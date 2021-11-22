Интересные оригинальные фильмы Netflix

Роль чернокожего комика Руди Рэй Мура знаменовала возвращение Эдди Мёрфи к комедии. В конце 2000-х Мёрфи снялся в ряде коммерчески провальных комедий, поэтому на некоторое время с жанром завязал. Возвращение оказалось в меру триумфальным и в меру успешным. Фильм милый и забавный, как и все подобные картины про не очень талантливых, но пробивных деятелей искусства, рассказывает зрителю о том, что важен сам акт творчества, а не результат, что творчество объединяет и, вообще, сила искусства творит чудеса. После "Долемайта" Мёрфи даже рискнул сделать продолжение "Поездки в Америку", но оно вышло совсем никуда не годным.