Вице-мэр Новосибирска опубликовала пикантное видео

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Анна Терешкова показала себя во всей красе и собрала множество противоположных комментариев от земляков.
Ролик длиной всего около 10 секунд появился в "Инстаграме" 52-летней чиновницы. Пост женщина подписала: "Это Сибирь! -20".
Видео посмотрели тысячи жителей Новосибирска и не только. Кто-то поддержал заместителя мэра, а кто-то и поиздевался:
После общественного резонанса, Анна Терешкова дала комментарии: "Это моя традиция. Я очень люблю ходить в баню и обтираться снегом. В любую погоду".
А вы любите лежать в снегу голяком?
А вы любите лежать в снегу голяком?
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Не нравится такое только жирным безобразным тёткам, кому нечего показать.
Идиотизм.
"Пиродасы на болотах понимают вой"
Только где там пикантность узрели не пойму…
правда без купальника )))
У автора проблемы со зрением. И ещё. В бане надо париться в верхней одежде?