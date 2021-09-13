Слух дня: Индиана Джонс передаст эстафету женщине

О готовящейся пятой части "Индианы Джонса" известно мало. Точно известно, что к заглавной роли снова вернётся Харрисон Форд (ему уже 79), а компанию ему составят Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Тоби Джонс и создательница "Дряни" британка Фиби Уоллер-Бридж. Ещё знаем, что Спилберг продюсирует картину, а постановщик - Джеймс Мэнголд ("Росомаха", "Ford против Ferrari"). Всё, больше никакой официальной информации. Остальное лишь слухи. В Голливуде поговаривают, что Фиби Уоллер-Бридж заменить Харрисона Форда в следующих частях. Сюжет якобы будет выстроен так, что вся приключенческая нагрузка будет на Уоллер-Бридж, потому что Форд в силу возраста уже не может удирать от валуна, как раньше. В финале же британка будет официально назначена преемником археолога.

Любому адекватному любителю кино ясно, что без Харрисона Форда никакого "Индианы Джонса" не будет. Любому адекватному человеку ясно, что для 79-летнего ветерана Голливуда пятая часть будет последней. Любому адекватному голливудскому продюсеру ясно, что франшизу надо доить досуха. Кэтлин Кеннеди знает об этом, как никто другой. Когда-то она была известна как продюсер лучших фильмов Спилберга и Земекиса. А теперь для поклонников "Звёздных войн" по всему миру Кэтлин Кеннеди - разрушитель франшиз. Она уже загубила репутацию "Звёздных войн". Инсайдеры поговаривают, что Кеннеди готова сделать смелый ход в развитии франшизы про археолога в шляпе. Якобы что-то даже более смелое, нежели передача хлыста и кожаной куртки женщине. Disney никак не комментирует слухи, но фанаты уже делают выводы о том, что франшизу "сливают". Кстати, напомним, что Индиана Джонс с сиськами уже есть - это Лара Крофт.