей из этих огрызающихся макак. Нехрен на возраст смотреть. Накосячил - отвечай
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36k
Alex 44 минуты назад
Отпи**дить тварей как следует
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2k
вася васильев 44 минуты назад
Быдло....
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114
Akabushkin Petr 54 минуты назад
Упадок русской культуры. Странно что его замечают только у вечных огней, а не замечают когда взрослый человек не может фразу без мата закончить.
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