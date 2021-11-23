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Вице-мэр Новосибирска опубликовала пикантное видео

Вице-мэр Новосибирска опубликовала пикантное видео (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 14:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анна Терешкова   Новосибирск   вице-мэр   купальник   пикантное видео   снег   
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Анна Терешкова показала себя во всей красе и собрала множество противоположных комментариев от земляков.
Ролик длиной всего около 10 секунд появился в "Инстаграме" 52-летней чиновницы. Пост женщина подписала: "Это Сибирь! -20".
Видео посмотрели тысячи жителей Новосибирска и не только. Кто-то поддержал заместителя мэра, а кто-то и поиздевался:
После общественного резонанса, Анна Терешкова дала комментарии: "Это моя традиция. Я очень люблю ходить в баню и обтираться снегом. В любую погоду".

А вы любите лежать в снегу голяком?

Источник:

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Метки: Анна Терешкова   Новосибирск   вице-мэр   купальник   пикантное видео   снег   
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48  комментариев
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11k
Александр 2 часа назад
Наезды на учителей происходят со стороны родителей.
Не нравится такое только жирным безобразным тёткам, кому нечего показать.
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13k
Бляяяястяще! 14 минут назад
А то, бл@6 никто никого в купальниках на пляже не видел. Она ж не с голой жопой из бани да в сугроб.
Идиотизм.
"Пиродасы на болотах понимают вой"
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2k
Хрюн 14 минут назад
Нормальная тётка для своих лет в хорошей форме но вот зачем это в сеть выкладывать не понимаю.
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6k
mr.Poher 21 минуту назад
В чём пикантность? Снег, купальник, дама... что же будет с людьми раздувающими из мухи слона, по столь пустяковому поводу, если они придут на пляж.
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445
да пох 22 минуты назад
Кто до этого знал что она вообще существует ?
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5k
maclay Полчаса назад
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Бедненькая, наверняка попу застудила.
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537
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
старая жирная... нафига она это выложила?
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18k
Егор Полчаса назад
Это Сибирь - "Обтираться снегом в любую погоду..."
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14k
vikklu 42 минуты назад
И шо?
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18k
KOSTELLO 44 минуты назад
Нормально баба в свои года выглядит.
Только где там пикантность узрели не пойму…
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719
VSh 48 минут назад
Вот это новость. А по телеку показали?
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1k
Bar 49 минут назад
В чем пикантность? Человек в купальнике? Или из-за высокого поста купальники носить запрещено?
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2k
Мамин Сибиряк 49 минут назад
Ничего пикантного тут нет, пропаганда здорового образа жизни, не более. Молодец!)
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0
Евгений Полянин 52 минуты назад
ну её точно не уволят как учительницу, это другое, это искусство, а мы все быдло которое не понимает
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812
Алексей 55 минут назад
я тоже вы выходные, лежал на снегу после бани.
правда без купальника )))
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1k
Sam22 58 минут назад
"А вы любите лежать в снегу голяком?"
У автора проблемы со зрением. И ещё. В бане надо париться в верхней одежде?
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7k
Ivan 59 минут назад
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991
metrolog Час назад
Тема не раскрыта, а мадам молодец
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−3
Олег Лукойский Час назад
опытный зам ищет свежего начальника)))
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12k
Енот Полиграфович Час назад
"Бабку еще трахать и трахать, а они ее выкинули!"
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