Слух дня: Индиана Джонс передаст эстафету женщине

В Голливуде поговаривают, что ещё одна франшиза будет "слита".
О готовящейся пятой части "Индианы Джонса" известно мало. Точно известно, что к заглавной роли снова вернётся Харрисон Форд (ему уже 79), а компанию ему составят Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Тоби Джонс и создательница "Дряни" британка Фиби Уоллер-Бридж. Ещё знаем, что Спилберг продюсирует картину, а постановщик - Джеймс Мэнголд ("Росомаха", "Ford против Ferrari"). Всё, больше никакой официальной информации. Остальное лишь слухи. В Голливуде поговаривают, что Фиби Уоллер-Бридж заменить Харрисона Форда в следующих частях. Сюжет якобы будет выстроен так, что вся приключенческая нагрузка будет на Уоллер-Бридж, потому что Форд в силу возраста уже не может удирать от валуна, как раньше. В финале же британка будет официально назначена преемником археолога.
Любому адекватному любителю кино ясно, что без Харрисона Форда никакого "Индианы Джонса" не будет. Любому адекватному человеку ясно, что для 79-летнего ветерана Голливуда пятая часть будет последней. Любому адекватному голливудскому продюсеру ясно, что франшизу надо доить досуха. Кэтлин Кеннеди знает об этом, как никто другой. Когда-то она была известна как продюсер лучших фильмов Спилберга и Земекиса. А теперь для поклонников "Звёздных войн" по всему миру Кэтлин Кеннеди - разрушитель франшиз. Она уже загубила репутацию "Звёздных войн". Инсайдеры поговаривают, что Кеннеди готова сделать смелый ход в развитии франшизы про археолога в шляпе. Якобы что-то даже более смелое, нежели передача хлыста и кожаной куртки женщине. Disney никак не комментирует слухи, но фанаты уже делают выводы о том, что франшизу "сливают". Кстати, напомним, что Индиана Джонс с сиськами уже есть - это Лара Крофт.
Напомним, что после "отмены" Джонни Деппа Disney решил феминизировать "Пиратов Карибского моря". Шестая серия пиратской франшизы будет про пираток, а Джека Воробья, по последним слухам, убьют за кадром (или же капитан Воробей всего лишь подстроит свою смерть, чтобы потом появиться в следующих частях, если Деппа простят).
История кино знает множество сильных, смелых и находчивых киногероинь, как, скажем, Эллен Рипли. Но есть и ряд героев, которые сменили пол на женский по воле погнавшихся за модой продюсеров. Давайте узнаем, насколько хорошо подобные фильмы показали себя в прокате. Оценки фильмов приводятся по сайту IMDB.
Оценка: 6,7
Бюджет: $144 млн
Сборы в мире: $229 млн
Учитывайте, что сумму сборов надо делить на два, потому что кинотеатры забирают себе половину. А ещё надо вычесть расходы на рекламу, которые обычно не разглашаются, но составляют внушительную сумму.
Оценка: 6,3
Бюджет: $70 млн
Сборы в мире: $297 млн
Это ремейк ремейка, в оригинальном фильме играли Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Сэмми Дэвис-младший.
Оценка: 5,4
Бюджет: $21 млн
Сборы в мире: $95 млн
Это тоже ремейк ремейка. В оригинале играют Марлон Брандо и Дэвин Нивен.
Оценка: 5,3
Бюджет: $20 млн
Сборы в мире: $72 млн
Оценка: 6
Бюджет: $12 млн
Сборы в мире: $91 млн
А это ремейк-перевёртыш, за бортом оказывается мужчина, а женщина водит его за нос.
Источник:
- Начались съемки пятого фильма про Индиану Джонса
- Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Индианы Джонса"
- Голливудские звезды, у которых предки из России
- 30 суровых фактов о Харрисоне Форде
- В сеть попали первые кадры голливудского ремейка "Иронии судьбы"
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Первыми по списку идут тридварасы, следом идут негры, а женщины могут и подожать.