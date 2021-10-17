В Новосибирске посиделки детей у Вечного огня заинтересовали полицию

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Решили трое юных новосибирца «культурно» отдохнуть. Купили энергетика, семечек, заправили вейп и отправились к Монументу Славы.
Вот только дети почему-то не знали, что Вечный огонь, горящий рядом с памятником, нужен не для того, чтобы рядом с ним можно было красиво полежать и покурить вейп. Мальчишки кидали семечки и мелочь в пламя, а на все замечания взрослых огрызались, и уходить отказывались.
После публикации видеоролика с посиделками юных вейперов в соцсеях данным происшествием заинтересовался региональный ГУ МВД России. Сотрудники полиции выясняют личности детей, а их родителям предстоит неприятный разговор о воспитании отпрысков и административное наказание.
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Метки: Вечный огонь Новосибирск видео пикник подростки
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