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Япона-школа: как и чему учат маленьких жителей Страны восходящего солнца

Япона-школа: как и чему учат маленьких жителей Страны восходящего солнца (10 фото)

Автор:
20 декабря 2021 16:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Япония   дети   начальная школа   образование   школьники   японский алфавит   
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Японских школьников называют одними из самых занятых и трудолюбивых людей в стране. Самые долгие каникулы у них продолжаются всего месяц, и почти все это драгоценное время расходуется на подготовку к экзаменам, а самый актуальный подарок для подростков 12-18 лет на Новый год — купон на посещение курсов по разным предметам учебной программы. Скажете, в начальной школе легче? Давайте посмотрим.

Японская система полного среднего образования включает 12 классов и состоит из трех ступеней: начальной, средней и старшей. Учебный год состоит из трёх триместров, с небольшими каникулами и отдыхом продолжительностью в один месяц — летом. Уроки продолжаются с понедельника по пятницу либо по субботу, в зависимости от школы. Начинается учебный год в апреле, так как считается, что лучшее время для начала нового этапа в жизни: просыпается природа, а значит, пора усваивать знания. И хотя то и дело возникают предложения перенести начало учебного года на сентябрь, их раз за разом гневно отвергают.

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В начальную школу («сёгакко», «小学校») дети идут в 6-7 лет и учатся в ней с 1 по 6 класс. В средней и старшей школе ребята учатся по три года. Чтобы получить аттестат об образовании достаточно проучиться 9 лет, однако, по статистике, 94% ребят поступают в десятый класс - и это, не смотря на то, что за обучение в старшей школе приходится платить. Но вернемся к началу, вернее, к «началке».


В японской начальной школе столько же предметов, сколько и у наших первоклашек: то есть в расписании есть основы математики, основы труда, английский язык, пение, рисование, окружающий мир и физкультура.

Обязательным с первого класса является предмет под названием Государственный язык или Родной язык (Ко: ко:) — это не только современный, но и средневековый, и древний японский. За первый учебный год малыши должны выучить слоговую азбуку «хирагана» (46 базовых знаков, с дополнительными значками – 104), слоговую азбуку «катакана» (ещё 46 базовых знаков, с дополнительными значками – 104), обязательные по школьной программе для 1 класса 80 знаков «кёку кандзи» («школьных иероглифов»), причём у большинства иероглифов есть два значения – «он» и «кун».

То есть за год нужно выучить 104 + 104 + 80 x 2 = 368 «букв» (напомним, российские первоклашки должны выучить 33 буквы алфавита).

К 6 классу маленький выпускник японской начальной школы обязан знать хирагану, катакану и 1026 иероглифов кандзи (при этом, у каждого из них по два значения – это как если бы наша буква «А» внутри некоторых слов читалась бы как «б», а иногда как «ы»). Например, иероглиф «人» («человек») сам по себе читается «хито»; однако в слове «大人» («отона», «взрослый») читается как «тона», в слове «日本人» («нихонджин», «японец») – как «джин», а в слове «人形» («нингьо», «кукла») – как «нин»... И вот таких вот «неоднозначных ребусов» – только в первом классе (напомним, это шестилетки!) 80 штук.

С третьего класса (8 лет) маленькие японцы начинают обучаться каллиграфии (красивому письму, чистописанию) в «академическом» стиле «кайсё»(«楷書).

А в четвёртом классе к обязательным предметам добавляется ещё и латинская транскрипция японского языка – «ромадзи». Очень строгие требования в японской начальной школе предъявляются к английскому языку — преподаватели следят, чтобы дети владели им на высоком уровне.

Уникальность японских школ состоит в том, что здесь ежегодно меняется состав класса, что позволяет учащимся развивать коммуникабельность, дает возможность установить дружеские отношения с большим числом сверстников. Преподаватели в японских школах также меняются каждый год. Численность классов в японских школах большая, она составляет от 30 до 40 учеников.

Учатся дети в две смены: утреннюю или дневную. В начальной школе, как правило, не бывает больше четырех уроков в день, длящихся по 45 минут. Дальше количество учебного времени возрастает: в средней школе идет шесть занятий по 50 минут, а в старшей детям нередко приходится находиться с восьми утра до шести вечера.

Перемены короткие — всего по 5-10 минут, но в середине дня обязательно есть часовой перерыв, необходимый для того, чтобы школьники успели пообедать. Обычно все берут с собой закуски в bento — так называются ланч-боксы.

Интересно, но в младшей школе часто отсутствует школьная форма, в то время как в средней и старшей школе, в большинстве случаев, она обязательна.

Бывает, что младшеклассникам одежду можно носить свою, но к ней обязательно носить шляпу.


Мальчики в младшей школе часто носят шорты , причём круглый год, вне зависимости от сезона.

Справедливости ради, надо отметить, что малышей стараются не перегружать: в начальных школах Японии нет домашних заданий, и до 4 класса не нужно сдавать экзамены. В учебном плане только небольшие самостоятельные. Считается, что в первые три года обучения академические знания — это не самое главное. Акцент делается на воспитании, детей учат уважению к другим людям и животным, великодушию, способности к сочувствию, поиске истины, самоконтролю и бережному отношению к природе. Большое внимание уделяется приучению к труду:

Ну, и главная цель начальной школы — дать детям базовые знания и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни.

Кажется, теперь стало понятнее, почему у японских школьников совсем нет свободного времени и почему каникулы и выходные для японских школяров — это время, когда можно основательно сесть за учебу.

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Метки: Япония   дети   начальная школа   образование   школьники   японский алфавит   
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Glassy Час назад
Осталось только понять. Как при таком основательном подходе к образованию своих малышей, соблюдении традиций и так далее, вырастают вот эти:
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Алексей Попов Полчаса назад
Но писать по русски без ошибок они так и не научились....
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2k
Алекс Час назад
Судя по японским ток-шоу, - Горе от ума)))))
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385
Bendix Час назад
"Очень строгие требования в японской начальной школе предъявляются к английскому языку преподаватели следят, чтобы дети владели им на высоком уровне."

Автор - добрейший человек. Японцы очень плохо знают английский. Даже те, кого в Великобританию на работу посылают. Вызвали инженера-наладчика - с огромным трудом можно было общаться, а он уже в Лондоне в языковой среде более 10 лет. Молодой его коллега - ноль в английском. Когда старший уехал, мы с ужасом это поняли. Помог китаец из нашей компании, который работал Японии три года и выучил японский.
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