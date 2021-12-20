Япона-школа: как и чему учат маленьких жителей Страны восходящего солнца

В японской начальной школе столько же предметов, сколько и у наших первоклашек: то есть в расписании есть основы математики, основы труда, английский язык, пение, рисование, окружающий мир и физкультура.

Обязательным с первого класса является предмет под названием Государственный язык или Родной язык (Ко: ко:) — это не только современный, но и средневековый, и древний японский. За первый учебный год малыши должны выучить слоговую азбуку «хирагана» (46 базовых знаков, с дополнительными значками – 104), слоговую азбуку «катакана» (ещё 46 базовых знаков, с дополнительными значками – 104), обязательные по школьной программе для 1 класса 80 знаков «кёку кандзи» («школьных иероглифов»), причём у большинства иероглифов есть два значения – «он» и «кун».