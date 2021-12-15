В Туле учительница попала в больницу из-за полицейских и тараканов

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Недавно школа № 31 подверглась проверкам из-за тараканов, которые плавали в супе. Школьники сфотографировали и показали родителям, чем их кормят. Фотографии попали в сеть, и преподаватель Елизавета Ушакова, ученики которой нашли таракана, отправилась к директору образовательного центра, чтобы рассказать о произошедшем.
Директрисе история не понравилась, и она решила сделать виноватой саму учительницу. Находчивый преподаватель была готова к такому исходу событий, поэтому перед разговором включила диктофон на телефоне и записала весь разговор от и до.
Запись разговора также попала в сеть, что разгневало директрису. Она написала заявление на свою подчинённую за «нарушении тайны телефонных переговоров», ссылаясь на то, что, публиковать запись девушка не имела права. Руководительница считает, что вся эта история с тараканами - это провокация и дело рук врагов, которые подкинули таракана.
Запись разговора также попала в сеть, что разгневало директрису. Она написала заявление на свою подчинённую за «нарушении тайны телефонных переговоров», ссылаясь на то, что, публиковать запись девушка не имела права. Руководительница считает, что вся эта история с тараканами - это провокация и дело рук врагов, которые подкинули таракана.
После этого в кабинет опальной учительницы прямо во время урока у второклассников ворвались помощник участкового и заместитель директора по безопасности Сергей Сватовский.
От пережитого стресса у учительницы случилась истерика и ей стало плохо, девушку забрала скорая помощь. Об этом сообщили родители её учеников.
"Елизавета Владиславовна написала нам в чат, что плохо себя чувствует, и попросила забрать детей, — говорит Ольга Фесунова. — Я минут через 10 была уже в школе, меня еле пропустили через охрану в класс. Нашему учителю было действительно очень плохо. Она еле дошла до машины скорой. Никого из руководства школы рядом не было, хотя все наверняка были в курсе! Сергей Николаевич же сам привел полицейского и видел, что началось. В итоге ее увезли на скорой. Все родители нашего класса полностью на стороне Елизаветы Владимировны! Она у нас честная, необыкновенная, дети ее очень любят. А ее администрация ее хочет уволить. Как будто вместе с ней уйдут из школы тараканы и батареи станут теплыми"
От пережитого стресса у учительницы случилась истерика и ей стало плохо, девушку забрала скорая помощь. Об этом сообщили родители её учеников.
"Елизавета Владиславовна написала нам в чат, что плохо себя чувствует, и попросила забрать детей, — говорит Ольга Фесунова. — Я минут через 10 была уже в школе, меня еле пропустили через охрану в класс. Нашему учителю было действительно очень плохо. Она еле дошла до машины скорой. Никого из руководства школы рядом не было, хотя все наверняка были в курсе! Сергей Николаевич же сам привел полицейского и видел, что началось. В итоге ее увезли на скорой. Все родители нашего класса полностью на стороне Елизаветы Владимировны! Она у нас честная, необыкновенная, дети ее очень любят. А ее администрация ее хочет уволить. Как будто вместе с ней уйдут из школы тараканы и батареи станут теплыми"
Проверки и заявления на преподавателя проблему с тараканами так и не решили. После скандала школьники снова обнаружили и сфотографировали тараканов, на этот раз за плинтусом.
Пользователи сети возмущены происходящим. Одни считают, что работа преподавателя уже давно перестала быть ценной и уважаемой профессией. Другие обвиняют Елизавету за то, что она повела себя непрофессионально и устроила истерику перед второклассниками, хотя должна была выйти из класса и там разговаривать с представителями правоохранительных органов.
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А запись то где? Либо у меня страница не прогрузилась, либо тут кто-то что-то недоговаривает -_-
При некоторых проявлениях истерического психоза человек не может выбирать место и время, где он будет истерить.
"Не является болезнью, считается пограничным состоянием и врожденной особенностью эмоциональных проявлений личности,развиваются как следствие сильных потрясений, психотравм после событий, эмоционально значимых для человека. Подобные расстройства могут проявляться глубокой печалью, явно нездоровой эйфорией, гневом, а в тяжелых случаях бредом. Но прогноз развития истерических психозов благоприятный со временем переживания ослабевают, и человеку явно становится легче наступает выздоровление."
Кто целенаправленно уничтожал все что в СССР считалось сильной стороной нашего государства, дав взамен "жвачку и джинсы".