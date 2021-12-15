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В Туле учительница попала в больницу из-за полицейских и тараканов

В Туле учительница попала в больницу из-за полицейских и тараканов (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 23:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: истерика   полиция   скорая помощь   тараканы в супе   тула   школа №31   школьники   
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Недавно школа № 31 подверглась проверкам из-за тараканов, которые плавали в супе. Школьники сфотографировали и показали родителям, чем их кормят. Фотографии попали в сеть, и преподаватель Елизавета Ушакова, ученики которой нашли таракана, отправилась к директору образовательного центра, чтобы рассказать о произошедшем.
Директрисе история не понравилась, и она решила сделать виноватой саму учительницу. Находчивый преподаватель была готова к такому исходу событий, поэтому перед разговором включила диктофон на телефоне и записала весь разговор от и до. 
Запись разговора также попала в сеть, что разгневало директрису. Она написала заявление на свою подчинённую за «нарушении тайны телефонных переговоров», ссылаясь на то, что, публиковать запись девушка не имела права. Руководительница считает, что вся эта история с тараканами - это провокация и дело рук врагов, которые подкинули таракана.
После этого в кабинет опальной учительницы прямо во время урока у второклассников ворвались помощник участкового и заместитель директора по безопасности Сергей Сватовский. 
От пережитого стресса у учительницы случилась истерика и ей стало плохо, девушку забрала скорая помощь. Об этом сообщили родители её учеников.
"Елизавета Владиславовна написала нам в чат, что плохо себя чувствует, и попросила забрать детей, — говорит Ольга Фесунова. — Я минут через 10 была уже в школе, меня еле пропустили через охрану в класс. Нашему учителю было действительно очень плохо. Она еле дошла до машины скорой. Никого из руководства школы рядом не было, хотя все наверняка были в курсе! Сергей Николаевич же сам привел полицейского и видел, что началось. В итоге ее увезли на скорой. Все родители нашего класса полностью на стороне Елизаветы Владимировны! Она у нас честная, необыкновенная, дети ее очень любят. А ее администрация ее хочет уволить. Как будто вместе с ней уйдут из школы тараканы и батареи станут теплыми"
Проверки и заявления на преподавателя проблему с тараканами так и не решили. После скандала школьники снова обнаружили и сфотографировали тараканов, на этот раз за плинтусом.
Пользователи сети возмущены происходящим. Одни считают, что работа преподавателя уже давно перестала быть ценной и уважаемой профессией. Другие обвиняют Елизавету за то, что она повела себя непрофессионально и устроила истерику перед второклассниками, хотя должна была выйти из класса и там разговаривать с представителями правоохранительных органов. 

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Метки: истерика   полиция   скорая помощь   тараканы в супе   тула   школа №31   школьники   
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6k
Андрей Крылов 3 часа назад
А учительница то тут причём? Она что. заведующая столовой? Простите. но понят не могу причем тут уиитель и тараканы с столовой. Тема сот совсем ни как не уительская. Пусть отчечает тот. кто в столдовой детей едой с тараканами кормит.
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−57
бир манат 20 секунд назад
грязный зловонный путлерстан ...
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17k
Vital Idol 10 минут назад
а, из какой партии директриса?! из едимроссию?!
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30k
russger 41 минуту назад
"Директрисе история не понравилась, и она решила сделать виноватой саму учительницу. Находчивый преподаватель была готова к такому исходу событий, поэтому перед разговором включила диктофон на телефоне и записала весь разговор от и до"

А запись то где? Либо у меня страница не прогрузилась, либо тут кто-то что-то недоговаривает -_-
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52k
alertol 54 минуты назад
*таких директоров* - да они все такие, вопрос где нормальных взять, если любой дорвавшийся тут же начинает мухлевать...
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19k
Luc72 2 часа назад
"устроила истерику перед второклассниками, хотя должна была выйти из класса..."
При некоторых проявлениях истерического психоза человек не может выбирать место и время, где он будет истерить.

"Не является болезнью, считается пограничным состоянием и врожденной особенностью эмоциональных проявлений личности,развиваются как следствие сильных потрясений, психотравм после событий, эмоционально значимых для человека. Подобные расстройства могут проявляться глубокой печалью, явно нездоровой эйфорией, гневом, а в тяжелых случаях бредом. Но прогноз развития истерических психозов благоприятный со временем переживания ослабевают, и человеку явно становится легче наступает выздоровление."
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11k
Kucher 2 часа назад
Директриса доест училку, без вариантов. Либо по статье уволит, либо вынудит саму уволиться. Не любит начальство, когда подчинённые смеют ему перечить. Назначили крайним - стой обтекай.
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Короче, мусора обязаны поймать и допросить тараканов. Фотки подозреваемых у них теперь есть
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11k
gnyS i 2 часа назад
была у нас подобная деректриса, долго просидела т.к. была хиров..анная школа была похожа на клоповник, но в итоге ее вытурили, пришел мужик и всего за 2 года на деньги выделяемые из бюджета привел школу в порядок, жаль что только я уже заканчивал обучение. П.С. деректриса обвиняющая учителя в разглашении может свиснуть в йух, нарушения тут нет т.к. учитель один из участников разговора.
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5k
Бу 2 часа назад
Привет всей власти Путина и Ко.
Кто целенаправленно уничтожал все что в СССР считалось сильной стороной нашего государства, дав взамен "жвачку и джинсы".
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1k
Сергей Ковалев 3 часа назад
И вскорости в школе будет новый директор.
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Лучше бы она сиськи показала
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41k
dima423 3 часа назад
да уволить директора и всего то делов) накатали бы родители коллективную жалобу куда следует...
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6k
Андрей Крылов 3 часа назад
Тема странная. Её уже гда только н е поднимали. И на ЯПе оже . Уличлка каким боком? И чего она такая нежная? Косяки общепина каким боком к училке? Или она из семьи той, что детей кормит? Ии как Херь какая-то...
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