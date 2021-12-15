В Туле учительница попала в больницу из-за полицейских и тараканов

После этого в кабинет опальной учительницы прямо во время урока у второклассников ворвались помощник участкового и заместитель директора по безопасности Сергей Сватовский.

От пережитого стресса у учительницы случилась истерика и ей стало плохо, девушку забрала скорая помощь. Об этом сообщили родители её учеников.

"Елизавета Владиславовна написала нам в чат, что плохо себя чувствует, и попросила забрать детей, — говорит Ольга Фесунова. — Я минут через 10 была уже в школе, меня еле пропустили через охрану в класс. Нашему учителю было действительно очень плохо. Она еле дошла до машины скорой. Никого из руководства школы рядом не было, хотя все наверняка были в курсе! Сергей Николаевич же сам привел полицейского и видел, что началось. В итоге ее увезли на скорой. Все родители нашего класса полностью на стороне Елизаветы Владимировны! Она у нас честная, необыкновенная, дети ее очень любят. А ее администрация ее хочет уволить. Как будто вместе с ней уйдут из школы тараканы и батареи станут теплыми"