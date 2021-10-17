В Новосибирске посиделки детей у Вечного огня заинтересовали полицию

Вот только дети почему-то не знали, что Вечный огонь, горящий рядом с памятником, нужен не для того, чтобы рядом с ним можно было красиво полежать и покурить вейп. Мальчишки кидали семечки и мелочь в пламя, а на все замечания взрослых огрызались, и уходить отказывались.