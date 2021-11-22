Интересные оригинальные фильмы Netflix

Возвращение легендарного комика, продолжение культового сериала, новая новогодняя классика, душевная документалка и кое-что ещё.
Сказка про то, как корейская девочка дружит с бегемото-свиньёй Окчей, а мясная транснациональная корпорация хочет их разлучить и пустить Окчу на мясо. Смотреть "Окчу", параллельно пожёвывая сосиску или котлету, вам точно не захочется. У особо впечатлительных желание сеть мясо пропадёт на день-два.
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Придумал и поставил "Окчу" четырёхкратный обладатель "Оскара" за фильм "Паразиты" Пон Чжун Хо.
Рома - это район в Мехико, где разворачивается действие фильма. В фильме очень подробно и реалистично показывается жизнь мексиканской зажиточной семьи 1970-х и их служанки. В фильме много непрофессиональных актёров (в частности, Ялица Апарисио, играющая главную роль), отчего "Рома" выглядит как документалка, снятая в 1970-х. Кого-то "Рома" восхитит удивительной правдоподобностью, а кого-то оттолкнёт не слишком быстрым ритмом повествования и черно-белой картинкой.
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"Рома" получил "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке", а Альфонсо Куарон ("Гравитация", "Дитя человеческое") был отмечен киноакадемией как лучший оператор и режиссёр.
Трогательный рождественский мультфильм от испанского аниматора Серхио Паблоса, создателя жёлтых миньонов. Тот случай, когда европейский мультфильм оказался на голову выше пиксаровской и диснеевской анимации (однако "Оскар" в тот год получила четвёртая "История игрушек").
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Прототипом городка, куда ссылают главного героя, является бывшее датско-голландское поселение на Шпицбергене Смеренбург.
Роль чернокожего комика Руди Рэй Мура знаменовала возвращение Эдди Мёрфи к комедии. В конце 2000-х Мёрфи снялся в ряде коммерчески провальных комедий, поэтому на некоторое время с жанром завязал. Возвращение оказалось в меру триумфальным и в меру успешным. Фильм милый и забавный, как и все подобные картины про не очень талантливых, но пробивных деятелей искусства, рассказывает зрителю о том, что важен сам акт творчества, а не результат, что творчество объединяет и, вообще, сила искусства творит чудеса. После "Долемайта" Мёрфи даже рискнул сделать продолжение "Поездки в Америку", но оно вышло совсем никуда не годным.
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Простой и душевный документальный фильм про дружбу южноафриканского режиссёра и осьминога.
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Картина получила "Оскар" в категории "лучший документальный фильм".
Папы Бенедикт XVI (Энтони Хопкинс) и Франциск (Джонатан Прайс) никогда так не беседовали, не смотрели вместе футбол и не ели пиццу, глядя на Сикстинскую капеллу, как в фильме (впрочем, всё могло быть именно так), однако вся киношная выдумка, по словам режиссёра, основана на фактах и правде, а именно на опубликованных текстах речей двух пап.
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Ватикан запрещает снимать художественные фильмы в помещении, поэтому художникам "Двух пап" пришлось воссоздать Сикстинскую капеллу в натуральную величину на студии Cinecitta.
Если вы любите драмы, где белые талантливые актёры постоянно выясняют отношения и орут друг на друга, "Брачная история" идеально вам подойдёт.
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Режиссёр Ноа Баумбак снял этот фильм по мотивам собственного развода с актрисой Дженнифер Джейсон Ли.
Фильм от создателя "Во все тяжкие" рассказывает о том, что стало с Джесси Пинкманом после событий финальной серии. Во флешбэках появляется Уолтер Уайт в исполнении Брайна Крэнстона.
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El Camino в переводе с испанского "путь", а ещё это название марки автомобиля Chevrolet El Camino, на котором ездит Джесси Пинкман.
Атмосферная чёрная комедия в духе братьев Коэнов про то, как медсестру (Мелани Лински) ограбили, и, не добившись правосудия от полиции, она сама отправляется на поиски преступников, прихватив с собой странного соседа Тони (Элайджа Вуд).
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Режиссёрский дебют актёра Мэйкона Блэра ("Удача Логана", "Проект "Флорида").
Экранизация популярного мюзикла про мечтающего сочинить популярный мюзикл композитора на пороге 30-летия. Все вокруг него уже отказались от своих мечтаний, один лишь он не оставляет надежды прославиться, днём работая в нью-йоркском ресторане, по ночам сочиняя музыку. Поставил фильм Лин-Мануэль Миранда, создатель легендарного бродвейского мюзикла "Гамильтон".
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"Тик-так... БУМ!" основан частично на биографии американского композитора и драматурга Джонатана Ларсона и частично на его собственной пьесе. К сожалению, сам Ларсон прославился только после смерти. Он посмертно награждён двумя премиями "Тони" за рок-мюзикл "Богема".
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Жду выходных, чтобы неторопливо просмотреть.